Wenn man sich derzeit in der Modewelt umsieht, könnte man fast den Eindruck gewinnen, die It-Girls dieser Welt hätten sich abgesprochen und es gäbe diesen Herbst schlichtweg nur noch einen einzigen Mantel zu kaufen: Den Opernmantel.



Egal, auf welchen roten Teppich man blickt oder durch welche Instagram-Feeds man scrollt: Das Bild gleicht sich auf erstaunliche Weise. Pünktlich zum Start der neuen Theater- und Opernsaison, die traditionell die Hochphase für elegante Abendgarderobe einläutet, dominiert ein ganz bestimmtes Kaliber die Wunschlisten der Modeikonen: der bestickte „Opera Coat“, wie er auf den Sozialen Medien angliziert wird.

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Der Glamour der Roaring Twenties feiert seine Rückkehr

Im Zentrum dieses Hypes steht der US-amerikanische Designer Conner Ives, dessen kunstvoll bestickte Seidenmäntel mit opulentem Pelzbesatz an Kragen und Ärmeln derzeit als der ultimative Mantel der Saison gefeiert werden. Um die Begeisterung zu verstehen, lohnt sich ein Blick in die Modegeschichte, denn das Design ist direkt von der glamourösen Ästhetik der Goldenen Zwanzigerjahre inspiriert. Doch auch Dolce & Gabbana oder Dior zeigten dramatische Mäntel, die die Handschrift dieser Ära tragen.



In einer Epoche, in der Abendkleidung hochoffiziell und exklusiv war, dienten lange, oft aus Samt oder Seide gefertigte Mäntel genau jenem Zweck, der ihnen ihren Namen gab: Sie schützten die filigranen Kleider der feinen Gesellschaft auf dem Weg in die Oper oder ins Theater vor der herbstlichen Kälte. Typisch für diese historische Silhouette waren dramatische Kragen aus Pelz, weiter geschnittene Ärmel und kunstvolle Stickereien oder Art-Déco-Muster.

Opera Coats bei Dolce & Gabbana Frühling/Sommer 2027 (rechts) und Dior Herbst/Winter 2026 auf den Fashion Weeks in Mailand und Paris. © Imago

Conner Ives greift genau dieses opulente Erbe auf, bricht es aber modern, indem er recycelte Vintage-Materialien und recycelten Blaufuchspelz alter Mäntel verwendet. Das Ergebnis ist ein Mantel, der die pure Extravaganz vergangener Zeiten verströmt, ohne dabei altbacken zu wirken.

Von der Theaterloge auf die Straße

Dass der Opera Coat längst den Sprung von der traditionellen Theaterloge auf den Asphalt geschafft hat, bewiesen die stilprägendsten Frauen der Szene. Jennifer Lawrence zeigte im Oktober letzten Jahres als eine der Ersten, wie man das Teil abendtauglich inszeniert, indem sie den Kirschblüten-Mantel bei einer Filmpremiere elegant über ein schwarzes Abendkleid drapierte.

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Kate Moss setzte den Trend schließlich im Januar 2026 fort, als sie den Mantel auf ihre gewohnte unaufgeregte Art zu Jeans und Wildlederstiefeln trug. Passenderweise schloss sich der Kreis im September 2026 bei der New York Fashion Week, als Lila Moss, die Tochter von Kate, für Conner Ives in einem ähnlichen Mantel-Look über den Laufsteg schritt.



Seither kennen die Stilikonen der Stunde kein Halten mehr: Jüngst etwa Kendall Jenner, die bei einem gemeinsamen Abendessen mit Dakota Johnson in Los Angeles in einem buttergelben Mantel des Designers gesichtet wurde.

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So stylen Sie das Statement-Piece alltagstauglich

Das Geheimnis des modernen Stylings liegt im geschickten Stilbruch, denn wer einen Opernmantel trägt, möchte im Alltag vermeiden, wie eine Statistin aus einem historischen Kostümfilm auszusehen. Ein bewährter Weg ist der lässige Look, bei dem der Mantel mit einer weit geschnittenen Straight-Leg-Jeans, einem einfachen weißen T-Shirt und spitzen Stiefeletten oder Sneakern kombiniert wird, was seine Opulenz ausgleicht.

Alternativ funktioniert monochromer Minimalismus, bei dem ein schwarzer Rollkragenpullover und eine Anzughose die farbenfrohen Stickereien des Mantels für sich sprechen lassen. Wer aufs Ganze gehen möchte, trägt ihn jedoch wie Jennifer Lawrence über einem schlichten Slip-Dress und lässt die Schultern dabei frei, um den perfekten Dramaturgie-Effekt zu erzielen. Echt opernreif!

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