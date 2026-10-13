Auf dem Berliner Ring prallt ein Auto nachts gegen die Leitplanke und geht in Flammen auf. Was bisher dazu bekannt ist.

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Auf dem Berliner Autobahnring A10 ist in der Nacht zu Dienstag ein betrunkener Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen. Danach ging das Auto in Flammen auf. Das teilte die Polizei mit.

Der 51-Jährige war in der Nacht zu Dienstag gegen 3.15 Uhr auf der A10 zwischen den Anschlussstellen Hohenschönhausen und Marzahn nach links von der Straße abgekommen und gegen die Leitplanke geprallt.

Anschließend geriet der Wagen in Brand. Die Feuerwehr löschte das brennende Fahrzeug. Der Mann, der allein im Auto saß, wurde leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,0 Promille. Der entstandene Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

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