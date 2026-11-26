Weltmeister mit neuem Job: Thomas Häßler wird Wirt in Berlin-Charlottenburg. Hier strahlt er im März 2026 bei der Filmpremiere von „Ein Sommer in Italien – WM 1990“ in München.

Thomas Häßler steht ab Samstag hinter dem Tresen. Der Weltmeister von 1990 übernimmt die Eckkneipe „Rumpelkiste“ in der Zillestraße 22 in Charlottenburg und lädt am 28. November ab 11 Uhr zur Eröffnung.



Das berichtet die Bild. Bald soll über der Tür „Ickes Rumpelkiste“ stehen – nach dem Spitznamen, unter dem der 60-Jährige in ganz Fußball-Deutschland bekannt ist.

Warum Häßler seine Stammkneipe rettet

Die Rumpelkiste war monatelang zu. Ihr Wirt, den die Gäste nur „Matze“ nannten, ist im April gestorben. Häßler kommt seit 2016 regelmäßig her.



Seine Begründung ist so berlinerisch wie direkt. Er habe den Laden übernehmen wollen, bevor dort „eine Dönerbude oder ein Bücherladen“ einzieht, sagte er dem Blatt.



Der Satz zielt auf ein echtes Problem. Laut dem Hotel- und Gaststättenverband Berlin gab es einst bis zu 20.000 Kiezkneipen in der Stadt, 2024 waren es nur noch rund 500, wie das Stadtmagazin The Berliner berichtet.



Ganz in der Nähe hat es zuletzt das Mommsen-Eck in Charlottenburg erwischt, im Wedding machte die Hertha-Kultkneipe „Kugelblitz“ dicht. Darüber hatte der Berliner Kurier berichtet. Steigende Mieten und fehlende Nachfolger gelten als Hauptgründe für das Kneipensterben in Berlin.

Konzession seit Oktober, Hilfe aus Reinickendorf

Für den eigenen Tresen musste Häßler ein Gewerbe anmelden und einen Mietvertrag unterschreiben. Seit Anfang Oktober hat er die Gaststättenerlaubnis. Danach wurde renoviert, Internet und die Abos für DAZN und Sky sind frisch abgeschlossen.



Ohne Hilfe hätte er das nach eigenen Worten nicht geschafft. Sein Freund Michael Maskow führt mit seiner Frau die Hertha-Kneipe „Nostalgie“ an der Aroser Allee in Reinickendorf und arbeitet Häßler seit Monaten ein.



Maskow war früher Schatzmeister bei den Reinickendorfer Füchsen, dem Jugendverein, in dem Häßler das Fußballspielen lernte. Für die Eröffnung hat der Freund nach eigenen Angaben noch Überraschungen vorbereitet.

Eröffnung zum Spiel gegen den Ex-Klub KSC

Das Datum hat Häßler nicht zufällig gewählt. Am Samstag empfängt Zweitliga-Tabellenführer Hertha BSC den Karlsruher SC im Olympiastadion, Anpfiff ist um 13 Uhr. Häßler spielte von 1994 bis 1998 für den KSC.



In der Rumpelkiste läuft die Partie auf Großleinwand. Häßler spricht vom „perfekten Drehbuch“.



Die Fans beider Klubs verbindet seit einem halben Jahrhundert eine Freundschaft. Eine Gruppe aus Karlsruhe hat sich nach Häßlers Angaben schon für Freitagabend angemeldet. Wer am Samstag kein Ticket hat, kann in der Zillestraße schauen, alle anderen können vorher vorbeikommen und dann gemeinsam ins Stadion fahren.

Rudi Völler und das WM-Finale an der Wand

Wem die Kneipe jetzt gehört, sieht man sofort. An den Wänden hängen ein Hertha-Wappen, Häßlers Abschiedstrikot, ein Trikot von Rudi Völler und die Aufstellung des WM-Endspiels von 1990, das Deutschland in Rom mit 1:0 gegen Argentinien gewann.



Für Häßler ist die Rumpelkiste kein Prestigeprojekt, sondern ein Stück altes Berlin, das er nicht hergeben wollte. Seine Kneipe soll ein Ort für alle werden, sagt er. Am Samstag gilt das ausdrücklich auch für Gäste in Karlsruher Blau.

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