Die Menschen müssten ein „bezahlbares“ Leben führen können, sagt die SPD. Diese Symbolpolitik ist teuer und nicht zielgenau. Die Strategie dahinter aber ist glasklar.

In der Generaldebatte lässt der SPD-Fraktionsvorsitzende Matthias Miersch die Union und ihren Kanzler Friedrich Merz im Regen stehen.

Da hatten die Rentenexperten der Union nochmals ein Kompromissangebot zur „Rente mit 63“ gemacht, um das „Gesamtkunstwerk“ von Bärbel Bas zu retten, doch die SPD lehnt es brüsk ab. Der Vorschlag der Union sei „nicht hinnehmbar“, sagt Annika Klose, die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, zum Focus. Mit einer „Respekt-Rente“ hätte die Union denjenigen, die höchstens 70 Prozent des Durchschnittseinkommens verdient haben, einen früheren Renteneintritt abschlagsfrei gewährt. Doch das ist für Klose nur ein „Almosen“.



Die SPD geht in der Koalition auf Opposition. Das zeigte sich auch in der Haushaltsdebatte. Da betonte Matthias Miersch, der SPD-Fraktionsvorsitzende, dass sich viele Menschen darüber Sorgen machten, ob für sie das Leben noch bezahlbar sei. Dann zählte Miersch auf, wo überall die SPD das Sparen erfolgreich verhindert habe: bei Wohngeld, Kindersofortzuschlag, Elterngeld, Unterhaltsvorschuss, dazu bei Freiwilligen, Wohlfahrtsverbänden und Autofahrern. Schon vorher hatte Miersch Widerstand bei einer Gesundheitsreform angekündigt und bei der Abschaffung der „Rente mit 63“ nur „wenig Verhandlungsspielraum“ gesehen. Die vorangegangene Rede des Kanzlers, der von Haushaltskonsolidierung gesprochen hatte, ignorierte Miersch im Bundestag komplett.



Die SPD gibt sich kompromisslos. „Bezahlbarkeit“ ist das neue Zauberwort der SPD. Das hört sich besser an als die frühere „Umverteilung“. So kann man die Union viel besser in die Enge treiben.

Affordability: Die SPD-Strategie setzt auf Bezahlbarkeit

Wer möchte nicht, dass das Leben „bezahlbar“ bleibt? Wer will den Armen und Bedürftigen das ohnehin schon schwere Leben noch schwerer machen? In der Union möchte da derzeit keiner die Hand heben.

Die Demokraten in den USA hatten mit ihrer Affordability-Kampagne zuletzt große Erfolge bei den Midterm-Wahlen erzielt. Schon der Republikaner Donald Trump nutzte bei seiner Kampagne zur Präsidentschaftswahl 2024 auch den Slogan „Make America Affordable Again“. Nach Inflation und Ölpreisschock übernahmen die Demokraten dann den Begriff der Affordability, der Bezahlbarkeit. Laut Ipsos-Befragung waren die Lebenshaltungskosten mit 49 Prozent Zustimmung das wichtigste und somit wahlentscheidende Thema für die US-Amerikaner. Der Erdrutschsieg der Demokraten Mitte November bestätigte deren Strategie.

Die Linke in Berlin ging mit dem Bezahlbar-Thema ebenfalls als Wahlsieger hervor. Ebenso setzte Manuela Schwesig in ihrem polarisierenden Landtagswahlkampf in MV auf das Thema Bezahlbarkeit, um der AfD bei Migration erfolgreich etwas entgegenzusetzen. Faire Löhne, bezahlbare Mieten, Gratis-Kita, günstiger ÖPNV – wer könnte dazu schon Nein sagen?

Das Schöne am Begriff „bezahlbar“ ist: Er hört sich sozial gerecht an, er ist unglaublich dehnbar und letztlich zahlt nur die vermeintlich asoziale Randgruppe „der Reichen“ für das bezahlbare Leben des notleidenden Volks.

Wo aber ist der gepeinigte Dachdecker, der nach 45 Beitragsjahren immer noch in schwindelerregenden Höhen mit arthritischen Knien bei Wind und Wetter Dächer deckt? Die Wissenschaftler der Rentenkommission konnten ihn in ihren Statistiken nicht finden. Die SPD schon. Laut Statistik nutzen die frühzeitige Rente mit 63 aber vor allem Besserverdienende. So ist es übrigens auch bei der Altersteilzeit. Doch Annika Klose und ihrem Fraktionsvorsitzenden Miersch passt das nicht ins Kampagnen-Konzept. Wo kämen wir denn da hin, wenn wir bei Sozialleistungen für Bedürftige Unterschiede machen würden?! Mit Grauzonen könnte man nicht mehr so schön polarisieren: Arm gegen Reich, links gegen rechts, Schwesig gegen Weidel.

Die SPD findet immer wieder neue Bedürftige

Die „Rente mit 63“ ist die nächste sündhaft teure Gießkanne, mit der die Sozialdemokratie das Land weiter wässern möchte, Kostenpunkt: zehn Milliarden Euro pro Jahrgang. Dadurch, dass der Begriff „Bezahlbarkeit“ nicht weiter definiert ist, bleibt für die SPD die Gießkanne das probate Mittel der Wahl. Auch bei der „Bedürftigkeit“ verhält es sich so. Genau lässt es sich nicht sagen, wer da nun wirklich bedürftig ist, also weitet die SPD sicherheitshalber die Grenzen für den Leistungsbezug von sozialen Wohltaten aus. Zwei Beispiele:

Mit den Pflegestärkungsgesetzen von 2015 und 2017 und dem Wechsel von drei Pflegestufen auf fünf Pflegegrade verdoppelte sich zwischen 2017 und 2025 die Zahl der Pflegebedürftigen auf gut sechs Millionen. Die Kosten verdreifachten sich laut Bundesgesundheitsministerium in den letzten 15 Jahren auf rund 74 Milliarden Euro.

Oder das Wohngeld: Seit dem Inkrafttreten des Wohngeld-Plus-Gesetzes Anfang 2023 stieg die Zahl der „bedürftigen“ Haushalte bis Ende 2023 rasant um 80 Prozent auf rund 1,2 Millionen an, konstatierte das Statistische Bundesamt. Kosten heute: über fünf Milliarden Euro. Sind hier wirklich alle bedürftig?

Als krank gilt sowohl der, der Schnupfen hat, als auch der, der an Krebs leidet. Doch wirklich krank ist nur Letzterer von beiden. Die SPD würde am liebsten beide gleich behandeln.

Die SPD findet immer einen Bedürftigen, wenn sie ihn braucht und sucht. Pflege, Wohngeld, Rente und natürlich bei notleidenden Kindern und Familien, auf „deren Rücken die Haushaltskonsolidierung nicht ausgetragen“ werden dürfe, so Miersch. Und wer will da schon Nein sagen, wenn es um Bedürftige geht? Wie herzlos muss man sein, armen Menschen das letzte Hemd zu klauen?

Ungut: Auch Wirtschaftsweise fragen nach Bezahlbarkeit

So steigen die Sozialausgaben weiter und weiter – 2025 um gut sechs Prozent auf 1,43 Billionen Euro, zeigt das „Sozialbudget 2025“ des Bundessozialministeriums. Der Anteil der Sozialausgaben am Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte so um 0,7 Prozentpunkte auf 32 Prozent zu. Ein höherer Wert wurde einzig im ersten Jahr der Coronapandemie erreicht. Damit fließt ein Drittel der Wirtschaftsleistung in Soziales wie Rente, Gesundheit, Pflege und so weiter. Hier stellen nun die Wirtschaftsweisen und der Bundesrechnungshof die Frage nach der „Bezahlbarkeit“.

Denn bezahlt wird dieser rasante Anstieg der deutschen Bedürftigkeit mit steigenden Steuern, Schulden und Sozialbeiträgen. Während SPD, Linke und zusehends auch die Grünen nur noch die Einkommensgruppe unter 40.000 Euro Jahresverdienst als Zielgruppe ausmachen, dürfen diejenigen, die darüber liegen, die Zeche zahlen. Höhere Beiträge und Bemessungsgrenzen bei Rente, Pflege und Gesundheit sind bereits ausgemacht. Besonders hart wird es bei der Rente: Hier soll der Beitragssatz 2028 von 18,6 auf über 19,7 Prozent steigen. Auch ein Ausgleich der kalten Progression ist nicht mehr vorgesehen. Der steigende Schuldendienst mit Zins und Tilgung wird auf die nächsten Jahre verschoben.

Ablenken von der Unbezahlbarkeit der linken Sozialstaatsträume sollen Robin-Hood-Forderungen nach einer Vermögensteuer, nach einer höheren Erbschaftssteuer, nach weiteren Reichensteuern. Doch letztlich wären das nur ein paar Milliarden-Tropfen auf dem heißen Sozialstaatsstein. Nur eine Enteignung des Geldadels könnte die linke Sozialutopie gegenfinanzieren – zumindest für ein paar Jahre. Wie das aussehen könnte, zeigen derzeit die SPD-Jungsozialisten: Juso-Chef Philipp Türmer fordert für den anstehenden Juso-Bundeskongress in Bochum von der künftigen SPD-Spitze einen deutlicheren Links-Kurs und mehr „Klassenkampf“. „Mut statt Mitte“ heißt der linke Juso-Slogan für Bochum.

SPD-Jusos deckungsgleich mit den Linken

Neben „Befreiungskämpfen“ gegen „Kapitalismus, Patriarchat und weiße Vorherrschaft“ sollen laut 350-seitigem „Antragsbuch“ Gehaltsgruppen unter 3500 Euro im Monat entlastet, darüber stärker belastet werden. Während laut Jusos der soziale „Kahlschlag“ drohe, bliebe das „Vermögen der Superreichen unangetastet“. Um den Ausbau des Sozialstaats zu finanzieren, bedürfe es für die Jusos angeblich nur die oben genannten Kapitalisten-Steuern, eine „Wertschöpfungsabgabe“ von Unternehmen, eine Vergesellschaftung privater Pflegekonzerne, privater Krankenhäuser, des Stromnetzes, der Rüstungsindustrie, von KI-Infrastrukturen und von „privatem Grundeigentum“ – insbesondere bei Wohnungsunternehmen.

Die Juso-Forderungen sind weitgehend deckungsgleich mit denen der Linken. Innerhalb der SPD schießen lediglich die zahlreichen Vergesellschaftungswünsche übers Ziel hinaus. In einem „progressiven“, rot-rot-grünen Bündnis für die Wahl 2029 würden sich die Jusos aber unkompliziert einbinden lassen. Die überparteiliche Mobilisierung hierfür hat unter dem Kampagnentitel „neunund20“ bereits begonnen.

Der bedingungslose Kampf für den Sozialstaat wird für die SPD in einer Koalition mit der Union zusehends schwieriger. Es ist daher nur eine Frage der Zeit, wann das schwarz-rote Bündnis zerbricht. Laut Wettanbietern bereits vor 2029.

P.S.: Unsere Redaktion erreichte neulich ein wütender Leserbrief, in dem sich ein Frührentnerpärchen über die marode Infrastruktur in Deutschland beschwerte. Modernisierungen und Sanierungen des Standortes Deutschland seien zu Zeiten niedrigster Zinsen unter Angela Merkel fahrlässig unterlassen worden, so das Ehepaar. Jetzt würden aufgenommene Schulden und Steuergelder zweckentfremdet. Die beiden Frührentner wollen nun ihre zahlreichen Urlaube, Ausflüge, Restaurant- und Thermenbesuche ins Ausland verlegen, schreiben sie: „Wir geben im letzten Lebensabschnitt gerne unser über 40 Jahre lang erarbeitetes Geld und Erspartes aus. In Deutschland macht es uns immer weniger Spaß.“

Auch diese Leute sind bedürftig, liebe Sozialdemokraten. Helft ihnen. Lasst sie länger arbeiten.

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