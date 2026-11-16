Bezahlt zocken: Firma gibt wegen GTA 6 frei – geht das auch in Deutschland?

Riesenplakat in Leipzig: Am 19. November 2026 erscheint „GTA 6“. Eine Wiener Firma gibt ihren Mitarbeitern dafür sogar zwei Tage bezahlt frei.

Diesen Donnerstag bleiben in einem Wiener Elektrobetrieb die Werkzeugkoffer zu. Der Chef hat es so gewollt – wegen eines Videospiels.



Die Firma Tudi Elektrotechnik aus dem Bezirk Margareten gibt ihren Beschäftigten zum Start von „GTA 6“ zwei Tage bezahlten Sonderurlaub. Ein Mitarbeiter hatte sich an die österreichische Gratiszeitung „Heute“ gewandt, die den Fall öffentlich machte.

Sonderurlaub für GTA 6: So läuft es in Wien

Verkündet wurde die Aktion in einer internen Nachricht des Prokuristen. Am 19. und 20. November darf jeder freinehmen, der der Geschäftsführung rechtzeitig Bescheid gibt.



Die beiden Tage werden voll bezahlt und nicht vom regulären Urlaub abgezogen. Mit dem Wochenende kommen die Gamer im Betrieb damit auf vier freie Tage am Stück.



Das Unternehmen bestätigte dem Blatt die Pläne. Die Idee sei mit einem Augenzwinkern entstanden, man wisse eben, wie lange die Fans schon warten. Ein Mitarbeiter fasste es gegenüber der Zeitung knapp zusammen: „Mein Chef lässt es mir genehmigen.“

13 Jahre Warten auf GTA 6

Ein bisschen Verständnis darf man haben. Der Vorgänger kam 2013 auf den Markt, seitdem warten Millionen Spieler. Rockstar Games hatte GTA 6 erst für 2025 angekündigt, dann auf Mai 2026 verschoben und schließlich auf den 19. November.



Seit vergangener Woche läuft der Vorab-Download. Spielen kann man zunächst nur auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S, eine PC-Version ist noch nicht angekündigt.



In den USA melden Personalabteilungen bereits Auffälligkeiten. Beim Software-Anbieter BambooHR liegen die Urlaubsanträge für den 19. November 9 bis 17 Prozent über dem üblichen Niveau. Ein Schichtplanungsdienst rät Arbeitgebern sogar, den 18. bis 20. November als Risikozeitraum zu behandeln.



Im Netz kursiert die Zahl von einer Milliarde Dollar Schaden für die US-Wirtschaft an einem Tag. Belegt ist sie nicht, Ökonomen halten sie für weit übertrieben.

Auch US-Firma und US-Armee geben frei

Der kalifornische Autoteile-Hersteller Burger Motorsports schließt am Release-Tag komplett. Normal gearbeitet werde erst wieder, wenn die Belegschaft sinngemäß „mindestens eine Mission absolviert“ hat und zurück in der Realität ist.



Ein Pionierbataillon der US-Armee in Georgia lockt mit vier Tagen Sonderurlaub zum Launch. Der Haken: Dafür mussten Soldaten ihren Dienstvertrag um zwei bis sechs Jahre verlängern. Von rund 130 Berechtigten schlugen bis August gerade einmal 20 ein.

Sonderurlaub für Gaming in Deutschland? Nein

Einen Anspruch auf bezahlte Freistellung für ein Videospiel gibt es hierzulande nicht. Sonderurlaub kennt das Gesetz etwa bei einem Pflegenotfall in der Familie oder einem kranken Kind, wie Netzwelt auflistet. Ein Spielstart gehört nicht dazu.



Der Kalender hilft trotzdem. Der 19. November ist ein Donnerstag, mit einem Urlaubstag am Freitag wird daraus ein langes Wochenende.

Der Bildungsurlaub-Trick kommt zu spät

Für Schlagzeilen sorgte ein Bildungsurlaub-Kurs mit dem Titel „Open World Games – Lektionen aus einer digitalen Welt“. Er läuft genau vom 18. bis 20. November, kostet 119 Euro und ist laut dem Portal in elf Bundesländern anerkannt, darunter Berlin, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen.



Wer jetzt noch auf die Idee kommt, ist allerdings zu spät dran. In Berlin und Hamburg muss Bildungsurlaub sechs Wochen vorher angemeldet werden. GTA 6 muss man in dem Kurs übrigens nicht spielen, der Vorgänger reicht auch.

Krankmelden für GTA 6 kann den Job kosten

Bleibt die Versuchung, am Donnerstag einfach „krank“ zu sein. Wer eine Arbeitsunfähigkeit vortäuscht, riskiert eine Abmahnung und im schlimmsten Fall die fristlose Kündigung.



Wer dann noch Screenshots aus Vice City postet, liefert den Beweis gleich mit. Bei Tudi Elektrotechnik in Wien kann das niemandem passieren.

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