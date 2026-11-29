In Berlin werden heute Nacht bis zu minus vier Grad erwartet. Wer Getränke auf dem Balkon lagert, riskiert schon bei leichtem Frost geplatzte Flaschen.

Der Balkon ersetzt im Winter bei vielen den Kühlschrank. Wer dort einen Kasten Bier oder Mineralwasser stehen hat, sollte die Flaschen heute Abend besser reinholen. Schon wenige Minusgrade können reichen, damit Glasflaschen platzen.



In der Nacht zu Montag sinken die Temperaturen in Berlin und Brandenburg laut Deutschem Wetterdienst auf minus 1 bis minus 4 Grad. In der folgenden Nacht sind örtlich sogar minus 5 Grad möglich. Für den zweiten Advent rechnet ein Wettermodell mit noch stärkerem Frost.

Wasser gefriert zuerst

Wasser gefriert bei null Grad und dehnt sich dabei um etwa neun Prozent aus. In einer vollen Glasflasche ist dafür kein Platz. Saft oder Limo gefrieren nur knapp darunter, weil sie größtenteils aus Wasser bestehen. Auch Getränkedosen können bei Frost reißen.

Wann Bier gefriert

Bier gefriert je nach Alkoholgehalt bei minus 2 bis minus 3 Grad. Der Deutsche Brauer-Bund rät grundsätzlich davon ab, Bier auf dem Balkon zu lagern, gerade im Winter. Das sagte Hauptgeschäftsführer Holger Eichele dem Portal t-online.



Ob eine Flasche tatsächlich gefriert, hängt aber nicht nur von der Lufttemperatur ab. Es kommt auch darauf an, wie lange der Frost anhält und wie warm die Flaschen vorher waren. Einzelne Flaschen im Wind kühlen schneller aus als ein voller Kasten in einer geschützten Ecke.

Wein verträgt etwas mehr Frost

Wein und Sekt gefrieren erst bei etwa minus 5 bis minus 7 Grad. Bei Sekt kann der Druck dann den Korken lösen. Eine Nacht mit minus 4 Grad übersteht eine Flasche Riesling auf dem Balkon in der Regel. Den Schnaps kann man dagegen draußen lassen.

Warum auch halbvolle Flaschen platzen

Physiker der Universität Amsterdam haben 2025 im Labor gezeigt, dass Wasser in Glasgefäßen oft von oben zu frieren beginnt. Eine Eisschicht schließt dann einen Rest Flüssigkeit ein. Friert auch dieser, steigt der Druck nach ihrer Schätzung auf etwa 260 Megapascal. Das ist rund viermal so viel, wie die Gefäße im Versuch aushielten.



Die Versuche liefen bei minus 30 Grad, also deutlich kälter als in einer Berliner Frostnacht. Gefäße aus wasserabweisendem Material wie PET können das Risiko nach Ansicht der Forscher senken. Sicher sind aber auch Plastikflaschen bei Frost nicht.

Wohin mit den Flaschen?

Am sichersten stehen sie im Keller oder im Kühlschrank. Wasser in Glasflaschen und Bier gehören bei Nachtfrost nach drinnen. Bei Wein und Sekt wird es erst ab etwa minus 5 Grad kritisch.



Ist eine Flasche doch gefroren, sollte man sie vorsichtig anfassen. Das Glas kann Risse haben, auch wenn man sie nicht sieht.

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