Das bundesweite Alkoholverbot an Bahnhöfen: So reagieren Berliner

Seit dem 15. Oktober 2026 gilt an allen rund 5400 Bahnhöfen der Deutschen Bahn in ganz Deutschland ein generelles Alkoholkonsumverbot.

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Wer ab dem 15. Oktober 2026 mit dem Zug durch Deutschland reist, wird an den Bahnsteigen und in den Empfangshallen vor eine neue Realität gestellt: Das geöffnete Feierabendbier auf der Bank oder auch der Glühwein im Winter auf dem Bahnsteig gehören der Vergangenheit an.

Von diesem Tag an hat die Deutsche Bahn (DB) das Alkoholkonsumverbot auf alle rund 5400 Bahnhöfe im gesamten Bundesgebiet ausgeweitet. Damit findet ein schrittweiser Umstellungsprozess seinen Abschluss, der in den vergangenen Monaten stufenweise vorbereitet wurde.

Bereits ab dem 1. Mai 2026 testete die Bahn die Regelung an 30 großen Knotenpunkten wie den Hauptbahnhöfen in München und Köln. Am 1. September folgten wichtige Berliner Standorte wie der Hauptbahnhof und der Bahnhof Gesundbrunnen. Seit diesem Donnerstag gilt das Verbot ausnahmslos auf allen Bahnanlagen – vom Großstadt-Bahnhof bis zum ländlichen Haltepunkt.

Am Ostbahnhof sitzt ein Mann mit einem Bier außerhalb des Bahnhofes. © Markus Wächter/Berliner Zeitung

Das Ziel der Bahn: Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit

Mit der Maßnahme reagiert der Konzern auf eine anhaltende Debatte über die Sicherheitslage und Aufenthaltsqualität an Verkehrsstationen. Nach Angaben der Deutschen Bahn soll das Verbot die Gewaltbereitschaft senken, Konflikte reduzieren und zu mehr Sauberkeit an den Bahnsteigen sowie in den Eingangshallen beitragen.

Sicherheitskräfte des Konzerns und die Bundespolizei achten auf die Einhaltung. Wer mit geöffneter Flasche oder Dose erwischt wird, muss zunächst mit einem mündlichen Platzverweis rechnen. Bei wiederholten Verstößen droht ein Hausverbot für die Bahnhöfe der DB.

Es gelten jedoch Ausnahmen: In der Bahnhofsgastronomie, etwa in Restaurants, Bars oder Außenbereichen von Cafés, darf Alkohol weiterhin ausgeschenkt und vor Ort konsumiert werden. Zudem ist der reine Transport erlaubt: Wer verschlossene Flaschen oder Dosen im Gepäck oder in den Einkaufstaschen der Bahnhofsgeschäfte mit sich führt, verletzt die Hausordnung ebenfalls nicht. Auch in den Fernverkehrszügen (ICE und IC) bleibt der Konsum gestattet, während im Regionalverkehr die Bestimmungen der jeweiligen Verkehrsverbünde und Bundesländer gelten.

Zwischen Skepsis und Unverständnis

Wie die Regelung vor Ort aufgenommen wird, zeigt ein Rundgang am Berliner Ostbahnhof am Tag des Inkrafttretens. Der Verkehrsknotenpunkt in Friedrichshain-Kreuzberg gehört zu den Stationen, an denen das Verbot verbindlich gilt. Die Reaktionen der Menschen auf den Gängen fallen unterschiedlich aus.

Ellen und Mario sind auf dem Weg zur Bahnhofsmission, um sich ein warmes Essen zu holen. Von der Neuerung halten die beiden wenig. „Das ist keine gute Regelung“, findet Ellen. „Wenn man das durchziehen will, müsste man auch gleich die Supermärkte im Bahnhof zumachen. Das funktioniert nicht.“

Ein paar Meter weiter betreibt ein Händler einen Späti im Bahnhofsumfeld. Für sein Geschäft hat er am ersten Tag des flächendeckenden Verbots noch keine spürbaren Auswirkungen festgestellt. Die Kundschaft kaufe weiterhin wie gewohnt ein. Reisende dürfen alkoholische Getränke auch künftig mitführen – solange diese verschlossen in Taschen oder Rucksäcken verpackt sind.

Ellen und Mario vor der Bahnhofsmission © Markus Wächter/Berliner Zeitung

Debatten im Netz

Die Einführung sorgt nicht nur an den Bahnsteigen für Diskussionsstoff, sondern auch auf den digitalen Plattformen. In den sozialen Netzwerken entzündet sich die Kritik vor allem an einer Ungleichbehandlung: Viele Nutzer hinterfragen, warum an Bahnhöfen strikte Verbote durchgesetzt werden, an deutschen Flughäfen der Konsum jedoch weitgehend uneingeschränkt möglich bleibt.

Dass die Umsetzung auch auf Widerstand stößt, zeigte ein Vorfall am Vortag des bundesweiten Starts: In einem Regionalzug kam es zu Vandalismus durch eine Gruppe mutmaßlicher Studierender, die mit ihren Aktionen demonstrativ gegen das bevorstehende Verbot protestieren wollten.

Mit dem Stichtag 15. Oktober steht der Deutschen Bahn nun der Alltagstest bevor. Während Befürworter auf ruhigere und sauberere Bahnhöfe hoffen, bezweifeln Kritiker, ob ein reines Verbot ohne zusätzliche soziale Angebote an den Standorten die gewünschte Wirkung zeigt.

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