Der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk steht beim Konzert zu Wolf Biermanns 90. Geburtstag am Freitag, 20. November, im Leipziger Gewandhaus nicht mehr als Festredner im Programm. Das schrieb er am Dienstag, 17. November, auf Facebook. Biermanns Label Clouds Hill, Mitveranstalter der Konzertreihe, bestätigte die Programmänderung auf Anfrage, nannte aber keine Gründe.
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Wolf-Biermann-Konzert in Leipzig: Festredner Ilko-Sascha Kowalczuk gestrichen
Bei Wolf Biermanns Auftritt in Leipzig fehlt der Festredner Ilko-Sascha Kowalczuk plötzlich im Programm. Das Label nennt keine Gründe, Kowalczuk ist „fassungslos“.
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Ilko-Sascha Kowalczuk bei der Frankfurter Buchmesse im Oktober, wo Wolf Biermanns Tagebuch vorgestellt wurde
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