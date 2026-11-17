Dies gleich vorweg: Die Bildversammlung in der Kunst-Remise in der Linienstraße ist keine feministische Kampfansage, sondern ein ironisches, fröhlich-provokantes Statement von 18 Malern und einigen Malerinnen aus Berlin und Leipzig. Männer sehen Frauen an. Frauen beobachten, wie sie angesehen werden.



Bild der Frau – das biedere Boulevardmagazin (Funke Medien) mit seinen noch immer nicht aus der Rolle gefallenen Klischees von Hausfrauen, Horoskopen, Herz-Schmerz-Storys, Kochrezepten, Bastel- und Diät-Empfehlungen muss als Reizfolie herhalten für das, was im SMAC, einem freien, nicht kommerziellen Kunst-Ort, versammelt ist und satirisch „Wohlfühl-Ausstellung“ heißt. Mit viel Augenzwinkern werden altbacken-tradierte Rollenbilder, mediale Zuschreibungen und individuelle Identitäten gleichermaßen befragt.

Christoph Ruckhäberle: „Ohne Titel“, 2026, Öl/Lw. © SMAC

Die Ausstellung versammelt malerische Sichten und Stile, in denen weibliche Konterfeis und Figuren als Erscheinung, Erinnerung, Projektion oder psychologischer Zustand sichtbar werden. Von Serail-Szenen, wie die Leipzigerin Inga Kerber sie zu ironischen Paraphrasen aus der Kunstgeschichte (unübersehbar zu Motiven von Picasso und Matisse) macht, über Diven und Femmes fatales ist alles dabei. 25 Bilder entfalten ein Spektrum zwischen Idealisierung, Selbstbefragung und grotesker Übertreibung als Momente der Intimität und Inszenierung, Verletzlichkeit und Behauptung, allesamt als Konter der konservativen Rolle in Bild der Frau.

Allegorien mit Augenzwinkern

Von seiner Relevanz und auch Brisanz indes hat das Bild, das unsere moderne Gesellschaft von der Frau hat, bis heute nichts verloren. Kein Motiv ist im Kanon der abendländischen Kunstgeschichte so häufig dargestellt worden wie der weibliche Körper, als Allegorie, Göttin, Madonna oder Jungfrau, wie der Leipziger Christoph Ruckhäberle sie aus lauter Pinsel-Punkten in Schulmädchenbluse als sein „allerstes pointillistisches“ Porträt malte.

Moritz Schleime verpasst seinem Frauen-Profilkopf „GZSZ“ über dem renaissancehaften Locken-Langhaar eine abstruse, jedoch wehrhafte Helm-Maske. Sein Kollege Paul Pretzer malte ein Bildnis mit verrutschter, leicht zerknautschter Physiognomie, dieses „Weibsbild“ meint unverkennbar Bundeskanzlerin a. D. Angela Merkel. Pretzer malte das schon 2018, noch zur Amtszeit; es war also keine Bewerbung für den Ahnengalerie-Auftrag. Von ihm ist auch „Hard Times“: Auf knallrotem Grund kontert die Römerin Lucretia männliche Gewalt mit Gegengewalt: Messer und Schere zwischen ihren nackten Brüsten sind drohend auf die (männlichen) Betrachter gerichtet, wie ein Warnsignal der Me-Too-Bewegung.

Moritz Schleime: „GZSZ“, 2023, Öl/Lw. © SMAC

Bild der Frau, SMAC Berlin, Linienstr. 57 (Remise), bis 29. November, kuratiert von M. Schleime und P. Pretzer, jeweils Fr/Sa/So 13–18 Uhr, Eintritt frei

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