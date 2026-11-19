In der Tokio-Hotel-Doku „Gegen alle Regeln“ geht es auch um die Schattenseiten des Musikbetriebs. Eine Zahl lässt dabei besonders aufhorchen. Sie betrifft den größten Hit der Band.

Künstlerexklusiverträge seien heute „sittenwidrig“, meint der Sänger Bill Kaulitz in der dritten von drei Episoden der gerade erschienenen ZDF-Doku „Tokio Hotel – Gegen alle Regeln“. Künstler hätten damit früher quasi ihre Seele verkauft. Auch Tokio Hotel.



„Mit ‚Monsun‘, der heute noch unser größter Song ist, verdiene ich ungefähr 900 Euro im Jahr“, sagt Bill Kaulitz – und führt so sehr plastisch vor Augen, dass die Magdeburger Band zu Beginn ihrer Karriere aus finanzieller Sicht keine besonders guten Geschäfte gemacht hat.



Zum Hintergrund: Die Band hatte einen Vertrag mit ihrem Produzententeam. Das wiederum hatte mit der Plattenfirma Universal Music den ersten Plattenvertrag ausgehandelt, in den Tokio Hotel allerdings bis heute keine volle Einsicht hätten, wie sie in der Doku beteuern. Demnach wissen sie selbst nicht, wie viel Euro damals an die Produzenten flossen.

„Sauer, wie man sich an den Jungs bereichert hat“

Sie persönlich könne nur dem frühen Tokio-Hotel-Produzenten Peter Hoffmann verzeihen, sagt in der Doku Simone Charlotte Trümper, die Mutter der Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz. Den andern Produzenten möchte sie nicht mehr begegnen: „Auch auf die Plattenfirma bin ich noch immer echt sauer, weil das einfach nicht in Ordnung war, wie man sich da an diesen vier Jungs bereichert hat.“



Mit Vertretern des damaligen Produzententeams sei gesprochen worden, darauf weist die Doku in einer kleinen Texttafel hin. Eine Stellungnahme zu den Vorwürfen liege allerdings nicht vor. Sowieso ist die Geschichte, die in „Tokio Hotel – Gegen alle Regeln“ erzählt wird, nur bedingt ein Magdeburger Pop-Märchen.



Durch viele neue O-Töne der Band und aus ihrem nächsten Umfeld erfahren wir, wie die vier Popstars heute auf ihre Jugendjahre blicken: wie damals kein Geld für Klassenfahrten da war; wie sie sich in Loitsche und Magdeburg in Sachsen-Anhalt fremd fühlten, so als wären sie dort mit einem Ufo gelandet.

Nena hat Bill Kaulitz motiviert, Rockstar zu werden

Ein Nena-Konzert war für Bill Kaulitz die Initialzündung, Rockstar werden zu wollen. Im Alter von nur 13 Jahren nahm er (auch das sehen wir in der Doku) 2003 an der von Kai Pflaume moderierten Sat-1-Casting-Sendung „Star Search“ teil, wo er allerdings im Achtelfinale schon ausschied. Erst mal ein großer Dämpfer.



Die Band der Kaulitz-Brüder, gemeinsam mit Bassist Georg Listing und Schlagzeuger Gustav Schäfer, machte trotzdem weiter. Erste Aufnahmen entstehen damals noch unter dem Namen Devilish. Deutsche Bandnamen fanden sie eigentlich uncool. „Achtung“ oder „Bundesjugendspiele“ standen zur Debatte. Tokio kannten sie zwar alle nicht, aber der Name klang „geil“.



Aus einfachen Schülern aus Magdeburg wurden vier Teenager, die plötzlich an der Spitze der Charts standen und durch aller Herren Länder tourten. An der Schule hätte man ihnen das erst mal gar nicht zugetraut: Dort wurden sie, so heißt es, von Lehrern kurz vorher noch belächelt, wenn sie ankündigten, ein Musikvideo zu drehen. Ein Lehrer soll der Band sogar eine Laufbahn als Müllmänner prophezeit haben.

Zustimmung wird geprüft...

Morddrohungen und Polizeischutz

Doch es kam ganz anders. Tokio Hotel erhielten viel mehr Aufmerksamkeit, als sie sich jemals hätten wünschen können: „Es gab Bedrohungslagen, Gefährdungslagen jeden Tag“, erzählt der ehemalige Sicherheitschef der Band. Nach Morddrohungen wurde sogar Polizeischutz notwendig.



Doch damit nicht genug: Bills Sexualität wurde in der Öffentlichkeit verstärkt zum Thema gemacht. Fans und sogar Moderatoren drängten ihn dazu, zu den Gerüchten Stellung zu nehmen, dass er schwul sei. Damals dementierte er, wohl auch auf Druck des Managements. Die Zeit für sein Coming-out war noch nicht gekommen. „Bill hat auf jeden Fall am meisten gelitten“, sagt die Mutter heute.



Der kurzweiligen Doku gelingt es gut, dieses Nebeneinander von großem Erfolg und persönlichen, ja, psychischen Problemen herauszustellen. Spätestens als sie 2008 in Los Angeles bei den MTV Video Music Awards in der Kategorie Best New Artist gewannen, wussten sie: Der Erfolg wird international.

Die Doku setzt der Kaulitz-Heiterkeit einen Konter

Das Album erlangte in Frankreich Gold-, in Russland sogar Platin-Status. Laut Bill war das Touren „wie Camping ohne Urlaub“. In den USA galten sie als das nächste größte Nu-Metal-Ding nach Linkin Park. Sogar Beyoncé und Jay-Z besuchten eines ihrer Konzerte.



Doch Druck und Überforderung wuchsen parallel mit: Touren und Interviews im Marathon und schließlich Burnout. Diesen Begriff wählt Tom Kaulitz in der Doku selbst: In den Hotels konnte man kaum noch auf die Gänge, ließ selbst die Vorhänge lieber geschlossen. So sehr wurden sie belagert.

Das ZDF glüht mit der Doku für „Wetten, dass.. ?“ vor

Die Kehrseite des Erfolges hat etwas mit Tokio Hotel angestellt. Die lustigen Zeiten waren vorbei. Die Musiker sprechen in der Doku offen von Ängsten und Panik. Auch das sollte man wahrscheinlich öfter mitdenken, wenn man den Spotify-Podcast der Zwillinge („Kaulitz Hills“) hört oder ihre Netflix-Serie „Kaulitz & Kaulitz“ sieht.



Zwar herrscht dort stets champagnerhaft perlende Heiterkeit, doch den Preis des Erfolgs haben sich Tokio Hotel, so erzählt es uns die Doku, offenbar bitter erkauft. Interessant, dass das ZDF dieses Narrativ forciert, gut zweieinhalb Wochen bevor die Kaulitz-Zwillinge erstmals bei „Wetten, dass.. ?“ auf Sendung gehen.

Wendepunkt dank Kalifornien

Auch das Haus, in dem sie sich einst vor den übergriffigen, teilweise gar vermummten „Fans“ (wenn man sie überhaupt noch so nennen will) verschanzt haben, besuchen die vier in der Doku wieder. Sie bezeichnen es als goldenen Käfig. „Ich hab jedes Mal gebetet, dass die überhaupt nach Hause kommen, heile“, sagt die Mutter. „Wir waren sehr depressiv“, gesteht Bill. Manchmal hätten sie im Flugzeug sogar mit einem Absturz geliebäugelt.



Der große Wendepunkt kam 2010: Die Kaulitz-Zwillinge zogen nach Kalifornien. Es war eine Flucht vor Deutschland und auch vor der Karriere selbst, die sie in einem Maße überwältigt hatte, dass sie ihr Leben nur noch schwer bewältigen konnten. Das Motto der Zwillinge offenbar: Alle Zelte abbrechen. In Los Angeles war es eine Befreiung, dass fast niemand sie kannte. So konnten sie auch den einfachen Dingen des Lebens wieder nachgehen: Shoppen ohne Leibwächter.

Das war Tokio Hotels Überlebensrezept

Klar wird in „Tokio Hotel – Gegen alle Regeln“ aber auch: Die vier oberflächlich so grundverschiedenen jungen Männer haben stets einander Halt gegeben, haben einander mental gerettet. Auch mal mit derben Witzen im Tour-Alltag, aber immer verlässlich, wenn es hart auf hart kam; wenn sie von außen angefeindet wurden, homophob und auf vielerlei andere hässliche Weisen.



Und vielleicht liegt genau darin das Geheimnis, wie man heil auf der andern Seite des Monsuns ankommt: Freunde haben, die einen fangen, wenn man fällt. Die lassen sich nicht kaufen. Weder mit 900 Euro noch mit sehr viel mehr.



„Tokio Hotel – Gegen alle Regeln“ dreiteilige Dokuserie in der ZDF-Mediathek.

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