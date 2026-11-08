Bill Kaulitz in Berlin: „Ich gucke mir auch Apartments an“

Beim Tokio-Hotel-Konzert in der Uber Arena plauderte Bill Kaulitz über Champagner, Currywurst und eine Wohnung in Berlin.

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Der Sänger von Tokio Hotel Bill Kaulitz kann sich offenbar ein Leben in Berlin vorstellen.

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Bill Kaulitz kann sich ein Leben in Berlin vorstellen. Das sagte der Sänger beim Konzert von Tokio Hotel am Sonnabend in der ausverkauften Uber Arena. In seiner Begrüßung erzählte er: „Berlin sowieso immer special: Der Georg wohnt ja sowieso hier, ich gucke mir auch Apartments an, ich kann mir Berlin gut vorstellen für mich.“ Mit Georg ist der Bassist Georg Listing gemeint. Kaulitz lebt seit Jahren in Los Angeles.

Auch sonst plauderte der Sänger munter drauflos. Er sei so nervös, dass er „direkt einen Nagel verloren“ habe. Zum Reinkommen habe es einen kleinen Champagner gegeben, eine Currywurst habe er auch schon gegessen. „Oh Gott, ich komme schon wieder ins Plappern“, unterbrach er sich selbst.

In Berlin stellte die Band aus Magdeburg ihr neues Album „Encore“ vor. Zum Abschluss spielten Tokio Hotel ihren Hit „Durch den Monsun“.

Wie unser Kritiker den Abend erlebt hat, lesen Sie hier.

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