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Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz auf der Bühne: Nach dem Pyro-Streit beim Konzert in Leipzig kritisiert Oberbürgermeister Burkhard Jung den Musiker scharf. (Archivbild)

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Rund 10.000 Fans in der ausverkauften Leipziger Arena, ein Name über das Mikrofon, dann Buhrufe: Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz hat beim Konzert am 13. November einen Sachbearbeiter des Ordnungsamts öffentlich vorgeführt. Jetzt antwortet Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) – und spricht von einem „mittelalterlichen Vorführen eines Menschen“.

Leipzigs OB Jung: „Grenzverletzung, indiskutabel und inakzeptabel“

„Ich war wirklich sehr empört“, sagte Jung den Funke-Medien. Er ließ nach eigenen Angaben sofort beim Management der Band protestieren. Sollte der Mitarbeiter zivilrechtlich gegen Kaulitz vorgehen, will der OB ihm zur Seite stehen.



Jung ist zugleich Präsident des Deutschen Städtetags. Er macht den Fall deshalb zur Grundsatzfrage und fordert mehr Schutz für Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Über Brandschutzauflagen könne man diskutieren, sagt er. Den Mann an den Pranger zu stellen, der danach auch privat Nachteile habe, nennt er unwürdig.

Pyro-Verbot bei Tokio Hotel: Diese Effekte waren untersagt

Auslöser war eine Entscheidung des Ordnungsamts. Die Pyroshow war nicht komplett verboten, andere beantragte Effekte durfte die Band zünden.

Diese Pyro-Effekte hat Leipzig untersagt: brennende Pyrotechnik, die Bandmitglieder in der Hand halten

eine sprühende Feuerwerksfontäne an der Gitarre von Tom Kaulitz

Für diesen Umgang mit Pyrotechnik ist nach Angaben der Stadt eine spezielle Erlaubnis nach dem Sprengstoffrecht nötig.

Bill Kaulitz im Podcast: „Idiot“

Statt einzulenken, legten die Zwillinge in ihrem Podcast „Kaulitz Hills“ nach. Bill Kaulitz nannte den Sachbearbeiter erneut beim Namen, diesmal wurde der Nachname überpiept. Er beschimpfte ihn als „Idiot“ und unterstellte ihm, es gehe ihm nur um Macht, berichtet Salzburg24.



Die Show sei überall in Europa genehmigt worden, nur in Leipzig nicht, so Kaulitz. Bruder Tom ergänzte, auch andere Künstler hätten in der Stadt Probleme gehabt.

Stadt Leipzig prüft rechtliche Schritte

Die Stadt verurteilt nach Angaben eines Sprechers das „öffentliche und sachgrundlose Benennen“ ihres Mitarbeiters und wertet es als erheblichen Angriff. Sie prüft rechtliche Schritte. Welche Schritte, ist offen.



Der Streit kommt für die Kaulitz-Brüder zur Unzeit. Am 5. Dezember moderieren sie im ZDF die Neuauflage von „Wetten, dass..?“ – ausgerechnet aus Halle (Saale), direkt vor den Toren Leipzigs.

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