Nach seiner Flucht aus dem Berliner Strafvollzug wurde Hendrik Holt in Dubai festgenommen. Nun behauptet er, wieder frei zu sein, und erzählt erstmals ausführlicher, wie er sich absetzte.

Der verurteilte Windkraftbetrüger Hendrik Holt behauptet, nach seiner Festnahme in Dubai wieder auf freiem Fuß zu sein. „Ich bin jetzt auf freiem Fuß und kann machen, was ich will“, sagte der 36-Jährige in einem am Dienstag veröffentlichten Videointerview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ). Ein Gericht in den Vereinigten Arabischen Emiraten habe entschieden, ihn gegen Kaution aus der Auslieferungshaft zu entlassen. Nach eigenen Angaben hält er sich inzwischen wieder in seiner Villa in Dubai auf.

Die zuständige Staatsanwaltschaft Osnabrück weiß davon allerdings nichts. „Uns liegen derzeit keine aktuellen Erkenntnisse zum Stand des Auslieferungsersuchens vor“, sagte Behördensprecher Martin Schanz der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Dem NDR zufolge gingen die deutschen Ermittler bislang davon aus, dass Holt seit seiner Festnahme am 22. September in Dubai in Haft saß.



Ob der Unternehmer tatsächlich wieder frei ist, konnte bislang nicht unabhängig bestätigt werden. Seine Aussagen sorgen dennoch für Aufsehen: Erst Ende August war Holt aus dem offenen Vollzug der Berliner Justiz geflohen. In Deutschland muss er noch einen erheblichen Teil seiner Gefängnisstrafe absitzen.

Hendrik Holt behauptet: Gericht in Dubai ordnete Freilassung an

In dem Interview mit der NOZ begründete Holt seine angebliche Freilassung mit der unterschiedlichen strafrechtlichen Bewertung seiner Taten. Nach seiner Darstellung würden die Straftaten, für die er in Deutschland verurteilt wurde, in den Emiraten deutlich milder bestraft. Deshalb habe ein Gericht entschieden, dass er gegen Kaution aus der Haft entlassen werden könne.



Diese Erklärung stammt ausschließlich von Holt. Eine Bestätigung durch die Justiz der Emirate liegt nicht vor.

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hält eine Freilassung gegen Auflagen grundsätzlich für möglich. Die ausländischen Justizbehörden entschieden eigenständig darüber, ob jemand während eines Auslieferungsverfahrens in Haft bleiben müsse, erläuterte Sprecher Schanz gegenüber der dpa.



Nach Informationen des NDR behauptet Holt, bereits seit etwa einer Woche wieder frei zu sein. Das Interview liefert bislang jedoch keinen unabhängigen Nachweis für seine Darstellung.

Flucht aus Berliner Gefängnis: Mehr als 500 Ausgänge zuvor genehmigt

Holt hatte am 25. August die Justizvollzugsanstalt Heidering in Großbeeren bei Berlin zu einem genehmigten, unbegleiteten Ausgang verlassen. Er kehrte nicht zurück. Zuvor waren ihm nach Angaben der Berliner Justiz mehr als 500 Ausgänge gewährt worden. Anschließend wurde international nach dem Unternehmer gefahndet. Am 22. September nahmen ihn die Behörden in Dubai fest.



Im Gespräch mit der NOZ schilderte Holt nun seinen Fluchtweg. Er sei zunächst mit dem Auto nach Polen gefahren und anschließend mit Linienflügen über Warschau und Istanbul nach Dubai gereist.

Besonders bemerkenswert ist, dass er dafür seinen eigenen Reisepass benutzen konnte. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hatte bereits im September bestätigt, dass Holt mit diesem Dokument ausgereist war. Eine Sprecherin der Berliner Senatsverwaltung für Justiz erklärte damals gegenüber dem NDR, bei seiner Festnahme im Jahr 2020 sei lediglich sein Personalausweis eingezogen worden. Über den Verbleib seines Reisepasses habe die Verwaltung keine Kenntnis gehabt.



Zum Zeitpunkt seiner Ausreise war Holt noch nicht zur Fahndung ausgeschrieben. Deshalb fiel er nach Einschätzung der Ermittler auch bei Grenzkontrollen nicht auf.

Geschlossener Vollzug: Holt erklärt, warum er aus Berlin floh

Erstmals äußerte sich Holt in dem Interview ausführlicher zu seinem Fluchtmotiv. Demnach hatte er erfahren, dass ihm wegen neuer Medienberichte über mögliche Straftaten im Zusammenhang mit dem Flughafen Rostock-Laage die Rückverlegung in den geschlossenen Vollzug drohte.



Hintergrund sind Recherchen von Business Insider, wonach Holt am Erwerb des Flughafens über Mittelsleute beteiligt gewesen sein soll. Der formelle Käufer war die Berliner Investmentfirma Crisp Partners. Weitere Berichte warfen Fragen zur Herkunft von Geldern auf, die bei dem Geschäft eingesetzt worden sein sollen. Holt bestreitet strafrechtlich relevantes Fehlverhalten.



Nach seiner Darstellung habe er einen Hinweis bekommen, dass sich seine Haftbedingungen verschärfen könnten. „Also bin ich abgehauen, gleich am nächsten Tag“, erklärte er laut AFP.



Ob tatsächlich eine unmittelbar bevorstehende Verlegung in den geschlossenen Vollzug geplant war, ist nicht bestätigt. Holt schilderte, er habe befürchtet, nach den neuen Vorwürfen für längere Zeit unter strengeren Haftbedingungen untergebracht zu werden.

Auslieferung aus Dubai: Holt kündigt Widerstand gegen deutsche Justiz an

Holt will nun verhindern, dass er nach Deutschland zurückgebracht wird. Gegenüber der NOZ kündigte er an, sich mit anwaltlicher Unterstützung gegen die Auslieferung zu wehren. Er zeigte sich zuversichtlich, dafür überzeugende Argumente vorbringen zu können.



Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hat bereits ein förmliches Auslieferungsersuchen an die Vereinigten Arabischen Emirate übermittelt. Nach Angaben der dpa standen für Holt zuletzt noch rund zwei Jahre und drei Monate Haft aus.



Die juristische Lage ist kompliziert. Ein zwischen Deutschland und den Emiraten geschlossenes Rechtshilfeabkommen umfasst nach früheren Angaben der Staatsanwaltschaft keine Auslieferungen. Deshalb ist eine Einzelfallprüfung erforderlich. Ob und wann Holt nach Deutschland zurückgebracht wird, entscheiden die zuständigen Behörden und Gerichte der Emirate.



Im Fall einer Rückkehr müsste Holt nach früherer Einschätzung der Staatsanwaltschaft damit rechnen, seine Haftstrafe im geschlossenen Vollzug fortzusetzen.

Millionenbetrug mit erfundenen Windparks

Holt stammt aus dem emsländischen Haselünne. Er wurde 2022 vom Landgericht Osnabrück wegen millionenschweren Betrugs mit Windkraftprojekten und weiterer Straftaten zu einer langjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Die Gesamtfreiheitsstrafe belief sich auf knapp neun Jahre.



Der Unternehmer hatte gemeinsam mit Komplizen internationalen Energiekonzernen Windparks angeboten, die teilweise gar nicht existierten. Dabei kamen gefälschte Unterlagen zum Einsatz. Zudem hatte Holt ausländische Diplomaten bestochen, um sich mithilfe eines Diplomatenpasses vor deutschen Strafverfolgern zu schützen.

Hinzu kam eine Verurteilung wegen Verleumdung des früheren Bundesgesundheitsministers Jens Spahn (CDU). Holt hatte behauptet, Spahn während der Corona-Krise einen Maskendeal angeboten zu haben.

Bereits 2020 war Holt im Berliner Luxushotel Adlon festgenommen worden. Im Insolvenzverfahren gegen den Unternehmer meldeten Gläubiger nach früheren NDR-Recherchen Forderungen von mehr als 40 Millionen Euro an.

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