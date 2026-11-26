Schnee bis ins Flachland: Der DWD erwartet heute bis 15 cm am Alpenrand und nachts 1 bis 5 cm in Sachsen. Wegen Dauerfrost bleibt der Schnee liegen.

Ein Räumfahrzeug kämpft sich im Ostallgäu durch den Neuschnee: Vom Allgäu bis Passau schneit es heute, am Alpenrand bis zu 15 Zentimeter. (Symbolbild)

Vom Allgäu bis Passau schneit es heute, nördlich davon bleibt es trocken und eisig. Der Deutsche Wetterdienst erwartet am Alpenrand bis zu 15 Zentimeter Neuschnee und warnt bundesweit vor Glätte. Bis zum 1. Advent kommt Deutschland aus der Kälte nicht mehr heraus.

Bis 15 Zentimeter Neuschnee: Ab Vormittag wird der Alpenrand weiß

Ein Tief über Norditalien schiebt seine Schneewolken von Süden an die Alpen. Nach dem Oberallgäu, wo zum Wochenstart bis zu 30 Zentimeter fielen, ist jetzt der Südosten dran.



Zuerst erreicht der Schnee das Berchtesgadener Land, bis zum Mittag schneit es zwischen Allgäu und Passau. Laut DWD fallen gebietsweise 3 bis 10 Zentimeter, am Alpenrand östlich des Inns bis zu 15.



In München wird es knapp. Die Meteorologen von weather.com halten dort ein bis zwei Zentimeter für möglich.



Im Norden und in der Mitte lauert eine andere Gefahr. Morgens und in der Nacht zum Freitag sinkt die Sicht im Nebel stellenweise unter 150 Meter, aus Hochnebel fällt Nieselregen, der auf dem Asphalt gefriert. An der Ostsee bringen Schneeschauer strichweise 1 bis 3 Zentimeter.



Im äußersten Süden Bayerns ist auf Autobahnen und Bundesstraßen mit Schneeglätte zu rechnen. Die amtlichen Warnungen für den eigenen Landkreis zeigt die WarnWetter-App des DWD. Wer Gehweg und Einfahrt freihalten muss, findet die Regeln zur Räum- und Streupflicht hier.

Heute Nacht trifft es Sachsen, danach gefühlt minus 11 Grad

Am Abend zieht das Tief nach Tschechien und Polen ab. In der Nacht zum Freitag beginnt es dafür in Sachsen zu schneien, rund um Dresden und im Erzgebirge kommen laut DWD 1 bis 5 Zentimeter zusammen.



Dann sackt die Temperatur ab. Am Freitagmorgen fühlt es sich örtlich wie minus 11 Grad an, berichtet daswetter.com. Im Süden und in der Mitte herrscht gebietsweise Dauerfrost, unter Hochnebel bleibt es auch tagsüber unter null.

Mehr als ein Meter: Hier lädt das Tief seinen ganzen Schnee ab

Bayern bekommt heute nur den Rand ab. Über die Alpen kommt das Tief nicht. Seinen Schnee wird es trotzdem los, auf der Südseite.



Im Piemont, im Aostatal und in der Lombardei sind oberhalb von 1800 Metern stellenweise mehr als ein Meter Neuschnee möglich, so die Meteorologen des US-Wetterkanals. In den französischen Südalpen gilt im Oisans-Massiv oberhalb von 2300 Metern Lawinenwarnstufe 4 von 5.



Auch Österreich trifft es härter als Deutschland. Im Osten des Landes können bis in tiefe Lagen 5 bis 15 Zentimeter fallen.

Schnee aus dem Schornstein: Warum es heute aus Nebel flockt

Im Warnbericht des DWD steht heute ein Wort, das selten auftaucht: Industrieschnee. Er entsteht, wenn kalte, feuchte Luft unter einer Inversion am Boden festsitzt und Abgase aus Fabriken oder Heizungen winzige Kerne liefern, an denen der Dunst gefriert.



Es schneit dann aus einer Nebeldecke, die sonst keine Flocken hergibt, oft nur im Umkreis eines Werks.



Das Hoch über Skandinavien mit rund 1035 Hektopascal schafft genau diese Lage. Die Kaltluft bleibt liegen, darüber hält sich ein zäher Deckel aus Hochnebel. Die Glätte kommt dann ohne Vorwarnung, morgens auf Brücken und Gehwegen, auch dort, wo die Vorhersage trocken ist.

Weißer 1. Advent? Am Sonntagabend kippt die Lage

Am Samstag bleibt es frostig, mit Höchstwerten zwischen minus 3 und plus 3 Grad. In der klaren Nacht zum Sonntag sinken die Temperaturen örtlich auf minus 9 Grad.



Der 1. Advent beginnt meist trocken. Die besten Chancen auf Schnee vor der Tür haben die Orte, in denen es heute schneit, etwa zwischen Chiemsee und Königssee. Wie lange die Modelle über Schnee bis ins Flachland gestritten haben, hatte die Berliner Zeitung am Montag beschrieben.



Am Abend zieht es im Westen zu. In der Nacht zum Montag wandert eine schwache Front ostwärts über den gefrorenen Boden, gefrierender Regen ist dann möglich. Schon geringe Mengen reichen für Glatteis.

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