Bis 160 km/h am Ärmelkanal: Freitag rast Sturm „Austen“ auf Deutschland zu

Der erste große Herbststurm der Saison hat einen Namen: Der britische Wetterdienst hat das Tief am Dienstag „Austen“ getauft, am Freitag erreicht es Deutschland. Der Deutsche Wetterdienst erwartet dann im Westen und Norden stürmische Böen, an der Nordsee und auf den Bergen Sturmböen.



Am härtesten trifft es einen Streifen von Köln bis Hamburg, der Osten kommt glimpflicher davon.

Bis 88 km/h: Freitag wird es an Nordsee und auf den Bergen gefährlich

Laut DWD drohen am Freitag und in der Nacht zum Samstag im Westen und Norden stürmische Böen aus Südwest, eventuell auch im Südwesten und in der Mitte. Das sind Windspitzen bis 74 km/h.



Im Umfeld der Nordsee und in den Gipfellagen von Mittelgebirgen und Alpen rechnet der Wetterdienst mit Sturmböen bis 88 km/h. Schwere Sturmböen um 100 km/h hält er für wenig wahrscheinlich. Private Dienste sind forscher: Auf den Gipfeln im Westen und Norden seien bis zu 110 km/h möglich.



Dazu kommt Regen. In den Staulagen der westdeutschen Mittelgebirge können binnen zwölf bis 24 Stunden 30 bis 40 Liter pro Quadratmeter fallen.



Wer am Freitag unterwegs ist, sollte die amtlichen Warnungen auf wettergefahren.de im Blick behalten. Wälder und Parks meiden, Gartenmöbel und Trampoline sichern, auf Straßen und Bahnstrecken mit umgestürzten Bäumen rechnen. Viele Bäume tragen noch Laub und bieten dem Wind damit große Angriffsfläche.

Erst Schauer, dann Sturm: So kippt das Wetter bis Samstag

Schon am Donnerstag wird es ungemütlich. Abgesehen vom Süden ziehen Schauer durch, an der Küste sind einzelne Gewitter möglich. Bei 9 bis 16 Grad frischt der Wind an den Küsten bereits stürmisch auf.



In der Nacht zum Freitag kühlt es von Nordwest nach Südost auf 10 bis 1 Grad ab. Westlich des Rheins setzt Regen ein, der am Freitag ostwärts zieht. Am Nachmittag gehen die Niederschläge in Schauer über, einzelne Gewitter sind nicht ausgeschlossen. Mehr als 15 Grad werden es nirgends.



Den stärksten Wind erwartet Meteorologe Jan Schenk von The Weather Channel auf der Linie Köln–Hamburg. Dort zieht der Sturm erst am Samstagabend ab, an den Küsten bleibt es bis dahin stürmisch.



Im Osten fällt der Sturm dagegen weitgehend aus, weil das Zentrum vorher nach Norden abbiegt. Ganz im Südosten sowie an Oder und Neiße bleibt es bis Freitagabend meist trocken.

160 km/h über dem Meer: „Austen“ wird zur Wetterbombe

Seine Kraft holt sich das Tief über dem Atlantik. Am Donnerstag durchläuft es eine Bombogenese: Der Luftdruck im Kern fällt so schnell, dass Meteorologen von einem Bombenzyklon sprechen. Vor Cornwall sinkt der Kerndruck unter 980 Hektopascal, einige Modelle rechnen mit rund 970.



Über der Irischen See können die Böen nach Berechnungen des Senders bis zu 160 km/h erreichen, im Ärmelkanal 120 km/h, über der Nordsee noch 100 km/h. An der Küste der Bretagne sind Orkanböen bis 140 km/h möglich.



Das Met Office hat für Südengland und Südwales eine gelbe Warnung ausgegeben. Die Briten rechnen mit Stromausfällen, Behinderungen im Verkehr und 20 bis 30 Millimetern Regen, im Bergland mit mehr.

45 oder 66 km/h? Warum die Wettermodelle noch streiten

Wie stark der Sturm in Deutschland wird, hängt an wenigen Kilometern Zugbahn. Wie groß die Spanne ist, zeigt Hamburg: Für Samstag, 11 Uhr, kommt das europäische Modell auf Böen von 45 km/h, das deutsche ICON auf 50 km/h, das amerikanische GFS auf 66 km/h, berichtet t-online.



Die explosive Phase spielt sich weit draußen auf dem Meer ab, auf dem Weg nach Osten verliert das Tief an Kraft. Für die Bretagne ist „Austen“ ein Orkan. Für Deutschland bleibt er nach heutigem Stand ein Sturm.



„Austen“ ist der erste Name auf der britischen Liste für die Sturmsaison 2026/27. Das nächste benannte Tief hieße „Boelo“.

Zeitumstellung im Sturm? Am Sonntag droht das nächste Tief

Über der nördlichen Nordsee entsteht nach dem US-Modell bereits ein weiteres kräftiges Sturmtief, das am Sonntag Deutschland erreichen könnte. Manche Meteorologen halten ihn sogar für den kräftigeren der beiden Schläge. Der DWD spricht für die Woche insgesamt von unbeständigem, windigem und relativ mildem Wetter.



Die Entwicklung für Sonntag und die Nacht zum Montag nennt der Wetterdienst extrem unsicher. Gebietsweise seien Sturmböen möglich, an den Küsten und in den Gipfellagen auch schwere Sturm- bis Orkanböen.



Kurz davor endet die Sommerzeit: In der Nacht zum Sonntag werden die Uhren um 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt.

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