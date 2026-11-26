Mütze, Schal und Sonne im Gesicht: Nach dem frostigen Adventswochenende soll es in Deutschland spürbar milder werden, im Westen sind bis zu 10 Grad möglich. (Symbolbild)

Westlich der Linie Hamburg–Stuttgart zieht am 1. Advent Regen auf Böden, die nach Tagen mit strengem Frost steinhart gefroren sind. Der Deutsche Wetterdienst erwartet deshalb für die Nacht zu Montag Glätte durch gefrierenden Regen.



Danach drehen die meisten Wettermodelle auf mild: Bis zum 7. Dezember klettern die Werte im Westen auf bis zu 10 Grad.

Glatteis-Falle am Sonntagabend: Regen trifft auf Frostboden

Am Sonntagnachmittag erreicht eine Atlantikfront den Nordwesten. Oberhalb von 200 bis 600 Metern fällt zunächst Schnee, darunter Schneeregen und Regen. Auf den Kämmen der Mittelgebirge kann der Südostwind stürmisch auffrischen.



Gefährlich ist der Übergang. Die Luft wird milder. Der Boden bleibt gefroren. Noch am Dienstag meldete Feuchtwangen in Franken minus 12,4 Grad, entsprechend tief sitzt der Frost im Asphalt.



Wetter.com sieht von Sonntagabend bis Montagmorgen ein hohes Glätterisiko, vor allem für den frühen Berufsverkehr. Meteorologe Dominik Jung von wetter.net würde eine Wetterwarnung nicht überraschen.



Wer am Montag früh losfährt, sollte vorher die amtlichen Warnungen des DWD prüfen. Brücken und Senken frieren zuerst.

Unter minus 10 Grad in Alpentälern: So frostig wird das Adventswochenende

Am Freitag fallen im Südosten die letzten Flocken. In Sachsen reicht es vielerorts für einen Zentimeter, im Oberlausitzer Bergland für bis zu fünf. Die Höchstwerte liegen zwischen minus 4 Grad im Erzgebirge und plus 5 Grad an der Kieler Bucht.



In der Nacht zu Samstag sinken die Werte in Alpentälern und im südlichen Alpenvorland unter minus 10 Grad. Ein Zwischenhoch bringt Ruhe, aber zähen Nebel, tagsüber bleibt es bei minus 3 bis plus 4 Grad.



Am Sonntag schafft der Westen schon 5 bis 7 Grad, unter Nebel bleibt es frostig. Berlin und Brandenburg erwartet ein trockener, oft sonniger, aber eisiger Advent mit Nachtwerten bis minus 6 Grad.

Bis zu 10 Grad am 7. Dezember: Der Westen taut zuerst auf

Ab Dienstag dreht die Strömung auf Südwest, über dem Atlantik zieht ein Sturmtief auf. Der DWD rechnet bis Dienstag mit Höchstwerten von 2 bis 12 Grad.



Der KI-Lauf des europäischen Wettermodells zeigt für den Norden ab Dezemberbeginn 4 bis 5 Grad. „Und wir stellen hier fest, es wird wärmer gerechnet“, sagt Jung in seinem aktuellen Wettervideo. Im Westen könnten es am 7. Dezember um 10 Grad werden.



Schnee fällt dabei kaum. Das DWD-Modell ICON sieht im Westen bis zum 3. Dezember rund 20 Liter Regen pro Quadratmeter, Berlin und Brandenburg blieben komplett trocken.



Nach dem US-Modell GFS machen die Regenwolken sogar einen großen Bogen um Deutschland. Nur in Bayern wären bis zu 12 Liter möglich, dort womöglich als Schnee.

Beast from the East abgesagt? Warum die Kälte-Prognosen kippten

Noch am Dienstag war von klirrender Kälte aus Sibirien die Rede, von Dauerfrost und einer geschlossenen Schneedecke in der zweiten Dezemberwoche. Das GFS rechnete zeitweise mit 14 Tagen russischer Luft.



Der DWD gab diesem Szenario laut der OAZ wenig Gewicht. In seinen eigenen Ensemble-Rechnungen halten sich milde und frostige Varianten etwa die Waage, das europäische Modell sah von Anfang an mildes Westwetter.



Entscheidend ist ein Hoch über Skandinavien. Setzt es sich weit im Norden fest, bleibt der Weg für Atlantikluft frei. Rückt es näher, kann es Kaltluft aus Osten zu uns lenken.

Weiße Weihnachten 2026? Was jetzt noch für Schnee spricht

Der Polarwirbel war in diesem November so früh gestört wie nie seit 1959. Ein angeschlagener Wirbel bleibt oft den ganzen Winter anfällig, die nächste Kältewelle ist damit nicht vom Tisch.



Die Statistik macht wenig Hoffnung. Im westlichen Flachland liegt laut unserer Auswertung der DWD-Daten nur in jedem zehnten Jahr Schnee zum Fest.



Auch der DWD erwartet eher einen milden Winter. Die Wahrscheinlichkeit für zu warme Witterung von Dezember bis Februar beziffert er in seiner Saisonvorhersage auf 61 Prozent.

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