Bis zu 10 Grad weniger: Ausgerechnet an Freitag, dem 13., kommt der Schnee

Wetter aktuell: Heute Nacht zieht die Kaltfront bis an die Alpen. Morgen bis zu 10 Grad weniger, Schnee bis 400 Meter und Sturmböen an der Nordsee.

Herbstlaub im frischen Schnee: Am Freitag sinkt die Schneefallgrenze in den Alpen auf bis zu 400 Meter, auch in den Mittelgebirgen kann es weiß werden. (Symbolbild)

Nördlich einer Linie Köln–Dresden ist die Polarluft aus Skandinavien schon angekommen, heute Nacht schiebt eine Kaltfront sie bis an die Alpen.



Die Meteorologen von wetter.net erwarten an der Nordsee Sturmböen um 80 km/h, ob amtliche Warnungen gelten, zeigt der Deutsche Wetterdienst. Im Süden stürzen die Temperaturen bis Freitag um mehr als zehn Grad, in den Alpen schneit es bis in die Täler.

Kaltfront heute: Die letzten 13 Grad im Süden

Heute ist das Land noch zweigeteilt. Im Norden bleibt es bei 4 bis 9 Grad, im Süden sind laut wetter.com noch einmal 10 bis 13 Grad drin.



Im Tagesverlauf dreht die Strömung auf Nord. Damit wird aus der Luftmassengrenze eine Kaltfront, die mit Regen Richtung Alpen zieht. Im Norden hält sich stellenweise gefrierender Nebel, die Nacht bringt dort plus 4 bis minus 3 Grad.



Am Abend frischt der Wind von der Nordsee her kräftig auf. Die Sturmböen treffen in der Nacht zum Freitag vor allem die Inseln, rund um die Nordsee ist sogar ein kurzes Gewitter möglich.



Die Warnkarte des DWD zeigt tagesaktuell, wo Warnungen gelten, auch in der WarnWetter-App. Wer morgen früh losmuss, sollte vorher nachsehen: Auf Nebelfeldern und nassen Straßen kann es stellenweise glatt werden.

Freitag, der 13.: Über Nacht bis zu 10 Grad weniger

Den Sprung spürt vor allem der Süden. In Südbayern und im Oberrheingraben fallen die Höchstwerte von heute auf morgen um mehr als zehn Grad. Am Freitag erreichen sie bundesweit nur noch 3 bis 10 Grad, vielerorts bleibt es bei 5 bis 7 Grad.



Der Regen zieht bis zum Nachmittag an die Alpen ab. Nördlich einer Linie Bodensee–Regensburg wird es laut wetterprognose-wettervorhersage.de sonnig und trocken.



Dazu weht ein kalter, böiger Nordwestwind, der die Temperaturen gefühlt noch tiefer drückt. Im Norden fällt der Wechsel dagegen kaum auf, dort ist die kalte Luft seit Mitte der Woche da.

Schnee bis 400 Meter: Hier wird es zuerst weiß

Mit der Kälte sinkt die Schneefallgrenze. Im Harz liegt sie schon heute Abend bei rund 600 Metern. Erreicht die Front am frühen Freitagmorgen die Alpen, rutscht sie dort auf 600 bis 400 Meter ab. Das reicht bis in viele Tallagen.



Gute Chancen auf Flocken haben außerdem der Bayerische Wald, der Schwarzwald, die Schwäbische Alb und im Osten das Erzgebirge. Meist ist es nasser Schnee, der auf dem noch warmen Boden schnell taut.



Jenseits der Grenze sieht es ähnlich aus. Die österreichische GeoSphere Austria erwartet an der Alpennordseite Schnee bis rund 800 Meter, auf Passstraßen wie Brenner oder Tauern kann es damit winterlich werden.



Weiß wird es also bis in die Täler. Winter ist das noch nicht.



Wer am Wochenende in die Berge fährt, sollte trotzdem an die Reifen denken. In Deutschland gilt die situative Winterreifenpflicht, bei Schnee und Glätte zählen laut ADAC nur noch Reifen mit Alpine-Symbol.

16 Grad zwischen Nord und Süd: Woher der Bruch kommt

Über Deutschland prallen seit Tagen zwei Luftmassen aufeinander. Von Norden drückt Polarluft aus Skandinavien, von Süden strömte feuchte Mittelmeerluft heran. Zeitweise lagen bis zu 16 Grad zwischen beiden Landeshälften.



Noch am Mittwoch waren im Südwesten bis zu 17 Grad möglich. Im äußersten Osten kam das Thermometer zur selben Zeit kaum über 2 Grad.



Der Schwenk kommt nach einem auffallend milden Monatsstart. Langfristmodelle hatten für den November bis zu drei Grad über dem Mittel berechnet, wie Meteorologe Dominik Jung in einer Kolumne schrieb. Dass der Bruch kommt, zeichnete sich schon zu Wochenbeginn ab, als sich die Luftmassengrenze über Deutschland aufbaute.

Kommt jetzt der Winter? Samstag Frost, Sonntag Regen

Hinter der Front setzt sich Hochdruck durch. Der Samstag wird vielerorts sonnig bei 3 bis 10 Grad, in der Mitte, im Süden und teils im Osten kann es nachts frieren. An Nord- und Ostsee halten sich dagegen gern zäher Nebel und Hochnebel.



Für die neue Woche haben die Modelle bereits ein Sturmtief im Blick, Zugbahn und Stärke sind noch offen. Vorher bringt am Sonntag eine Front von Südwesten Regen und zwischen NRW und Baden-Württemberg wieder bis zu 14 Grad.

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