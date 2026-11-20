Schneetreiben statt Schmuddelwetter: In der Nacht zum Samstag geht der Regen in vielen Mittelgebirgen in Schnee über, an den Alpen sind bis zu 20 Zentimeter möglich. (Symbolbild)

In der Nacht zum Samstag wandert der Winter von den Alpengipfeln hinunter in die Mittelgebirge: Vom Feldberg im Schwarzwald bis zum Brocken im Harz geht der Regen in Schnee über. Der Deutsche Wetterdienst rechnet streckenweise mit Glätte, im Allgäu erwartet er am Sonntag mehr als 25 Zentimeter Neuschnee binnen 24 Stunden. Wer am Wochenende ins Bergland fährt, braucht Winterreifen.

Vom Feldberg bis zum Kahlen Asten: Hier wird es heute Nacht weiß

Am Freitag liegt die Schneefallgrenze noch bei 1000 bis 1200 Metern, sagte Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net der Bild. Hinter der Kaltfront dreht der Wind auf Nordwest und schiebt deutlich kältere Luft ins Land.



In der Nacht zum Samstag geht der Niederschlag laut DWD in den höheren Mittelgebirgslagen bis zum Morgen in Schnee über. Die Tiefstwerte liegen zwischen 7 und minus 2 Grad.

Diese Mittelgebirge können bis Samstag weiß werden Schwarzwald, Feldberg (1493 Meter)

Bayerischer Wald, Großer Arber (1456 Meter)

Erzgebirge, Fichtelberg (1215 Meter)

Harz, Brocken (1141 Meter)

Rhön, Wasserkuppe (950 Meter)

Sauerland, Kahler Asten (841 Meter)

Der Kahle Asten liegt mit 841 Metern klar unter der Schneefallgrenze vom Freitag. Dass auch das Sauerland weiß werden kann, zeigt, wie schnell sie in den nächsten Stunden fällt.



Die amtlichen Warnungen für jeden Landkreis stehen auf dem Warnportal des DWD und in der Warnwetter-App. Bei Schnee, Eis oder Reifglätte gilt die situative Winterreifenpflicht. Wer dann mit Sommerreifen unterwegs ist, zahlt mindestens 60 Euro und bekommt einen Punkt in Flensburg.

Nur noch 3 bis 7 Grad: So kalt wird der Sonntag

Für Freitag nennt DWD-Meteorologe Thore Hansen dem Blatt 4 bis 13 Grad, für Samstag 4 bis 11 Grad. Am Sonntag sind es nur noch 3 bis 7 Grad.



Am Samstag ziehen von der Nordsee bis zum Erzgebirge Schauer durch, die laut DWD in mittleren und höheren Lagen als Schnee fallen. In Franken kann die Grenze bei kräftigen Schauern laut Jung auf 200 bis 400 Meter sinken. In der Nacht zum Sonntag fallen die Tiefstwerte auf 3 bis minus 3 Grad.



Die Berge bekommen den Winter, das Flachland nur seine Vorhut. Dort gebe es höchstens „ein paar nasse Flocken, die kaum liegen bleiben“, so Jung.

Mehr als 25 Zentimeter in 24 Stunden: Am Sonntag trifft es das Allgäu

Die größten Mengen fallen an den Alpen. Oberhalb von rund 1000 Metern hält Jung bis Samstag 10 bis 20 Zentimeter für möglich, in Hochlagen mehr.



Am Sonntag legt der Winter dort nach. In seiner Wochenvorhersage Wettergefahren erwartet der DWD im Stau der Allgäuer Alpen markante Neuschneemengen: mehr als 25 Zentimeter innerhalb von 24 Stunden.



Wer am Sonntag ins Allgäu fährt, sollte Schneeketten einpacken und vorher prüfen, ob Passstraßen gesperrt sind.

Nordwestwind als Schneekanone: Darum schneit es dort so heftig

Der Grund für die Mengen ist der Staueffekt. Der Nordwestwind drückt feuchte Luft gegen die Gebirge, die Luft steigt auf, kühlt ab und lädt ihre Feuchtigkeit auf der Wetterseite ab. An den Alpen können so innerhalb weniger Stunden mehr als 10 Zentimeter zusammenkommen.



Im Schwarzwald hat derselbe Effekt zuvor Wassermassen gebracht. Dort gilt bis Samstagmorgen eine Unwetterwarnung der Stufe 3 von 4 wegen Dauerregens, der DWD warnt vor Überflutungen und Erdrutschen. Auf den Gipfeln geht der Regen am Abend in Schnee über.

Schnee zum 1. Advent? Was die Modelle bis zum 29. November zeigen

Zum Sonntagabend und in der Nacht zum Montag könnte eine neue Front auch in tieferen Lagen Schnee bringen, im Bergland seien erneut markante Mengen möglich. Was das für den Berufsverkehr am Montagmorgen bedeutet, steht in unserem Text zu Frost und Glätte.



Ab Dienstag beruhigt sich die Lage, markante Wettergefahren erwartet der DWD dann zunächst nicht mehr. Kalt bleibt es laut Kachelmannwetter aber auch zu Beginn der Woche. Ab Donnerstag kommt von Westen wieder mehr Wind auf, der Niederschlag fällt dann nach aktuellem Stand überwiegend als Regen.



Beim 1. Advent sind sich die Modelle uneinig. Das US-Modell GFS rechnet zeitweise mit mehr Schnee im Norden und Osten, das europäische Modell erwartet Kälte, ist beim Schnee aber deutlich zurückhaltender. Bis zum ersten Adventssonntag am 29. November sind es neun Tage.

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