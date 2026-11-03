Bis zu 300 Euro weg: Rentner sollten den Handwerker noch 2026 bezahlen

Ein Rentnerpaar lässt das Bad altersgerecht umbauen, bodengleiche Dusche statt Wanne. Auf der Rechnung stehen 6000 Euro Arbeitslohn. Überweisen die beiden vor Silvester, zieht das Finanzamt 1200 Euro von ihrer Steuer ab. Überweisen sie im Januar, sollen es nur noch 900 Euro sein.



Grund ist eine geplante Kürzung beim sogenannten Handwerkerbonus. Für Rentner, die ohnehin eine Reparatur oder einen Umbau planen, wird der Dezember damit zum entscheidenden Monat.

Handwerkerbonus: Das gilt bis 31. Dezember 2026

Nach Paragraf 35a Einkommensteuergesetz zieht das Finanzamt 20 Prozent der Arbeitskosten eines Handwerkers direkt von der Steuerschuld ab. Begünstigt sind bis zu 6000 Euro im Jahr, der Steuervorteil liegt also bei höchstens 1200 Euro.



Der Bonus wird von der fertig berechneten Steuer abgezogen. Jeder Euro Bonus ist damit ein Euro weniger Steuer. Für viele Rentner ist das der größte Einzelposten in der Steuererklärung.

Was sich ab Januar 2027 ändern soll

Laut dem Entwurf des Einkommensteuerreformgesetzes 2027 soll der Satz auf 15 Prozent sinken. Die Grenze von 6000 Euro Arbeitskosten bleibt, der maximale Steuervorteil fällt auf 900 Euro im Jahr.



Mit der Kürzung will die Bundesregierung die Entlastungen der Steuerreform teilweise gegenfinanzieren. Sie zählt den Handwerkerbonus zu den 20 größten Subventionen im Einkommensteuerrecht.

So viel Steuervorteil bliebe künftig übrig: 250 Euro Arbeitskosten: bisher 50 Euro, ab 2027 geplant 37,50 Euro (12,50 Euro weniger)

bisher 50 Euro, ab 2027 geplant 37,50 Euro (12,50 Euro weniger) 1000 Euro Arbeitskosten: bisher 200 Euro, ab 2027 geplant 150 Euro (50 Euro weniger)

bisher 200 Euro, ab 2027 geplant 150 Euro (50 Euro weniger) 3000 Euro Arbeitskosten: bisher 600 Euro, ab 2027 geplant 450 Euro (150 Euro weniger)

bisher 600 Euro, ab 2027 geplant 450 Euro (150 Euro weniger) ab 6000 Euro Arbeitskosten: bisher 1200 Euro, ab 2027 geplant 900 Euro (300 Euro weniger)

Steuerreform 2027: Wie weit das Gesetz ist

Das Kabinett hat den Entwurf am 2. September beschlossen, am 8. Oktober folgte die erste Lesung im Bundestag. Die Berliner Zeitung hat die Steuerreform im Überblick zusammengefasst.



Der Wirtschaftsausschuss des Bundesrats wollte die Kürzung streichen. Die Länderkammer hat diese Empfehlung in ihrer Stellungnahme nicht übernommen. Am 4. November hört der Finanzausschuss des Bundestags Sachverständige an.



Beschlossen ist die Kürzung damit noch nicht. Eine Mehrheit gegen sie ist derzeit allerdings nicht in Sicht.

Entscheidend ist der Tag der Überweisung

Für den Steuerbonus zählt nicht der Tag, an dem der Handwerker kommt, sondern der Tag, an dem das Geld fließt. Wird eine Rechnung im Dezember 2026 bezahlt, gelten noch 20 Prozent. Wird sie im Januar beglichen, voraussichtlich nur noch 15.



Ein Beispiel aus dem Heizungskeller: Der Monteur tauscht Pumpe und Ventile, der Arbeitslohn liegt bei 1500 Euro. Bei Zahlung in diesem Jahr bringt das 300 Euro Steuerermäßigung, im nächsten Jahr nur noch 225 Euro.

Typische Handwerkerkosten im Ruhestand

Gerade bei älteren Menschen kommen schnell hohe Arbeitskosten zusammen. Begünstigt ist etwa der Umbau zur bodengleichen Dusche, das Verbreitern von Türen oder das Versetzen von Lichtschaltern und Steckdosen.



Auch die jährliche Heizungswartung, die Reparatur der Dachrinne, der Schornsteinfeger oder der Austausch alter Fenster zählen dazu. Abziehbar ist immer nur der Lohnanteil, Material bleibt außen vor.

Ohne Überweisung kein Bonus

An den Voraussetzungen ändert sich nichts. Der Handwerker muss eine Rechnung stellen, in der Arbeits-, Fahrt- und Maschinenkosten getrennt vom Material stehen. Bezahlt wird per Überweisung, Bargeld erkennt das Finanzamt auch mit Quittung nicht an.



Auch Rentner zur Miete profitieren. Reparaturen und Wartungen, die über die Nebenkostenabrechnung umgelegt werden, lassen sich anteilig geltend machen. Voraussetzung ist, dass der Vermieter die Kosten aufschlüsselt. Fehlt diese Aufstellung, lohnt eine Nachfrage.

Die Falle mit der Obergrenze

Vorziehen ist nicht immer klug. Wer 2026 bereits 6000 Euro Arbeitskosten bezahlt hat, etwa für ein neues Bad, hat den Höchstbetrag ausgeschöpft. Jede weitere Handwerkerrechnung bringt in diesem Jahr keinen Cent mehr.



Dann gehört die nächste Arbeit ins Jahr 2027. Selbst mit 15 Prozent ist das mehr als null.

Wen die Kürzung kaum trifft

Für viele Rentner ändert sich gar nichts. Wer so wenig Rente bezieht, dass keine Einkommensteuer anfällt, hatte schon bisher nichts vom Handwerkerbonus.



Begrenzt ist der Effekt auch bei kleiner Steuerlast. Wer im Jahr 400 Euro Steuern zahlt, kann auch mit dem alten Bonus höchstens 400 Euro sparen. Den vollen Verlust von 300 Euro spüren vor allem Rentner mit Eigenheim, solider Rente und größeren Reparaturen.



Dass jedes Jahr mehr Rentner überhaupt steuerpflichtig werden, liegt an den Rentenerhöhungen. Mehr dazu steht in unserem Text zur Rentenerhöhung 2027.



Ein Rat zum Schluss: Wegen 300 Euro sollte sich niemand eine Baustelle ins Haus holen, die er nicht braucht. Vorziehen lohnt sich nur bei Arbeiten, die ohnehin anstehen.

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