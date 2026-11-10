Regen am Martinstag: Wo die Laternenumzüge morgen ins Wasser zu fallen drohen

Bis zu 50 Liter Regen am Bodensee, dichter Nebel und Frost bis minus 4 Grad im Rest des Landes: So startet Deutschland in den Dienstag. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor markantem Dauerregen im äußersten Süden und vor Glätte zwischen Erzgebirge und Lausitz. Am Martinstag regnet es dann auf viele Laternenumzüge, und zwischen dem Südwesten und dem Osten liegen 14 Grad.

50 Liter Regen im Süden: Hier gilt heute die Warnung

Im Südschwarzwald sowie vom Bodensee bis ins Allgäu regnet es seit Montagmittag. Der DWD rechnet dort mit 30 bis 40 Litern pro Quadratmeter, punktuell mit bis zu 50 Litern in 24 bis 36 Stunden.



Erst am Nachmittag oder Abend lässt der Regen nach. Auf den Alpengipfeln fegen dazu Sturmböen bis 85 km/h aus Südwest.



Nördlich davon beginnt der Tag grau und kalt. Laut Warnlagebericht liegt die Sicht im Nebel teils unter 150 Metern. Wo der Himmel aufreißt, sind es bis zu minus 4 Grad, am ehesten im Westen und in Teilen der Osthälfte.



Vom Erzgebirge bis in die Lausitz kann gefrierender Sprühregen oder nasser Schnee die Straßen in den Frühstunden glatt machen. In der Lausitz bleibt es unter Dauernebel bei 3 Grad, sonst sind 6 bis 10 Grad drin, zwischen Südbaden und Alpenrand bis zu 12.



Ob für den eigenen Landkreis eine amtliche Warnung gilt, zeigen die Warnkarte und die WarnWetter-App des DWD.

Martinstag im Regen: Wann die Laternen nass werden

In der Nacht zum Mittwoch schiebt sich neuer Regen aus dem Südwesten in die Mitte Deutschlands. Im Norden und Osten bildet sich wieder Nebel, in der Osthälfte friert es bei klarem Himmel leicht.



Am 11.11. breitet sich der Regen vom Südwesten und Westen bis in die Mitte aus, im Tagesverlauf erreicht er auch den Osten. Für Köln rechnet daswetter.com zum Karnevalsauftakt mit rund 8 Litern pro Quadratmeter und leichtem Regen bis in den Nachmittag.



Wer am Abend mit Kindern und Laterne loszieht, braucht zwischen Rhein und Main die Regenjacke. Meist trocken bleibt es im Norden und Nordosten sowie im Südosten.



In Baden-Württemberg hält die regionale Wetterberatung des DWD sogar einzelne Gewitter mit Böen um 60 km/h für möglich. In Berlin sind rund 6 Grad und zeitweise Regen angesagt.



Lange hält die milde Luft nicht. Am Donnerstag reicht die Spanne noch von 4 Grad im Nordosten bis 14 Grad im Breisgau, am Freitag kommt kein Ort mehr über 9 Grad hinaus.

14 Grad Unterschied: Warum der Osten im Kühlschrank bleibt

Die stärkste Zahl der Woche fällt auf den Mittwoch. Im Südwesten und an den Alpen erwartet der DWD bis zu 17 Grad, in der Osthälfte unter beständigem Nebel nur 3 Grad.



Dazwischen liegt eine Luftmassengrenze. Von Norden sickert kühle Luft subpolaren Ursprungs ein, in den Südwesten stößt milde Subtropikluft vor, so beschreiben es die Meteorologen in ihrem Thema des Tages. An den Alpen kommt leichter Föhn dazu.



Die Wärme erreicht den Rhein. Die Oder erreicht sie nicht.



Die 19 Grad, die vor einer Woche noch möglich schienen, werden es damit nicht mehr.

Nebel unter 150 Meter: Ab wann Tempo 50 Pflicht ist

Dichter Nebel ist auch für die Nacht zum Mittwoch angekündigt, vor allem im Norden. Für Autofahrer gelten dann feste Grenzwerte.



Reicht die Sicht keine 150 Meter weit, sollte laut ADAC bei Tempo 100 Schluss sein, bei 100 Metern Sicht bei Tempo 80. Das berichtet die Stuttgarter Zeitung.



Verbindlich wird es bei weniger als 50 Metern Sicht: Dann erlaubt die Straßenverkehrsordnung höchstens 50 km/h, und erst dann darf die Nebelschlussleuchte an. Als Maß dienen die Leitpfosten, die in der Regel 50 Meter auseinanderstehen.



Wer die rote Leuchte bei besserer Sicht brennen lässt, zahlt 20 Euro Verwarnungsgeld.

Kommt nach dem Martinstag der Winter?

Für einen Wintereinbruch im Flachland reicht es nach der DWD-Vorhersage nicht. In der Nacht zum Freitag verstärkt sich der Regen südlich der Donau, im Bergland fällt teils Schnee – die Details zum Freitag, dem 13., stehen hier.



Das Wochenende wird ruhiger und kälter. Nach Nebel scheint am Samstag vielerorts die Sonne bei 4 bis 9 Grad, nachts friert es im Binnenland bei 0 bis minus 3 Grad.



Schon am Sonntag ziehen von Nordwesten neue Wolken auf, an der Küste wird es stürmisch. Für den 17. bis 19. November erwartet die 10-Tage-Vorhersage des DWD wieder 7 bis 12 Grad und frostfreie Nächte.

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