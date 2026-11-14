Bis zu 87 Prozent günstiger als das Auto: Lohnt sich ein Lastenrad in Berlin?

Lastenräder können Autofahrten ersetzen und Mobilitätskosten senken. Studien der TU Berlin zeigen, wie groß die Vorteile sind. Auch ein Kreuzberger Start-up setzt auf die Transport-Velos.

Zur Zukunft der Berliner Mobilität hat Rot-Grün-Rot eine klare Einschätzung. „Jede:r soll die Möglichkeit haben, auch ohne eigenes Auto zuverlässig mobil zu sein.“ So steht es im Sondierungspapier. Aber wie sollen Güter künftig in der Stadt befördert werden? Ein Start-up aus Kreuzberg bringt nun seine Produkte ins Spiel: Lastenräder. Eine Studie der Technischen Universität Berlin hat Chancen ausgelotet.



Fat Bikes, Pedelecs – und dann auch noch Cargobikes und andere Lastenräder. Zweiräder, die voluminöser und zum Teil auch schneller sind als herkömmliche Pedal-Velos, erobern auch in Berlin die Radverkehrsanlagen. Nicht alle Radfahrer freuen sich über die mit mehr Kraft ausgestattete Konkurrenz. Doch der Trend ist eindeutig.



Das zeigen die Zahlen. 2025 wurden in Deutschland 185.000 E-Lastenräder sowie 35.000 Lastenräder ohne Motor verkauft. Seit 2019 ist dieser Bereich im Schnitt um 23 Prozent pro Jahr gewachsen. Das zeigt die Fahrradstudie 2026 der Beratungsgesellschaft EY-Parthenon.

Fast die Hälfte der Befragten hat ein Auto zur Verfügung

Eine Untersuchung der TU Berlin hat die Vorteile ausgelotet, die Lastenräder bieten. Die Professorin Sophia Becker und der Doktorand Michael Bissel vom Fachgebiet Nachhaltige Mobilität und transdisziplinäre Forschungsmethoden haben sich mit freien Lastenrädern befasst. Das sind Fahrzeuge, die man kostenlos ausleihen kann. 78 Initiativen mit 831 Rädern sowie 2549 Nutzer nahmen teil.



Britzer Flitzer, Yalla-Bike, BlueBike, Luise, Bella: Das sind einige der Gruppen, die diesen Service in Berlin anbieten. Das Projekt fLotte, initiiert vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC), informiert auf seiner Website ausführlich über die verschiedenen Angebote.

Startklar: Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland 220.000 Lastenräder verkauft. © Super Bicycles, Berlin

Die Ergebnisse der Online-Befragungen: 53 Prozent der Teilnehmer waren männlich, 43 Prozent weiblich. Das Durchschnittsalter betrug knapp 42 Jahre. Zwar gaben mit 59 Prozent die meisten Befragten an, dass klassische Fahrräder ihr Hauptverkehrsmittel sind. Allerdings hatten 45 Prozent gleichzeitig auch ein eigenes Auto zur Verfügung.

Gratis-Lastenräder tragen offenbar dazu bei, Kraftfahrzeugverkehr zu verringern. Die Studie zeigt, dass Cargobikes Autofahrten ersetzen. „46 Prozent der Befragten gaben an, dass sie die Fahrt andernfalls mit dem Auto durchgeführt hätten, wovon es sich bei 24 Prozent um eigene Autos handelten“, fasst das Forscherteam der TU zusammen. Die große Mehrheit, 94 Prozent, wollte künftig wieder ein Lastenrad nutzen.

Nischenmobilität – es gibt viel mehr Lkw: über 106.000

Unterm Strich zeigt die 2023 veröffentlichte Studie: Lastenräder wirken sich positiv aus – auch wenn sie nur einen sehr kleinen Teil der innerstädtischen Mobilität repräsentieren. Allein in Berlin sind nach jüngsten Zahlen mehr als 106.000 Lastkraftwagen zugelassen.



Eine Auswertung internationaler Studien ergab, dass jeder Kilometer 39 bis 87 Prozent weniger kostet als mit dem Auto, berichtete eine Sprecherin von Super Bicycles. Diego Carracedo und Hamid Mostofi von der TU Berlin beziffern die Betriebskosten eines E-Lastenrads auf acht bis 21 Cent pro Kilometer. Mit dem Auto sind es 35 bis 62 Cent.

Kreuzberger Unternehmen bietet Lastenräder an

Super Bicycles, ansässig an der Lindenstraße in Kreuzberg, nutzt die Zeit der Regierungsbildung in Berlin, um auf ihre Produkte aufmerksam zu machen: Super Mighty, Super Mini und Super Mighty Junior – Lastenräder in drei unterschiedlichen Größen für unterschiedliche Zwecke. Zu haben sind sie ab 1990 Euro. Super Bicycles ist die erste Marke der MDMA Solutions GmbH („Making Daily Mobility Awesome“), die 2023 gegründet wurde.



„Auf der einen Seite gibt es hochentwickelte, teure Lastenräder, auf der anderen sehr billige Alternativen. Das haben wir vor drei Jahren gesehen, als wir das Unternehmen gegründet haben. Wir wussten, dass wir etwas Einfaches und Bezahlbares bauen können, das die Herausforderungen der Alltagsmobilität in der Stadt angeht“, sagte Andreas Kranki, Mitgründer und CEO.

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