Seine Schwerkraft könnte erklären, warum ferne Kleinkörper auf schrägen Bahnen kreisen. Doch das Modell hat Lücken. Ein Observatorium soll es prüfen.

Drei Astronomen haben am 23. November 2026 Berechnungen vorgelegt, nach denen weit hinter Neptun ein weiterer Planet kreisen könnte. Patryk Sofia Lykawka, Pedro Bernardinelli und Jonathan Horner nennen ihn Planet X2. Ihre begutachtete Facharbeit beruht auf Simulationen, die das äußere Sonnensystem über 4,5 Milliarden Jahre nachbilden.

Gesehen hat den Planeten bisher niemand. Auch die Mitteilung der University of Southern Queensland stellt klar: Es geht um eine Rechenhypothese, nicht um einen Fund. Es gibt weder ein Foto noch eine bekannte Position am Himmel.

Zwei Erdmassen, 200-facher Erdabstand: So sähe der Planet aus

Die Hochschule nennt 1,5 bis zwei Erdmassen, die Facharbeit bevorzugt etwa zwei. Das beschreibt die Masse, nicht die Größe: Einen Durchmesser haben die Forscher weder gemessen noch berechnet. Über Oberfläche, Atmosphäre oder Bewohnbarkeit verrät das Modell nichts.

Seine Bahn hätte eine große Halbachse von 350 bis 500 AE. Näher als 200 AE käme er der Sonne nie – das ist der 200-fache Abstand zwischen Erde und Sonne. Selbst dann wäre er nach Lykawkas Worten gegenüber ABC News viele Male lichtschwächer als Pluto.

Sedna und 2012 VP113: Was das Modell erklärt – und wo es hakt

Jenseits von Neptun kreisen transneptunische Objekte, deren Bahnen teils stark gekippt sind oder kaum noch von Neptun beeinflusst werden. Mit Planet X2 entstehen solche Sonderfälle in den Simulationen häufiger als nur mit den bekannten Riesenplaneten, sagten die Forscher im Gespräch mit ScienceAlert. Sogar die Bahnregionen von Sedna oder 2012 VP113 bilden die Modelle nach.

Doch das Modell hat Schwächen. Die Verteilung der großen Halbachsen passt noch nicht ganz zu den Daten des Dark Energy Survey, und von den sehr fernen Objekten kennt man bisher nur wenige. Koautor Horner räumte gegenüber IFLScience ein, neue Funde könnten die Indizien auch schwächen, wie bei früheren Planet-X-Hypothesen. Ungeklärt ist zudem, ob etwa ein früher Vorbeiflug eines Sterns dieselben Bahnen erzeugen könnte.

Nicht Planet Nine: Die Spur führt bis ins Jahr 2023

Mit Planet Nine, über den Fachleute seit 2016 debattieren, ist der Kandidat nicht identisch. Planet Nine wäre deutlich massereicher und soll andere Auffälligkeiten erklären, wie das BBC Sky at Night Magazine einordnet. Laut den Autoren könnte es beide Planeten geben, nur einen davon oder keinen.

Ganz neu ist der Gedanke nicht. Lykawka und Takashi Ito schlugen schon 2023 einen Planeten im Kuipergürtel mit 1,5 bis drei Erdmassen vor. Die Studie von 2026 entwickelt dieses Modell weiter, unter anderem mit zusätzlichen Beobachtungsdaten, und kommt auf eine geringere Bahnneigung von 1 bis 15 Grad.

Zwischenüberschrift: Rubin-Observatorium als Prüfstein: Was ein unabhängiger Experte sagt

Jaime Alvarado Montes von der Macquarie University war nicht an der Arbeit beteiligt. Er hält sie laut ABC News für eine solide theoretische Arbeit. Eine unabhängige Nachrechnung oder eine veröffentlichte Gegenanalyse gibt es bislang nicht.

Prüfen soll das Modell das Vera-C.-Rubin-Observatorium, betont die Mitteilung der Royal Astronomical Society. Es kann deutlich mehr ferne Objekte erfassen. Zeigen sich die vorhergesagten Bahnmuster, gewinnt die Hypothese an Gewicht, bleiben sie aus, verliert sie es. Ob das Teleskop den Planeten selbst findet, ist offen.