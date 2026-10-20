1. FC Union Berlin: Der Eklat mit Leroy Sané holt Nenad Bjelica wieder ein

Der Kroate wagt in der Türkei einen Neuanfang. Doch schon im November holt ihn die Vergangenheit wieder ein.

Es gibt diese Szenen im Fußball, die sich vom eigentlichen Ergebnis lösen. Sie überdauern Tabellenstände, Trainerwechsel und ganze Spielzeiten. Als Nenad Bjelica als Trainer des 1. FC Union Berlin Ende Januar 2024 an der Seitenlinie der Allianz Arena die Beherrschung verlor und Leroy Sané ins Gesicht griff, entstand ein solcher Moment. Die Bilder waren binnen Minuten überall. Sie prägen die Wahrnehmung des Kroaten bis heute.

Die Szene von München begleitet Bjelica bis heute

Knapp drei Jahre später hat die Vergangenheit Bjelica wieder eingeholt. Der Kroate trainiert inzwischen Samsunspor in der Türkei. Am 21. November führt ihn der Spielplan ausgerechnet zu jener Begegnung zurück, die bis heute mit seinem Namen verbunden wird: einem Duell mit Leroy Sané, der mittlerweile für Galatasaray Istanbul aufläuft.



Dabei war Bjelica einst mit einer ganz anderen Aufgabe nach Berlin gekommen. Als Nachfolger von Urs Fischer sollte er den 1. FC Union Berlin durch eine der schwierigsten Phasen der jüngeren Vereinsgeschichte führen. Der langjährige Erfolgstrainer war entlassen worden, die Köpenicker steckten tief im Tabellenkeller. Ausgerechnet der Klub, der sich wenige Monate zuvor noch für die Champions League qualifizierte, kämpfte plötzlich ums sportliche Überleben.

Seine Zeit beim 1. FC Union Berlin blieb widersprüchlich

Doch die Monate unter Bjelica blieben widersprüchlich. Zwar stabilisierte sich die Mannschaft phasenweise, die erhoffte nachhaltige Wende gelang jedoch nicht.



Beim Auswärtsspiel gegen den FC Bayern geriet Bjelica nach einer Szene an der Seitenlinie mit Leroy Sané aneinander. Der Trainer griff dem Nationalspieler mehrfach ins Gesicht und sah die Rote Karte. Das DFB-Sportgericht sperrte ihn anschließend und verhängte zusätzlich eine Geldstrafe in Höhe von 25.000 Euro.

Ex-Union-Trainer Nenad Bjelica übernimmt Samsunspor und trifft nach dem Eklat mit Leroy Sané in der Türkei erneut auf den Nationalspieler. © IMAGO/Seskimphoto

Der Sané-Eklat entwickelte schnell eine Eigendynamik. Der Vorfall zwischen Nenad Bjelica und Leroy Sané wurde diskutiert, analysiert und in den folgenden Wochen immer wieder gezeigt. Über Bjelicas kurze Amtszeit in Berlin legte sich ein Schatten, den auch sportliche Erfolge nicht mehr vollständig vertreiben konnten. Für viele Beobachter wurde der Vorfall zum Symbol einer Saison, in der beim 1. FC Union Berlin vieles aus dem Gleichgewicht geraten war.

Eine Entschuldigung kam erst zwei Tage später

Bemerkenswert war vor allem die öffentliche Kehrtwende. Unmittelbar nach dem Spiel wollte Bjelica von einer Entschuldigung nichts wissen. Erst zwei Tage später korrigierte er seine Haltung und meldete sich über soziale Medien zu Wort. „Ich habe in der Situation reagiert, wie ich niemals hätte reagieren dürfen. Das tut mir leid und ich möchte mich dafür bei meiner Mannschaft, meinem Verein und bei Leroy Sané entschuldigen“, schrieb der damalige Union-Trainer auf Instagram. Die Bilder aus München sollten ihn dennoch weiter begleiten.

Eigentlich war Bjelica verpflichtet worden, um den Absturz der Köpenicker aufzuhalten. Die Aufgabe erwies sich jedoch als kompliziert. Union blieb bis zum Saisonende im Abstiegskampf und musste bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt bangen. Als der Verein den Ligaverbleib schließlich sicherte, war Bjelica bereits nicht mehr im Amt. Kurz vor dem Saisonfinale hatten sich die Berliner vom Kroaten getrennt. Die Rettung gelang unter dem Interimsgespann um Marco Grote und Marie-Louise Eta.

Der Neustart in der Türkei beginnt mit einem Rückschlag

So blieb von seiner Zeit in Köpenick ein ambivalentes Bild zurück. Neben einigen sportlichen Fortschritten erinnern sich viele Fans bis heute vor allem an den Eklat mit Leroy Sané.



Nach seinem Aus in Berlin führte Bjelicas Weg zunächst zurück zu Dinamo Zagreb. Doch auch dort blieb sein Engagement von überschaubarer Dauer. Nun wagt er bei Samsunspor den nächsten Neuanfang.

Leroy Sané wartet bei Galatasaray weiterhin auf seine erste Torbeteiligung der Saison. Zuletzt blieb er deshalb auch im DFB-Team außen vor. © IMAGO/Mehmet Ali Ozcan

Die Ausgangslage ist erneut alles andere als komfortabel. Der Klub aus der Süper Lig steckt im Tabellenkeller und hatte sich nach fünf Niederlagen in Serie von Trainer Thorsten Fink getrennt. Bjelica soll die Trendwende schaffen und die Mannschaft stabilisieren. Der Einstand misslang allerdings deutlich. Sein erstes Spiel als Samsunspor-Trainer endete am Wochenende mit einer 1:4-Niederlage bei Kasimpasa SK. Der Druck ist damit bereits zu Beginn seiner Amtszeit spürbar.

Bis zur Partie gegen Galatasaray bleiben Bjelica noch einige Wochen, um seiner Mannschaft eine klarere Struktur zu geben. Aufmerksamkeit erhält das Spiel allerdings schon jetzt, weil der Gegner mehr ist als nur ein weiterer Ligakonkurrent.

Warum dieses Wiedersehen mehr ist als ein Ligaspiel

Denn auf der anderen Seite steht mit Leroy Sané jener Spieler, mit dem Bjelica der wohl umstrittenste Moment seiner Trainerkarriere verbindet. Ob die Begegnung in Istanbul sportlich besondere Bedeutung bekommt, ist offen. Sicher ist nur: Die Szene von München wird auch diesmal Teil der Geschichte sein.



Der Fußball produziert jede Woche neue Schlagzeilen. Die meisten geraten schnell in Vergessenheit. Manche aber tauchen Jahre später wieder auf, wenn der Spielplan die passenden Figuren erneut zusammenführt. Für Nenad Bjelica und Leroy Sané gilt genau das. Am 21. November treffen sie erneut aufeinander. Manche Geschichten im Fußball enden eben nicht mit dem Abpfiff.

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