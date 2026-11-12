Black Friday 2026: Warum Sie nicht bis zum 27. November warten sollten

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Black Friday am 27. November: Händler werben mit großen Rabatten. Laut einer Idealo-Studie sparten Käufer zuletzt im Schnitt aber nur acht Prozent.

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Drei Prozent. So viel billiger gab es am Black Friday 2025 das meistgesuchte Produkt in Deutschland, die Apple AirPods Pro 3. Wer dafür extra bis zum Aktionstag gewartet hatte, sparte ein paar Euro.



Das ist kein Einzelfall. Laut einer Preisstudie des Vergleichsportals Idealo war mehr als die Hälfte der untersuchten Produkte an einem anderen Novembertag günstiger als am Black Friday selbst.



Der Black Friday ist für viele Produkte nicht der günstigste Tag, sondern nur der lauteste. Wer 2026 wirklich sparen will, sollte jetzt handeln – und wissen, welche Rabatte echt sind.

Black Friday 2026: Alle Termine Black Week: Montag, 23. November, bis Sonntag, 29. November

Montag, 23. November, bis Sonntag, 29. November Black Friday: Freitag, 27. November

Freitag, 27. November Cyber Monday: Montag, 30. November

Der Termin richtet sich nach dem amerikanischen Thanksgiving, das 2026 auf den 26. November fällt. Viele Händler locken inzwischen schon Wochen vorher mit Aktionen.

Black-Friday-Rabatte: So viel sparen Sie wirklich

Idealo hat die Preise von rund 10.000 Produkten aus etwa 3500 Onlineshops ausgewertet. Am Black Friday 2025 waren 79 Prozent davon günstiger als im Oktober.



Der Haken: Im Schnitt betrug der Preisvorteil nur acht Prozent. Nur etwa jedes achte Produkt war um mindestens 20 Prozent reduziert. Die meisten Käufer rechnen laut Idealo mit deutlich mehr.

Diese Produkte sind am Black Friday wirklich günstiger

Die stärksten Nachlässe gab es 2025 laut Idealo bei: Staubsaugern: im Schnitt 18 Prozent oder 86 Euro

im Schnitt 18 Prozent oder 86 Euro Sneakern: 16 Prozent

16 Prozent Fernsehern: 15 Prozent oder 179 Euro

15 Prozent oder 179 Euro Kopfhörern: 12 Prozent

12 Prozent Smartwatches: 9 Prozent

Bei Handys bringt der Black Friday dagegen wenig. Smartphones waren im Schnitt nur fünf Prozent günstiger als im Vormonat.

Preisverlauf prüfen: Jetzt Wunschliste anlegen

Bei 52 Prozent der Produkte lag der Tiefstpreis vor dem Black Friday. Deshalb lohnt es sich, Wunschprodukte schon jetzt zu beobachten.



Vergleichsportale wie Idealo oder Geizhals zeigen den Preisverlauf über Monate. Für Amazon gibt es Tools wie Keepa, der Händler zeigt auf vielen Produktseiten auch selbst einen Preisverlauf an. Ein Preiswecker meldet sich, sobald Ihr Wunschpreis erreicht ist.

Fake-Rabatte erkennen: Die 30-Tage-Regel

Wer mit einer Preissenkung wirbt, muss seit Mai 2022 den niedrigsten Preis der vergangenen 30 Tage als Vergleich nennen. So steht es in Paragraf 11 der Preisangabenverordnung, der Europäische Gerichtshof hat das 2024 bestätigt.



Der alte Trick, den Preis kurz vorher anzuheben und dann „herunterzusetzen“, ist damit verboten.

Vorsicht bei Rabatten auf die UVP

Die 30-Tage-Regel hat eine Lücke. Für Vergleiche mit der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers gilt sie nicht. Ein Minus von 50 Prozent auf die UVP kann deshalb kaum eine echte Ersparnis sein, warnt die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.



Die UVP zahlt im Handel kaum jemand. Ob solche Vergleiche überhaupt zulässig sind, ist vor Gericht umstritten, mehrere Verfahren laufen noch. Vergleichen Sie deshalb immer mit dem tatsächlichen Marktpreis.

EU-Kontrolle: Fast jeder dritte Shop trickste

Europäische Verbraucherschützer haben zum Black Friday 2025 insgesamt 314 Onlinehändler kontrolliert. Mindestens 30 Prozent gaben ihre Rabatte nicht korrekt an.



Fast jeder fünfte Shop setzte Kunden mit Countdowns oder angeblicher Knappheit unter Druck. Jeder zehnte versteckte Versand- oder Servicegebühren bis kurz vor Bestellabschluss. Ein tickender Timer ist also kein Grund, schneller zu klicken.

Fake-Shops: Daran erkennen Sie Betrüger

Ein Fake-Shop ist teurer als jeder falsche Rabatt. Wer dort bezahlt, sieht sein Geld meist nie wieder. Mithilfe von KI wirken solche Seiten inzwischen täuschend echt.

Warnzeichen sind: Tippfehler in der Webadresse oder im Markennamen

am Ende nur Vorkasse als Zahlungsart

fehlendes Impressum

Preise weit unter dem Marktpreis

Ratenkauf: Neue Regeln ab 20. November

Eine Woche vor dem Black Friday ändert sich das Recht. Ab dem 20. November gelten Ratenkäufe und „Buy now, pay later“ als Verbraucherkredit, mit Bonitätsprüfung. Die Details lesen Sie in unserem Überblick zu den neuen Ratenkauf-Regeln.

Widerrufsrecht: 14 Tage auch für Schnäppchen

Online gekaufte Ware können Sie in der Regel 14 Tage lang ohne Begründung zurückgeben, auch wenn sie reduziert war. Im Laden gibt es kein gesetzliches Umtauschrecht. Lassen Sie sich eine Kulanzzusage dort am besten auf dem Kassenbon vermerken.

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