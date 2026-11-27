Am vereinbarten Ort abgelegt, gilt die Sendung rechtlich als zugestellt. Fehlt die Erlaubnis, haftet der Händler. Ein Status „zugestellt“ allein genügt nicht.

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Liegt ein Paket mit Abstellgenehmigung am vereinbarten Ort, trägt meist der Empfänger das Risiko eines späteren Verlusts.

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Polizei und Verbraucherzentrale haben zum Black Friday vor einer bequemen Zustelloption gewarnt: der Abstellgenehmigung. Wer sie erteilt, trägt nach korrekter Ablage meist selbst das Risiko, falls die Ware wegkommt. Das berichtet der NDR in einem Verbraucherratgeber.

Wie viel gerade unterwegs ist, zeigt Neumünster: Im dortigen DHL-Logistikzentrum laufen an Spitzentagen rund 650.000 Pakete durch, sonst knapp 400.000. Bei GLS laufen laut einer Sprecherin bundesweit bereits 15 Prozent aller Zustellungen über diesen Service.

Polizei-Tipp: Warum Sie keine Dauererlaubnis erteilen sollten

Eine unachtsam gewählte Erlaubnis könne „eine Einladung für Paketdiebe sein“, sagt Polizei-Präventionsexpertin Heike Bredfeldt-Lüth dem NDR. Belastbare Zahlen fehlen allerdings: Das Landeskriminalamt zählt solche Diebstähle nicht gesondert, Hermes spricht von äußerst seltenen Fällen.

Die Polizei empfiehlt, bei jeder Bestellung neu zu entscheiden und bei teurer Ware ganz darauf zu verzichten. Ein guter Ablageort ist vor Regen und Wind geschützt, für Passanten unsichtbar und steht nicht mehreren Leuten offen.

Verbraucherzentrale: Ab der Ablage haften Sie selbst

Für die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein bringt Katrin Reinhardt es im NDR auf den Punkt: „Wer sein Paket vor der Haustür ablegen lässt, der trägt ab dem Zeitpunkt auch das Risiko für seine Bestellung.“ Juristisch gilt die Sendung damit als zugestellt. Besonders heikel seien Treppenhäuser großer Mehrfamilienhäuser und frei zugängliche Einfamilienhäuser.

Bei Schäden zählt der Zeitpunkt: War der Karton schon vor dem Abstellen kaputt, haftet der Händler, sonst der Empfänger. Reinhardt rät zu Fotos und einer schnellen Meldung beim Händler. Sie räumt aber ein, dass sich Beweise in der Praxis oft schwer erbringen lassen.

BGH-Urteil: Wann trotzdem der Händler zahlt

Fehlt die Genehmigung oder liegt das Paket an einem anderen als dem vereinbarten Ort, haftet weiter der Online-Händler. Sie können dann Ihr Geld zurück oder Ersatz verlangen. Ein bloßer Status „zugestellt“ reicht laut einer Pressemitteilung der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz nicht. Nötig seien Belege wie ein Ablagefoto oder genaue Ortsangaben.

Der Bundesgerichtshof hat die Ablage am Wunschort grundsätzlich gebilligt, im Urteil I ZR 212/20 vom 7. April 2022 aber eine AGB-Klausel gekippt: Ein Paket darf nicht schon beim Ablegen als ausgeliefert gelten, wenn der Empfänger nicht zwingend informiert wird. Streitfälle, die der SWR schildert, zeigen zudem: Es kann etwa darauf ankommen, ob die Erlaubnis nur für den Fall der Abwesenheit galt.

Das sollten Sie jetzt tun

Erteilen Sie die Abstellgenehmigung für jede Bestellung einzeln statt dauerhaft. Lassen Sie teure Elektronik an einen Paketshop, eine Packstation oder vertrauenswürdige Nachbarn liefern.

Fehlt ein Paket, melden Sie sich mit Fotos zügig beim Händler und verlangen Sie einen Ablagenachweis. DPD etwa fotografiert solche Zustellungen nach eigenen Angaben seit Juni 2026 grundsätzlich. Legt der Bote Pakete ohne Ihre Zustimmung wiederholt offen zugänglich ab, beschweren Sie sich erst beim Paketdienst und dann bei der Bundesnetzagentur, deren Antworten zur Paketzustellung diesen Weg beschreiben. Nehmen Sie als Nachbar ein Paket an, stellen Sie es nicht ungefragt vor die fremde Tür, sonst haften Sie bei Verlust.

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