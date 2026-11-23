Bis zu 70 Prozent Rabatt locken, doch Betrüger mischen mit. Eine Verbraucherschützerin erklärt, warum Vorkasse riskant ist und was Betroffene tun sollten.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Shopping-Events aus dem Netz haben es längst auch in die Läden geschafft. Doch hier wie dort gilt: Wer wirklich sparen will, sollte checken, ob der Rabatt wirklich so gut ist.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Zum Start der Black Week hat die Verbraucherzentrale Bayern drei Alarmzeichen für betrügerische Onlineshops benannt: ein fehlendes oder lückenhaftes Impressum, ungewöhnlich niedrige Preise und Vorkasse als einzige Zahlungsart. Verbraucherschützerin Ann-Kathrin Edinger nannte sie am 23. November im Interview mit Radio Oberland. Beim Bezahlen empfiehlt sie den Kauf auf Rechnung.

Wie die Tagesschau berichtet, werben viele Händler schon Tage vor dem Black Friday am 27. November mit Abschlägen von bis zu 70 Prozent, drei Tage danach folgt der Cyber Monday. Der Handelsverband Deutschland (HDE) erwartet laut dem Bericht für beide Aktionstage einen Rekordumsatz von 6,2 Milliarden Euro, ein Plus von knapp sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Impressum, Preis, Vorkasse: Was hinter den drei Warnsignalen steckt

Warum Vorkasse heikel ist, erklärt Edinger so: „Weil Verbraucherinnen und Verbraucher in Vorleistung gehen, ohne irgendeine Sicherheit zu haben.“ Auch die Polizei warnt vor gefälschten Shops mit Lockpreisen. Wer dort zahlt, erhält häufig gar keine oder nur minderwertige Ware.

Ein Rechtsexperte der Verbraucherzentrale Berlin warnt in einem weiteren Bericht, dass sich Impressen und Gütesiegel fälschen lassen. Selbst eine deutsche IBAN beweise keine Seriosität. Verdächtig sei etwa ein Kontoinhaber, der nicht zum Shop passt, oder die Bitte, per „Freunde“-Funktion ohne Käuferschutz zu zahlen.

Bis zu 70 Prozent? Wie die UVP Rabatte größer wirken lässt

Viele Händler messen ihre Angebote an der UVP, der unverbindlichen Preisempfehlung der Hersteller – laut Tagesschau liegt sie oft über dem realen Marktpreis. „Mit der UVP zu werben, ist Quatsch“, sagt Andrea Steinbach, Juristin bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Wer mit einer Preisermäßigung wirbt, muss grundsätzlich auch seinen tiefsten Preis aus den letzten 30 Tagen angeben; für reine UVP-Vergleiche gilt das nicht.

Wie verbreitet falsche Rabattangaben sind, zeigt eine EU-Kontrolle aus November und Dezember 2025: Bei 30 Prozent von 314 geprüften Onlinehändlern stießen Verbraucherschutzbehörden auf fehlerhafte Angaben. Eine vom NDR zitierte Auswertung von guenstiger.de ergab für den Black Friday 2025 im Schnitt rund vier Prozent Ersparnis gegenüber dem Vormonat.

„Nur noch zwei Stück verfügbar“: Wie Countdowns und Spam-Mails Druck machen

Solche Knappheitshinweise nennt Edinger „sogenannte Dark Patterns, die sich häufig in einer rechtlichen Grauzone bewegen“. Ihr Rat: ruhig bleiben, denn die Knappheit sei künstlich erzeugt. Laut Tagesschau zählten GMX und Web.de im Oktober im Schnitt rund 257 Millionen Spam-Mails pro Tag, 41 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Das sollten Sie jetzt tun

Prüfen Sie unbekannte Shops vorab im Fakeshop-Finder der Verbraucherzentrale; eine grüne Ampel heißt nur: bisher nicht negativ aufgefallen. Zahlen Sie bei fremden Händlern möglichst auf Rechnung oder mit Lastschrift statt per Vorkasse.

Haben Sie bereits an einen verdächtigen Shop gezahlt, kontaktieren Sie umgehend Bank oder Zahlungsdienstleister – Edinger zufolge ist eine Rückzahlung je nach Zahlungsart mitunter möglich, aber schwierig.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback an:

briefe@berliner-zeitung.de Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.

Lesen Sie mehr zum Thema