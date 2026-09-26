Blaupause Israel: Wie der Staat Start-ups abheben lässt

Um die Wirtschaft anzukurbeln, hat Israel Anfang der 1990er-Jahre ein Förderprogramm auf den Weg gebracht, das Ökonomen bis heute als Vorbild nennen. Das Land steckte damals in einer schwierigen Lage. Die Wirtschaft erholte sich gerade erst von der hohen Inflation der 1980er-Jahre, als nach dem Zerfall der Sowjetunion hunderttausende Menschen einwanderten. Unter ihnen waren viele Wissenschaftler und Ingenieure, für die es kaum passende Arbeitsplätze gab.