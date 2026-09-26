Um die Wirtschaft anzukurbeln, hat Israel Anfang der 1990er-Jahre ein Förderprogramm auf den Weg gebracht, das Ökonomen bis heute als Vorbild nennen. Das Land steckte damals in einer schwierigen Lage. Die Wirtschaft erholte sich gerade erst von der hohen Inflation der 1980er-Jahre, als nach dem Zerfall der Sowjetunion hunderttausende Menschen einwanderten. Unter ihnen waren viele Wissenschaftler und Ingenieure, für die es kaum passende Arbeitsplätze gab.
Förderpolitik
Blaupause Israel: Wie der Staat Start-ups abheben lässt
Wie wird ein Krisenland zur Start-up-Nation? Israel fand 1993 eine Antwort, nach der auch Berlins Förderbank arbeitet.
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Die Skyline von Tel Aviv in Israel
© Simon Beni/Imago