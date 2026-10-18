Blind und betrunken: Mann fährt 240 Kilometer über die Autobahn – sein Trick macht die Polizei sprachlos

Es ist 1.45 Uhr in der Nacht zum 29. Juni, als einem Polizisten auf der englischen Autobahn M6 nördlich von Carlisle ein Vauxhall Meriva auffällt. In Deutschland kennt man das Modell als Opel Meriva.



Der Wagen schlingert zwischen den Spuren, immer wieder rollt er auf den Standstreifen. Der Beamte stoppt das Auto.



Am Steuer sitzt Anthony H., damals 49 Jahre alt, aus Huddersfield in West Yorkshire. Er hat getrunken, besitzt keinen Führerschein und ist seit zwei Jahren offiziell als blind registriert. Hinter ihm liegen rund 240 Kilometer Autobahn. Bei Nacht.

Orientierung an Lkw-Rücklichtern

Wie er das geschafft habe, wollte der Polizist wissen. H. erklärte, er sehe zwar fast nichts mehr, Lichter könne er aber noch wahrnehmen. Also habe er sich hinter Lastwagen gehängt und sich an deren Rücklichtern orientiert.



So schilderte es die Anklage beim ersten Gerichtstermin Ende Juli in Carlisle, wie der Radiosender LBC berichtete. Die Staatsanwältin nannte das Fahrverhalten „anhaltend und hartnäckig“ gefährlich. Dass niemand verletzt wurde und kein Schaden entstand, grenze an ein Wunder.

Vier Flaschen Wein und Streit zu Hause

Losgefahren war H. nach einem Abend, an dem er und seine Partnerin vier Flaschen Wein geleert hatten. Sein Ziel war Schottland. Er habe vor Problemen zu Hause und mit seinen Finanzen fliehen wollen, hieß es vor Gericht laut dem Sender ITV.



Das Auto gehörte der Partnerin, gefragt hatte er sie nicht. Sie meldete den Wagen als vermisst. Die Polizei suchte bereits danach, als er mehr als zwei Stunden nach der Abfahrt auf der M6 auftauchte.



Unterwegs musste H. sogar tanken. An einer Tankstelle half ihm ein Mitarbeiter dabei.

Fast doppelt so viel Alkohol, wie in Deutschland erlaubt

Der Atemtest ergab 46 Mikrogramm Alkohol pro 100 Milliliter Atemluft. In England liegt die Grenze bei 35 Mikrogramm. Umgerechnet sind das 0,46 Milligramm pro Liter, in Deutschland gilt ein Grenzwert von 0,25.



Pikant: In Schottland, wo H. hinwollte, wäre er noch deutlicher über dem Limit gewesen. Dort liegt es bei nur 22 Mikrogramm. Bis zur Grenze waren es von der Kontrollstelle nicht mehr weit.

Das Urteil: Bewährung und ein Fahrverbot

Am 8. September fiel das Urteil vor dem Kirklees Magistrates' Court in Huddersfield. H. erschien mit dunkler Brille und Blindenstock. Er hatte zuvor alle Vorwürfe eingeräumt, darunter gefährliches Fahren, Trunkenheit am Steuer und Fahren ohne Führerschein und Versicherung.



Seine Anwältin sprach von einem Mann in einer schweren persönlichen Krise. Vorbestraft war er nicht.



Das Gericht verhängte 36 Wochen Haft, ausgesetzt für 18 Monate zur Bewährung. Dazu kommen ein Rehabilitationsprogramm, 90 Tage Alkoholverbot und 272 Pfund Verfahrenskosten.



Und ein Fahrverbot von zwölf Monaten. Für einen Mann, der nie einen Führerschein hatte und die Straße nicht sieht.

Was in Deutschland drohen würde

Ganz so absurd ist das allerdings nicht. Auch das deutsche Recht kennt die sogenannte isolierte Sperrfrist: Hat jemand gar keine Fahrerlaubnis, die man ihm entziehen könnte, legt das Gericht fest, wie lange ihm keine erteilt werden darf (§ 69a StGB).



Hierzulande käme bei einem solchen Fall einiges zusammen. Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren ohne Versicherungsschutz und angesichts der Schlangenlinien wohl auch Trunkenheit im Verkehr nach § 316 StGB. Jedes dieser Delikte kann mit bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe geahndet werden.

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