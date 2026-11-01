Blindflug beim Spurwechsel? Was eine rohe Kartoffel am nassen Außenspiegel wirklich bewirkt

Kartoffel-Trick am Außenspiegel: Wie die Stärke bei Regen gegen Tropfen hilft, warum Wasser dabei nicht abperlt und was Autofahrer beachten müssen.

Spurwechsel auf der Autobahn, es nieselt seit Stunden. Der Blick in den Außenspiegel zeigt vor allem Tropfen, dahinter verschwimmen Scheinwerfer zu hellen Flecken.



Für genau diesen Moment kursiert ein Hausmittel aus dem Gemüsekorb: eine halbe rohe Kartoffel. Das Technikportal Chip hat den Trick am Sonntag vorgestellt.



Dort heißt es, der Spiegel werde „wasserabweisend“. Die Berliner Zeitung hat nachgeprüft. Der Trick kann tatsächlich helfen, seine gängige Erklärung hält der Physik allerdings nicht stand.

Kartoffel-Trick: So geht's in zwei Minuten

Zuerst den Spiegel mit klarem Wasser reinigen und mit einem Mikrofasertuch gründlich trocknen. Auf Staub und Fett haftet die Schicht schlecht.



Dann die Kartoffel halbieren und mit der frischen Schnittfläche über die ganze Spiegelfläche reiben. Ein milchiger Schleier entsteht, der beim Antrocknen verblasst.



Lässt die Wirkung nach, einfach wiederholen. Die geriebene Seite danach abschneiden, der Rest der Knolle landet im Kochtopf.

Warum die Kartoffel gegen Regentropfen hilft

Kartoffelstärke zieht Wasser an. Chemiker nennen solche Stoffe hydrophil, „wasserliebend“. Auf hydrophilen Oberflächen bleiben Tropfen flach und breiten sich aus.



Der Kartoffelsaft lässt Regen also nicht abperlen, sondern zu einem dünnen, gleichmäßigen Film verlaufen. Durch diesen Film sieht man deutlich klarer als durch Dutzende kleiner Tropfen, die das Licht wie winzige Linsen streuen.



Die Fotos in der Chip-Vorlage zeigen genau das. Der behandelte Spiegel ist komplett nass, Tropfen sind keine mehr zu sehen.



Echtes Abperlen schaffen hydrophobe Mittel wie Spiegel- und Glasversiegelungen aus dem Zubehörhandel. Hersteller von Schwimm- und Tauchbrillen nutzen dagegen das Kartoffel-Prinzip: Ihre Antibeschlag-Schichten enthalten wasserliebende Stoffe, damit Feuchtigkeit zu einem unsichtbaren Film wird.

Wie lange hält der Effekt am Außenspiegel?

Kurz. Die Schicht ist hauchdünn, Dauerregen und Fahrtwind spülen sie nach und nach herunter. Spätestens die nächste Waschanlage nimmt sie komplett mit.



Einen Praxistest von ADAC, ACE oder Stiftung Warentest zum Kartoffel-Trick hat die Berliner Zeitung nicht gefunden. Belastbar ist die Physik dahinter, die Wirkung im Alltag hängt von Wetter und Tempo ab.



Ein Fehler macht den Trick sogar gefährlich: zu viel Saft. Eine dicke, schmierige Schicht kann nachts Schlieren bilden, in denen sich das Licht der Autos dahinter bricht. Also dünn reiben und kurz antrocknen lassen.

Spiegelheizung und Glasreiniger: die bessere Routine

Viele Autos haben eine Spiegelheizung, häufig gekoppelt an die Heckscheibenheizung. Sie lässt Tropfen schneller verdunsten. Ob und wie sie sich einschaltet, steht in der Betriebsanleitung.



Saubere Glasflächen bleiben ohnehin länger klar. Der ADAC rät, regelmäßig mit Glasreiniger zu putzen und nasse Flächen nur im Stand mit einem Tuch zu trocknen, nie während der Fahrt.



Wer den ganzen Herbst Ruhe haben will, nimmt eine Spiegelversiegelung. Sie kostet ein paar Euro und hält deutlich länger als jede Knolle.

Nasse Spiegel: Was die StVO verlangt

Nach Paragraf 23 der Straßenverkehrs-Ordnung ist der Fahrer dafür verantwortlich, dass seine Sicht nicht durch den Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigt wird. Laut Bußgeldkatalog kostet ein Verstoß 10 Euro.



Das eigentliche Risiko ist ein anderes. Kracht es beim Spurwechsel, weil im Spiegel nur Tropfen zu sehen waren, wird die Haftungsfrage unangenehm. Bei Regen gehört deshalb immer der Schulterblick dazu, mit oder ohne Kartoffel.

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