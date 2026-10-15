Blinkit-Fahrer retten schwer verletzten Welpen – nun kommt der Hund auf den Liefertouren mit

In Mumbai haben Lieferfahrer einen schwer verletzten Hundewelpen wieder aufgepäppelt. Dass das Tier nun durch die Metropole an der indischen Westküste fährt, sorgt im Netz für Rührung.

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Es sind herzerwärmende Bilder, die derzeit auf der Plattform LinkedIn die Runde machen. Der Startup-Mitarbeiter Roshan Mhatre aus dem indischen Mumbai teilte dort die Geschichte seiner Blinkit-Bestellung.



Blinkit ist ein bekannter indischer Schnelllieferdienst. Über eine App können Kunden Lebensmittel, Drogerieartikel und Alltagsgegenstände bestellen. Die Waren werden aus lokalen Lagern innerhalb von zehn Minuten direkt an die Haustür geliefert.

Die Bestellung von Roshan Mhatre kam etwas später, dafür wartete eine Viertelstunde darauf eine handfeste Überraschung. Der Lieferfahrer kam mit dem Fahrrad an die Haustür und hatte einen kleinen Hund im Schlepptau.

Nutzer sozialer Medien feierten den Weg des Welpen

Mhatre postete ein Bild des Tieres bei LinkedIn und erzählte auch die Geschichte zu dem Hundewelpen, die ihm der Kurierfahrer auf Nachfrage berichtet hatte.

Der Hund sei unter einen Autoreifen gekommen und in sehr ernstem Zustand gewesen. Die Mitarbeiter des nahegelegenen Lieferdienstes hätten sich um den Welpen gekümmert und ihn wieder aufgepäppelt. Jetzt bleibe der Hund im Lager und gehe mit den Delivery Partnern auf Tour.

„Einfach rührend!“, schrieb Mhatre in seinem Post, der sich in den sozialen Medien rasant verbreitet. In den Kommentaren schwärmen die User: „Vom geretteten Tier zum Maskottchen des ganzen Lieferteams“.

Die Nutzer sozialer Medien feiern den Weg des Welpen von seiner Verletzung bis zur Rettung. „Dieser Beitrag hat mir den Tag versüßt“, „Herzerwärmend“ und „Das ist wirklich sehr rührend“, ist zu lesen.

Hunderttausende Streuner leben in Mumbai

Auch indische Medien sind auf den Fall aufmerksam geworden. India Today berichtet vom „ungewöhnlichen Begleiter“ eines Blinkit-Lieferpartners, der bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden war.

Die Geschichte des Welpen führte sogar zu einem Hilfsangebot: Jemand fragte nach der Adresse des Lagers und den Kontaktdaten des Lieferpartners, um eine Adoption zu prüfen.

In Mumbai gehören freilebende Straßenhunde fest zum alltäglichen Stadtbild, Hunderttausende Streuner leben dort. Während viele Tiere von Anwohnern oder Fischverkäufern gefüttert und als Teil der Nachbarschaft akzeptiert werden, sind sie gleichzeitig ein Thema wegen öffentlicher Sicherheit und Risiken wie Tollwut.

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