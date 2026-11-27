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Er stand mit Nick Cave fast zwei Jahrzehnte auf der Bühne, prägte mit Metallschrott und Bohrmaschinen den Sound der Band Einstürzende Neubauten und spielte schon „vom Rattenloch in Los Angeles bis zur Akropolis in Athen“. Kürzlich war Blixa Bargeld (67) mit seiner Band sogar zum ersten Mal auch in China.

Fangen wir mal mit einer ganz leichten Frage an: Wie wichtig ist Authentizität für Sie als Künstler?



Dazu muss ich erst mal wissen, in welcher Hinsicht das gemeint ist. Häufig liest man das ja in Restaurants, wenn beispielsweise behauptet wird, man serviere authentische Thai-Küche. Aber was ist denn authentisch? Dass der Koch Thailänder ist? Oder dass es die Gerichte dort so ähnlich auch in Thailand gibt? Ich kann mit dem Begriff nicht viel anfangen.

Welche Rolle nehmen Sie in Ihren unterschiedlichen Projekten jeweils ein?



Ich sehe mich einerseits als Regisseur, andererseits als Medium. Ich bringe Dinge in Gang, versuche aber gar nicht, irgendwas auszudrücken, sondern das durch mich durchfließen zu lassen und einen Weg zu finden, der durch meinen Mund wieder nach draußen geht. Und das ist dann am besten, wenn ich es nicht kontrolliere. Dabei meine ich nicht die Kontrolle der ganzen musikalischen Arbeit, sondern das Finden der sprachlichen Ausdrucksweise. Auf dem letzten Album gibt es ein Stück, das ganz spontan im Studio entstanden ist und nicht zuvor eine Rampe auf der Bühne war: „Planet Umbra“. Keine Ahnung, wo das herkam. Das kann man nicht herstellen, das passiert einfach. Was man als Technik allerdings lernen kann, ist, es passieren zu lassen. Deswegen Medium: Man muss lernen, einen Kanal aufzumachen, durch den das durchgehen kann.

Zur Person Blixa Bargeld (bürgerlich Hans Christian Emmerich, geboren am 12. Januar 1959 in West-Berlin) ist ein deutscher Musiker, Sänger, Komponist und Autor. Bekannt wurde er als Frontmann der Band Einstürzende Neubauten, die er 1980 mitgründete. Von 1984 bis 2003 war er zudem Gitarrist und Sänger bei Nick Caves The Bad Seeds.



Bargeld gilt als eine der prägendsten Figuren der deutschen Avantgarde- und Underground-Musik. Sein künstlerisches Schaffen verbindet Klangexperimente, Sprachkunst, Performance und radikale musikalische Ausdrucksformen.

Ich habe den Eindruck, dass Sie früher bewusst Dinge getan haben, die keinen Sinn ergeben – Sie haben sich beispielsweise mal Löcher in Ihre Frisur rasiert. Was waren damals Ihre Beweggründe?



Zuerst einmal: Bei den Haaren steckten durchaus konkrete Überlegungen dahinter. So eine Frisur hätte sich kein Punk machen lassen, das war eine Form der Abgrenzung – und mein Unterfangen, noch einen Schritt weiter zu gehen. Das war kein Unsinn, das war Strategie.

Sind die Neubauten eine strategische Band?



Ja, unbedingt.

Aber spielt nicht auch der Zufall eine wichtige Rolle bei Ihnen?



Ja, auch das.

Versuchen Sie, bewusst Raum für den Zufall zu lassen oder eher, ihn zu kontrollieren?



Ich habe mal das Kartensystem Dave entwickelt. Dafür bin ich den gesamten Neubauten-Katalog durchgegangen und habe mir notiert, was ich für eine gute Idee gehalten habe oder signifikant war – und das habe ich in 600 Karten übersetzt, auf denen Instrumente, Materialien, Anweisungen und Ähnliches stehen. Zum Gebrauch dieser Karten gibt es zwar keine Regeln, aber meistens zieht jeder ein paar Karten und versucht dann, sich eine Interpretation zu dem zu überlegen, was auf diesen Karten steht. Da spielt das Allegorische natürlich eine große Rolle, aber der künstlerische Schritt, der da stattfindet, ist die Interpretation. Wenn ich vier Karten ziehe, auf denen „laut“, „mit Andrew“, „Stahl“ und „gasförmig“ steht, dann muss ich mir was überlegen – da habe ich wieder ein Problem, zu dem ich eine Lösung finden muss. Dieses System haben wir seit 2003 unzählige Male genutzt. Mit „The Jewels“ haben wir 2008 sogar ein ganzes Album auf diese Weise aufgenommen. Das haben wir bis heute durchgezogen, und da spielt der Zufall eine bedeutende Rolle. Ich bin immer offen für den Zufall. Das Interessante sind die Fehler, die dabei passieren.

Bargeld im Jahr 2003 © Jurek Holzer/TT/Imago

Können Sie dafür ein Beispiel nennen?



Für das „Perpetuum Mobile“-Album haben wir 2004 angefangen, mit einem Luftkompressor zu arbeiten. Dabei verbraucht man Luft mit einer Luftpistole, und dann springt der Motor an, um sie wieder aufzuladen – es entsteht ein Störgeräusch. Aus genau diesem Störgeräusch haben wir dann wieder ein Stück gemacht, für das wir es aufgenommen und so lange weiterentwickelt haben, bis es der Grundstein eines anderen Stückes wurde. Zufall, Fehler, Interpretation – Problem gelöst.

Neulich hielten Sie eine Poetikvorlesung an der Universität Zürich, in der Sie zeigten, wie Ihre Texte entstehen. Haben Sie das schon mal gemacht?



Ja, bei einer Veranstaltung im Brecht-Haus, am Beispiel des Stücks „Susej“ – das kann man bis zu Studio-Sessions im Hamburger Hafenklang im Jahr 1983 zurückverfolgen. Damals wurde die ursprüngliche Gitarre aufgenommen, die dann irgendwann wieder hervorgeholt und 2007 bearbeitet auf dem Album „Alles wieder offen“ gelandet ist. Das ist ganz typisch für die Neubauten, dass wir jahrzehntealte Ideen wieder hervorholen.

Wie erinnern Sie sich denn daran, dass es diese Ideen mal gab?



Seit wir unsere Supporter haben, die unseren Sessions teilweise online beiwohnen, werden wir manchmal daran erinnert, dass eine bestimmte musikalische Idee gut war und man daran weiterarbeiten sollte. Wir haben ja das Crowdfunding erfunden. Meine Frau hat damals den Code dafür geschrieben, wir haben es bloß Supporter-System genannt. Seither wird immer wieder fälschlich kolportiert, dass wir uns von unseren Supportern sagen lassen, was wir machen sollen. Richtig ist, dass dieses System einer erweiterten Version eines Sofas im Recording Studio entspricht, auf dem deine Freunde sitzen und immer mal Ideen einwerfen. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass ich beim Stück „Nagorny Karabach“ aus geografischer Unkenntnis ursprünglich einen falschen Begriff verwendet habe. Ich singe darin von „Bergisch Karabach“, richtig gewesen wäre aber „Bergkarabach“. Na ja.

Sie werden immer mal wieder in einen Punk-Kontext gerückt, dabei haben Sie musikalisch mit Punk nicht viel am Hut. Punk hat Ihnen damals aber eine Tür geöffnet, oder?



Genau. Punk als Begriff hat mir nicht so viel bedeutet, aber das völlig veränderte Business-Konzept, das damit einherging, das hat für uns und viele andere Möglichkeiten geschaffen, die vorher nicht da waren. Das war eine vollkommen verschlossene Welt, in die du als 16-Jähriger nicht reingekommen wärst – selbst wenn du davon geträumt hättest, eine Band zu gründen.

Bargeld als Frontmann seiner Band Einstürzende Neubauten im Berliner Metropol im Jahr 1986 © Brigani-Art/Heinrich/Imago

Und wo wir beim Punk sind: Auf dem aktuellen und offenbar letzten Album der Toten Hosen, „Trink aus, wir müssen gehen!“, performen Sie zusammen das Neubauten-Stück „Was ist ist“. Sie kennen sich ja schon ewig.



Ja, das stimmt – wobei ich die persönlich seit 1987 nicht mehr gesehen habe; seit unserem legendären Konzert in Pilsen in Tschechien. Damals wurden wir zusammen mit Udo Lindenberg und auch einigen tschechischen Bands von der deutschen Friedensbewegung eingeladen, zwei Konzerte zu spielen – erst in München, dann in Pilsen. Nachdem wir in München gespielt hatten, wurde uns aber eröffnet, dass das Konzert in Pilsen nicht stattfinden würde. Sowohl für uns als auch für die Hosen war das aber der einzige Grund, warum wir zugesagt hatten – wir wollten in der Tschechoslowakei spielen. Wir haben die dann so lange belabert, dass sie uns in einem Van doch am nächsten Morgen in die ČSSR gefahren haben.

Nur Sie und die Hosen?



Udo Lindenberg hatte den schönen Spruch drauf: „Ich spiele umsonst, aber meine Band muss bezahlt werden.“ Insofern ist er dann nicht aufgetreten. Aber die Volksmusikgruppe Haindling war noch dabei. Wir haben da auf einem Schotterplatz voller Kieselsteine gespielt, und es sollte immer abwechselnd eine deutsche und eine tschechoslowakische Band spielen. Das ging nachmittags los. Das anwesende Publikum hat die einheimischen Bands immer mit Kieselsteinen beworfen, weil die so komische Popmusik gespielt haben, die dort kein Mensch hören wollte. Auch viele Fans aus der DDR sind damals mit dem Zug angereist. Die Hosen spielten gegen 16 Uhr, wir waren sozusagen der Headliner.

Das hat bei denen aber nicht zu Unmut geführt?



Nein, gar nicht. Und in der Garderobe fing dann bereits die Verbrüderung mit den Ostberliner Fans an, aber auch die Stasi war omnipräsent. Irgendwann ging bei uns eine Glasscheibentür kaputt. Da spielte sicherlich auch Alkohol eine Rolle, denn wir saßen da ja schon seit morgens in dieser Garderobe rum. Die Stasi hat unsere englische Tourmanagerin daraufhin durch die Gegend geworfen und so weiter. Wir, die Neubauten, mussten dann mit unseren Instrumenten an der Bühnenseite sitzen, die Garderobe war ab da passé für uns. Und zwei Stunden später wurde beschlossen, dass wir gar nicht auftreten dürfen. Haindling, die Hosen und wir wurden dann alle in einen Bus verbannt, in dem vorne ein Offizier saß. Der Bus wurde wiederum von Polizisten und Ordnern abgeschirmt. Ich habe dann irgendwann einen Zettel zu den vor dem Bus stehenden Fans rausgeworfen. Diesen Zettel haben sie mir bei unserem ersten nachrevolutionären Konzert in Prag präsentiert. Und weißt du, was ich darauf geschrieben hatte? „They are not afraid of us, they are afraid of you.“

Geil.



Ja, oder? Der Zettel wurde laminiert und mir dort überreicht. Und es war ja auch so: Die meiste Angst hatten sie vor den angereisten Deutschen. Deshalb war ja auch die Stasi da. Und dann haben sie uns mit dem Bus an die Grenze gefahren und gesagt: „Von hier aus könnt ihr laufen.“ Haindling sind dann ausgestiegen, wir aber nicht. Wir hatten damals noch den legendären Tourmanager Jäki Eldorado, der dann Taxis besorgt hat, um uns in die diversen Hotels zu fahren, die in Grenznähe aufzutreiben waren. Das ist jetzt fast 40 Jahre her – danach hatte ich keinen Kontakt mehr zu den Hosen.

Campino hat letztens in einem Podcast erzählt, dass den Hosen bei einem ihrer ersten Auftritte in Berlin, im „Risiko“, die Gesangsanlage abgeschmiert sei – und Sie die Einzigen gewesen seien, die ihnen ohne zu zögern ihre Anlage zur Verfügung gestellt hätten. Können Sie sich daran erinnern?



Wir hatten gar keine Gesangsanlage! (lacht) Von uns haben sie die garantiert nicht geliehen. Aber als die Hosen die ersten Male in Berlin gespielt haben, war die Berliner Avantgarde-Szene sehr von ihnen angetan – nicht nur wir. Von der Performance auf der Bühne war das wirklich großartig. Da spielte dann eben auch der Fahrer an einer nicht angeschlossenen E-Gitarre noch mit und so – das fanden wir alle gut. Aber ja, im „Risiko“ haben die mal in einem Hinterzimmer gespielt – für Freibier.



Daniel Schieferdecker arbeitet als freier Autor für verschiedene Medien wie Zeit Online, Esquire und den Rolling Stone. Er war außerdem drei Jahre lang Chefredakteur von Europas größtem Hip-Hop-Magazin Juice und hat zwei Bücher geschrieben: das chinesische Reisekochbuch „Forever Yang“ und die autorisierte Biografie des Rappers RAF Camora.



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