Mit „Block 10“ erzählt die Filmproduzentin Alice Brauner von Frauen, die in Auschwitz Opfer medizinischer Menschenversuche wurden. Im Interview spricht sie über das moralische Dilemma der Häftlingsärzte, die Grenzen filmischer Darstellung und über deutsche Widerstände gegen die Erinnerung.
Shoa-Erinnerung
„Block 10“ über gynäkologische Experimente in Auschwitz – Kinos scheuen Shoah-Film
Alice Brauner hat einen großen Film über Frauen in Auschwitz gemacht, aber nur drei Berliner Kinos zeigen ihn. Ein Interview über antisemitische Kontinuitäten
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Mit dem Spielfilm „Block 10“ hat die Filmproduzentin und Drehbuchautorin Alice Brauner das Schicksal der Frauen in die Erinnerung zurückgeholt, an denen in Auschwitz Sterilisierungsexperimente durchführt wurden.
© Jordis Antonia Schlösser/Ostkreuz