Blöde Unfälle mit Handys: Wie der liebe Gott sich über uns schlapplacht

Das Leben ist gerade in einer Slapstick-Phase? Das kommt vor. Die digitale Revolution hat eine Ära besonders peinlicher Situationen eröffnet. Eine Kolumne.

Er – Loriot – wollte nur ein Bild gerade hängen. Am Ende ist der Raum verwüstet.

Heute mal was anderes: Wenn man so sein Leben betrachtet, fällt einem auf, dass man es nach Filmen aufteilen könnte: Mal spielt man Rollen in Romanzen, mal in Beziehungsdramen, mal in Reisedokus, mal in Arthouse-Filmen. Leider bin ich gerade in einer Klamotte irgendwo zwischen Dick & Doof und Loriot gelandet.

In meiner Arztpraxis habe ich neulich den Spruch gelesen: „Den Kaffee über die Tastatur zu kippen, statt ihn zu trinken, macht morgens viel wacher.“ Das stimmt. Ich habe mir aber eine eigene Version morgendlichen Kaffee-Slapsticks geleistet. Nachdem der Pott in der Küche fertig war, nahm ich ihn mit Schwung – Kaffee plätscherte auf den Boden.

Ausrutschen, Kaffee verspritzen, Pfanne verbeulen

Ich wischte kurz drüber und ging raus. Auf dem Flur dachte ich: Ist ja so wenig Kaffee in der Tasse! Also zurück in die Küche. Da der Boden noch feucht war, rutschte ich aus. Der Rest des Kaffees spritzte wild umher. Eine Hand traf die Pfanne auf dem Herd, die durch die Luft sauste und verbeult auf dem Boden liegen blieb. Mich selbst konnte ich gerade noch mit einem Ausfallschritt retten.

Welche Kettenreaktionen aus kleinen Alltagsmomenten entstehen können, hat einst der unsterbliche Loriot in seinem Sketch „Zimmerverwüstung“ gezeigt: Ein Besucher will in einem Raum nur ein schiefes Bild an der Wand geraderücken – und hinterlässt am Ende ein absolutes Chaos.

So etwas ist schon schlimm genug. Aber die digitale Revolution hat eine ganz neue Ära peinlicher Situationen eröffnet, die man sich früher nie hätte vorstellen können. Ich selbst erlebte es im Frühherbst, als mir beim Sprung von einem Boot an Land das Handy aus der Hosentasche fiel. Es landete auf dem Grund eines dunklen Sees, der mit Algenschlieren bedeckt war.

Selfie-Süchtige stürzen von Treppen und Klippen

Ich zog mich aus, hopste bis zur Brusttiefe ins kalte Wasser, um die SIM- und SD-Karten zu sichern. Tatsächlich gelang es mir, das Handy mit den Füßen zu orten, mit Zehen zu erwischen und nach oben zu holen. Nachdem ich es aufs Land geworfen hatte, musste ich an einer mannshohen Mauer, die voller Muscheln war, wieder hinausklettern. Dabei zerschnitt ich mir die Zehen – eine recht blutige Angelegenheit.

Was es da alles an Geschichten gibt! Handys fallen auf Festivals in Dixi-Klos, landen im Kochtopf, in der Waschmaschine, verwandeln sich auf der Achterbahn in gefährliche Geschosse, plumpsen in Swimmingpools. Handy-Zombies stolpern über Gehwegkanten, laufen gegen Laternen und Glastüren, fallen in Baugruben, prallen gegen Autos. Selfie-Süchtige stürzen von Treppen und Klippen.

Im Polizei-Konvoi zur Handy-Rettung

Ein Erfurter Buchhändler erzählte mir, dass er einmal sein Smartphone an einer Raststätte auf die Motorhaube des Wagens legte – und dort vergaß. Mitten auf der Autobahn flog das Ding weg und landete auf dem Mittelstreifen. Der Buchhändler informierte die Polizei. Das Handy wurde geortet. Schließlich fuhr ein Konvoi – das Auto des Buchhändlers zwischen zwei Polizeiautos mit Blaulicht – bis zu der Stelle, wo das Handy tatsächlich lag. Es konnte gerettet werden.

Ich glaube, die moderne Technologie wurde nicht erfunden, damit das Leben leichter ist. Nein, der liebe Gott will sich einfach mal so richtig über uns schlapplachen. Er stammt eigentlich aus Berlin und sagt: „Da wolln se nun selba Jott spieln, die kleenen Menschen, mit ihre Händies und ihre Ka-iii. Nun solln se mal sehn, det se alle nur Frösche sind mit unjeschickte Patscher.“

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema