Blutige Auseinandersetzungen: Clan-Krawall mündet in Schüssen vor Polizeiwache

In der Nacht zu Montag gab es in Wedding und Moabit mehrere blutige Konfrontationen. Sie hängen offenbar zusammen.

In der Perleberger Straße gegenüber dem Polizeiabschnitt 27 wurde aus einem Auto heraus ein 22-Jähriger angeschossen.

Kriminelle schießen jetzt schon direkt vor Polizeidienststellen scharf: Aus einem fahrenden Auto heraus ist in der Nacht zum Montag an der Perleberger Straße ein 22-Jähriger niedergeschossen worden.



Nach Informationen der Berliner Zeitung prüft die Polizei derzeit einen Clan-Hintergrund. Am Abend, gegen 22 Uhr, war die Polizei wegen einer Messerstecherei in die Torfstraße in Wedding gerufen worden. Vor einem Restaurant waren mehrere Männer in Streit geraten, die den arabischen Großfamilien A., Al-Z. und Ch. angehören sollen. Mehrere Beteiligte wurden dabei verletzt. Einem 28-Jährigen wurde in die Brust gestochen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an.



Polizisten gelang es, den 37-jährigen Ali A. festzunehmen. Sie nahmen ihn mit auf den Polizeiabschnitt 27 an der Perleberger Straße. Sie befragten Ali A. und behandelten ihn erkennungsdienstlich, nahmen also Fingerabdrücke und eine DNA-Probe und fotografierten ihn.

Als er gegen 2 Uhr die Dienststelle verlassen durfte, kam ein Auto herangerast. Aus diesem wurden mehrere Schüsse abgegeben. Ein Projektil blieb in einem geparkten Auto stecken, ein anderes traf einen 22-Jährigen in den Oberschenkel.

Ermittlungsgruppe BAO Ferrum prüft Zusammenhänge

Die Polizei steht nun vor einem Rätsel. Denn der 22-Jährige, der vor dem Polizeiabschnitt niedergeschossen wurde, hat offenbar nichts mit der Clan-Auseinandersetzung in der Torfstraße zu tun. Ob die Schüsse dem 37-jährigen Ali A. galten, versucht nun die „BAO Ferrum“ herauszubekommen. Die Ermittlungsgruppe war im vergangenen Herbst gegründet worden, um die zahlreichen Schussabgaben durch Kriminelle aufzuklären. „Zusammenhänge zu der Messerstecherei in der Torfstraße werden derzeit geprüft“, sagte ein Polizeisprecher. Ob der 22-Jährige ein zufälliges Opfer war, sei Teil der Ermittlungen.

Rettungswagen und Polizei am Tatort in der Torfstraße in Wedding © Thomas Peise

„Dass jemand einen Menschen direkt vor einem Polizeiabschnitt skrupellos niederschießt, zeigt eine Dimension, die niemand mehr schönreden kann“, meint Stephan Weh, Landeschef der Gewerkschaft der Polizei. „Wir haben eine Durchbewaffnung der Szene, international agierende Banden sehen Berlin als Biotop, in welchem man mit Waffengewalt Geschäftsfelder neu ausloten kann.“

In der nicht weit entfernten Turmstraße in Berlin-Moabit war es am Abend ebenfalls zu einer blutigen Auseinandersetzung mehrerer Personen gekommen. Diese verlagerte sich in eine Bar. Ein Mann erlitt dabei Schnitt- und Stichverletzungen. Er kam unter Notarztbegleitung in ein Krankenhaus.

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