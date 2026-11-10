BMW meldet Schichtausfälle. Schuld sind fehlende Teile. In welchen drei Werken die Produktion stockt, verraten Unternehmenskreise.

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Der Autobauer BMW hat in einzelnen Werken Schichten ausfallen lassen – der Grund sind fehlende Teile. Ein Konzernsprecher bestätigte auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur „kurzfristige Engpässe in der externen Teileversorgung“.

Welche Bauteile genau fehlen und warum, ließ der Konzern offen. Diese BMW-Schichtausfälle treffen nach Informationen aus Unternehmenskreisen drei Standorte: Regensburg, Leipzig und das britische Werk in Oxford.

Was BMW zu den Schichtausfällen sagt

Offiziell bleibt der Münchner Konzern knapp. „Aufgrund kurzfristiger Engpässe in der externen Teileversorgung kam beziehungsweise kommt es derzeit zu Schichtausfällen in einzelnen BMW-Group-Werken“, teilte ein Sprecher mit.

Woran es konkret hakt, sagte das Unternehmen nicht. Auch zur Ursache gab es keine Angaben. Man stehe in engem Kontakt mit dem Lieferantennetzwerk und habe Maßnahmen ergriffen, „um die Teileversorgung zu stabilisieren und die Produktion wieder aufzunehmen“, so der Sprecher weiter. Wie viel Produktion insgesamt ausgefallen ist, blieb zunächst offen.

Welche BMW-Werke vom Teilemangel betroffen sind

Die betroffenen Standorte benannte BMW selbst nicht. Nach Informationen aus Unternehmenskreisen sind oder waren drei Werke betroffen: Regensburg, Leipzig und Oxford.

In Regensburg wurden im vergangenen Jahr knapp 357.000 Autos produziert, in Leipzig waren es knapp 260.000 Autos, in Oxford rund 124.000 Autos.

Pro gestrichener Schicht können an einem Standort einige hundert Fahrzeuge nicht vom Band laufen. Ob und in welchem Umfang diese Stückzahlen tatsächlich fehlen, hängt davon ab, wie viele Schichten an den Standorten ausgefallen sind – dazu nannte BMW keine Details.

Unklar ist, welche Teile fehlen, warum es zu den Engpässen kam und wie lange die Störung andauert. Ebenso offen bleibt, wie viele Fahrzeuge insgesamt betroffen sind und ob sich Lieferzeiten für Kunden verschieben.

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