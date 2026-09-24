BND-Reform im Bundestag: „Wird zu 100 Prozent in Karlsruhe landen“

Der Bundestag debattiert über die BND-Reform: neue Cyber-Befugnisse, geheime Operationen und mehr Macht. Die Opposition warnt vor Stasi 2.0 und mangelnder Kontrolle.

Es geht nicht nur um neue Befugnisse für den BND. Mit der Reform des Nachrichtendienstrechts will die Bundesregierung die Geheimdienste technisch aufrüsten und ihnen im Cyberraum neue operative Möglichkeiten geben, um auf Augenhöhe mit dem CIA und dem MI6 zu spielen. Diese Zeitung berichtete darüber. Gegner des Gesetzes sehen darin einen gefährlichen Machtzuwachs. Die zentrale Frage: Wie weit darf ein demokratischer Staat gehen, um seine Feinde zu bekämpfen?

Der BND soll nicht nur beobachten, sondern handeln

Die Kanzleramtsministerin Nina Warken begründet die Reform mit der „inneren und äußeren Sicherheitslage“. Deutschland müsse auf Spionage, Sabotage und Cyberangriffe reagieren können. Die Sicherheitsbehörden müssten dafür über zeitgemäße Instrumente verfügen.

Für den BND bedeutet das eine tiefgreifende Veränderung. Der Dienst soll nicht nur Informationen sammeln dürfen, sondern selbst aktiv in digitale Systeme eingreifen können. Vorgesehen sind unter anderem Maßnahmen gegen die Infrastruktur staatlicher Hackergruppen. Server sollen abgeschaltet oder unbrauchbar gemacht werden können.

Noch weiter geht der Entwurf bei bestimmten Gefahrenlagen. Vorgesehen sind etwa Eingriffe in IT-Systeme von Drohnenfabriken oder Chemiewaffenlaboren, um Produktionsprozesse zu sabotieren. Auch die Manipulation von Warenlieferungen wird als mögliche Maßnahme genannt. Damit verschärft sich die Rolle des BND. Aus einem Dienst, der Informationen beschafft, analysiert und an die Bundesregierung weitergibt, wird ein Akteur, der selbst operative Maßnahmen durchführen kann.

Dobrindt: „Aus Nachrichtendiensten werden echte Geheimdienste“

Alexander Dobrindt formuliert das Ziel der Reform ungewöhnlich offen. Mit der Reform „zu echten Geheimdiensten“ sollen die Sicherheitsbehörden auf die veränderte Bedrohungslage reagieren können. Das ist der eigentliche Kern des Gesetzes. Der Staat will seine Geheimdienste nicht nur digitaler, sondern auch handlungsfähiger und offensiver machen.

Die Bundesregierung argumentiert, dass eine Demokratie nur eine Chance habe, wenn sie auch wehrhaft sei. „Verfassungsschutz ist Demokratieschutz“, erklärt der Minister. Wer einen Angriff erkenne, aber nicht reagieren könne, sei letztlich handlungsunfähig. Doch wo liegt die Grenze zu einem Angriff und wie sollte der BND darauf reagieren?

Scharfe Kritik aus der Opposition

Gottfried Curio (AfD) griff den Entwurf scharf an. Er warnte vor Befugnissen, mit denen der Staat selbst Methoden einsetzen könnte, die für Bürger strafbar wären. In seiner Rede ging es unter anderem um das Aufbrechen von Wohnungen, um Fälschungen, die Nutzung unechter Urkunden und den Einsatz von Vertrauenspersonen. Sein Urteil fiel entsprechend drastisch aus. „Was es nicht braucht, ist Ihre Geheimpolizei.“ Curio sprach vom „Verfassungsschutz mit der Lizenz zum Fälschen“ und warnte vor einem Umbau zur „Stasi 2.0“.

Die Vorwürfe treffen einen wichtigen Streitpunkt. Geheimdienste operieren naturgemäß in einem Bereich, in dem besondere Eingriffsbefugnisse notwendig sein können. Je weiter diese Befugnisse reichen, desto wichtiger wird die Frage, wer sie kontrolliert. Die Regierung beruft sich zwar auf den Unabhängigen Kontrollrat als Instanz. Die Besetzung dieses Rats erfolgt allerdings durch das Parlamentarische Kontrollgremium (PKGr), welches aus sechs Abgeordneten von CDU/CSU, SPD und Grünen besteht. Der AfD und der Linkspartei wird der Zugriff bislang verweigert. Die Arbeit der Nachrichtendienste soll also durch Vertreter mit demselben Parteibuch kontrolliert werden?

Russland dient als Beschleuniger

Konstantin von Notz (Grüne) stellte die Reform in einen größeren sicherheitspolitischen Zusammenhang. Die Bedrohung durch Russland habe eine neue Qualität erreicht. Deutschland müsse seine Freiheit verteidigen. Den Drohnenvorfall in Leipzig benannte er als „staatsterroristischen Anschlagsversuch“.

Gleichzeitig warnte der Grünen-Politiker davor, die notwendige Reaktion auf äußere Bedrohungen zum Anlass zu nehmen, auch die Befugnisse des Inlandsnachrichtendienstes erheblich auszuweiten. Die Reform des BND dürfe nicht zum Vehikel für einen weitreichenden Umbau des Verfassungsschutzes werden, forderte von Notz.

Der Gesetzentwurf geht zudem weit über Cyberoperationen hinaus. Vorgesehen sind neue Möglichkeiten zur technischen und automatisierten Auswertung von Informationen, darunter biometrische Bildauswertung und der Einsatz Künstlicher Intelligenz. Damit wächst nicht nur die Fähigkeit, Daten zu sammeln. Auch ihre Verarbeitung wird leistungsfähiger. Informationen können automatisiert durchsucht, miteinander verknüpft und ausgewertet werden.

Die eigentliche Debatte beginnt jetzt

Die erste Lesung des Gesetzentwurfs im Bundestag hat deshalb wichtige Fragen offengelegt. Dahinter steht ein grundsätzlicher Konflikt über das Verhältnis von Sicherheit und Freiheit. Deutschland ist mit Spionage, Cyberangriffen, Sabotage und ausländischer Einflussnahme konfrontiert. Das rechtfertigt eine ernsthafte Debatte über die Fähigkeiten seiner Sicherheitsbehörden.

Der Grünen-Politiker von Notz prognostizierte zudem, dass das Gesetz „zu 100 Prozent in Karlsruhe landen wird“. Ein heikler juristischer Spießrutenlauf wäre die Folge.

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