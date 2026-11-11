Der Däne führt seinen Jugendklub aus der Abstiegsrunde an die Spitze. Für den 1. FC Union Berlin und Mauro Lustrinelli ein unbequemer Blick in den Spiegel.

Grübelnd an der Spitze: Bo Svensson führt mit dem FC Kopenhagen die dänische Superliga an. Beim 1. FC Union Berlin musste er kurz nach Weihnachten 2024 gehen.

Sonntag, Derby in Kopenhagen, zehn Minuten nach der Pause: Brøndbys Olti Hyseni verliert am eigenen Strafraum den Ball. William Clem holt mit links aus und jagt ihn ins lange Eck. Es ist das 1:0, und es bringt den FC Kopenhagen zurück an die Spitze der dänischen Superliga.



An der Seitenlinie steht ein Mann, den sie in Köpenick gut kennen. Bo Svensson, bis Dezember 2024 Trainer des 1. FC Union Berlin, hat den dänischen Rekordmeister in gut sieben Monaten vom Tiefpunkt seiner Geschichte an die Tabellenspitze geführt.

Union im Abstiegskampf: Bo Svensson, der Retter aus Mainz

Zeitgleich verbringt Union die Länderspielpause auf Platz 16 der Bundesliga, mit sieben Punkten aus neun Spielen. Wer nach Norden schaut, sieht einen Trainer, den man in Köpenick für gescheitert hielt.



Dabei hatte gerade er bewiesen, dass er Krisen lösen kann. In Mainz bewahrte er 2021 eine schon abgeschriebene Mannschaft vor dem Abstieg, im November 2023 trat er dort nach neun Spielen ohne Sieg zurück.

Svensson und Union: Neun Spiele ohne Sieg, dann das Aus

Union holte ihn im Sommer 2024 als Hoffnungsträger, nach einer Saison, die erst am letzten Spieltag mit dem Klassenerhalt endete. Der Start gelang: Union blieb zum Auftakt ungeschlagen, schlug Borussia Dortmund 2:1 und hatte nach neun Spieltagen 15 Punkte.



Dann folgten neun Pflichtspiele ohne Sieg, dieselbe Zahl wie in Mainz. Nach dem 1:4 in Bremen trennte sich der Klub kurz nach Weihnachten von ihm, auf Platz zwölf, sieben Punkte vor dem Relegationsrang.



Dass seine Mannschaften in Serien spielen, war bekannt. Union wartete die nächste Siegesserie nicht ab.

Rückkehr zum FC Kopenhagen: Svensson übernimmt in der Abstiegsrunde

15 Monate blieb er ohne Job. Am 30. März 2026 holte ihn der FC Kopenhagen zurück, der Klub, in dessen Jugend er mit zwölf Jahren gekommen war und mit dem er als Profi dreimal Meister wurde.



Unter Jacob Neestrup hatte der Klub zweimal das Double gewonnen, nun lag er am Boden: ein Punkt aus sechs Ligaspielen, das Aus in der Ligaphase der Champions League und zum ersten Mal in seiner Geschichte die Abstiegsrunde. „Veränderung ist nötig“, sagte Svensson bei seiner Vorstellung, man müsse Stabilität und Spielfreude zurückgewinnen.

Moukoko, Pokalfinale, Play-offs: Svenssons erste Wochen in Kopenhagen

Sein Einstand: ein 7:0 gegen Silkeborg, der frühere Dortmunder Youssoufa Moukoko traf dreimal. In der Abstiegsrunde blieb seine Mannschaft in acht Spielen ungeschlagen. Selbst Moukoko, den Dreifach-Torschützen seines Einstands, ließ Svensson später vier Spiele in Folge draußen, inzwischen stürmt er in der Türkei.



Das Pokalfinale ging 0:1 gegen Midtjylland verloren. Mit einem 3:1 im Play-off-Finale in Brøndby sicherte sich Kopenhagen aber die Qualifikation für die Conference League.

Conference League und Superliga: Svenssons Bilanz in Kopenhagen

Im Sommer holte Svensson Alex Král aus Köpenick. In der Qualifikation setzte sich sein Team gegen Polissja Schytomyr, Debrecen und Inter Turku durch. In der Ligaphase stehen nach drei Spielen sieben Punkte, darunter ein 3:0 gegen Braga.



In der dänische Superliga führt Kopenhagen nach 14 Spielen mit 32 Punkten, einen Zähler vor Midtjylland, das ein Spiel weniger hat. Svenssons Pflichtspielbilanz seit März: 35 Spiele, 26 Siege, sechs Remis, drei Niederlagen.

Mauro Lustrinelli und die Geduld in Köpenick

Bei Union saßen nach ihm Steffen Baumgart, Marie-Louise Eta und nun Mauro Lustrinelli auf der Bank. Unter Lustrinelli stehen nach neun Spieltagen sieben Punkte, weniger als die Hälfte dessen, was Union zum selben Zeitpunkt unter Svensson hatte.



Ein Urteil über Lustrinelli lässt sich daraus nicht ableiten, dafür sind Kader und Umstände zu verschieden. Kopenhagen aber gab Svensson mitten in der Krise einen Vertrag über mehrere Jahre und bekam, was er versprochen hatte: Stabilität und Spielfreude.



In Köpenick wäre man in diesem Herbst schon mit dem ersten Teil zufrieden. Wie lange Union bei Lustrinelli darauf wartet, ist offen.

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