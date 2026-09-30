Bolivien bald deutschsprachig? Die virale Rechnung eines Professors hat einen gewaltigen Haken

Mennoniten in Bolivien: Ein US-Ökonom rechnet vor, dass die Plautdietsch-Minderheit bis 2116 die Mehrheit stellt. Was an der Prognose dran ist.

Im Jahr 2116 ist Bolivien ein deutschsprachiges Land. Das jedenfalls ergibt eine Rechnung, die gerade auf X die Runde macht.



Aufgestellt hat sie der spanische Ökonom Jesús Fernández-Villaverde von der University of Pennsylvania in Philadelphia. Zuerst berichtete die Bild, das österreichische Portal Heute zog nach.

Mennoniten in Bolivien: Sieben Kinder pro Frau

Im Zentrum stehen die Mennoniten, eine protestantische Glaubensgemeinschaft aus der Täuferbewegung. Ihre Vorfahren stammen aus dem Weichseldelta, ihre Sprache ist Plautdietsch, eine niederdeutsche Variante.



Die erste Kolonie in Bolivien gründeten Familien aus Paraguay 1957. 1986 lebten im Land rund 17.500 Mennoniten, heute sollen es knapp 150.000 sein, die meisten im Tiefland um Santa Cruz.



Der Motor ist die Geburtenrate. Laut den Daten des Ökonomen bekommt eine Mennonitin im Schnitt sieben Kinder, eine Bolivianerin 1,56.

Prognose bis 2116: Fünf Millionen Plautdietsch-Sprecher

Schreibt man das 90 Jahre lang fort, wächst die Gemeinschaft laut Fernández-Villaverde auf rund fünf Millionen Menschen. Weil der Rest des Landes schrumpft, hätten die Mennoniten dann die Mehrheit.



Der Professor räumt selbst ein, dass das keine Vorhersage ist. Geburtenraten können sich angleichen, und viele Mennoniten könnten ihre Gemeinschaft verlassen.

Geburtenrate in Bolivien: Das Statistikamt zählt anders

Schon die Ausgangszahl hält nicht. Das bolivianische Statistikamt INE kommt in seiner jüngsten Demografieerhebung auf 2,1 Kinder pro Frau, auf dem Land sogar auf 2,9.



Wie viele Mennoniten es wirklich gibt, weiß ohnehin niemand genau. Eine offizielle Zählung existiert nicht, Schätzungen reichen von 57.000 bis 150.000.

Auswanderung nach Peru: Die Mennoniten ziehen weiter

Wird es eng, packen Mennoniten seit Jahrhunderten die Koffer. Aus Bolivien sind seit 2015 bereits mehrere Kolonien nach Peru gezogen. Eine davon heißt „Österreich“.



Hinzu kommt die Abschottung. Geheiratet wird nur untereinander, technischer Fortschritt gilt als verdächtig, Traktoren ausgenommen. Wer so lebt, bringt seinen Nachbarn keine neue Sprache bei.

Plautdietsch verstehen: Selbst Deutsche tun sich schwer

Auf ein zweites Österreich in den Anden sollte trotzdem niemand hoffen. Plautdietsch hat niederländische und friesische Einflüsse und keine feste Rechtschreibung.



Ein Ostfriese hätte auf dem Markt in Santa Cruz noch Chancen, ein Berliner würde vor allem nicken und lächeln. Die Unesco stufte die Sprache 2010 sogar als gefährdet ein.

Spricht Europa bald Arabisch? Die Zahlen

Ähnliche Hochrechnungen kursieren auch über Europa, etwa die Behauptung, der Kontinent spreche bald Arabisch. Die Statistik gibt das nicht her.



In Deutschland sprechen laut Statistischem Bundesamt 77 Prozent der Menschen zu Hause ausschließlich Deutsch. Arabisch ist bei gut 1,4 Millionen Menschen die vorwiegende Familiensprache, das sind rund 1,7 Prozent der Bevölkerung.



Selbst unter Menschen mit Einwanderungsgeschichte nutzen drei Viertel daheim Deutsch, allein oder neben einer anderen Sprache.



Pew Research hat 2017 berechnet, wie groß der muslimische Anteil in Europa im Jahr 2050 sein könnte: je nach Zuwanderung 7,4 bis 14 Prozent. Arabisch spricht davon nur ein Teil.

Was von der Bolivien-Prognose bleibt

Bolivien bleibt spanischsprachig, und in den Kolonien um Santa Cruz wird man weiter Plautdietsch hören. Wer einen Trend 90 Jahre lang mit dem Lineal verlängert, landet eben zuverlässig bei einer Schlagzeile.

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