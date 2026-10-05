Der Vater sitzt im Hausarrest, verurteilt zu 27 Jahren und drei Monaten wegen eines Putschversuchs, mit gerichtlichem Social-Media-Verbot belegt. Der Sohn steht auf der Bühne und gewinnt mit 47 Prozent die erste Runde der brasilianischen Präsidentschaftswahl.
Rechtsruck
Bolsonaro gegen Lula: Warum Brasiliens Stichwahl auch Europa angeht
Flávio Bolsonaro zieht in die Stichwahl gegen Lula. Brasiliens Rechte führt vor, wie Politik zum Familienbetrieb wird. Europa ist dagegen weniger immun, als es glaubt. Eine vergleichende Analyse.
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Wahlkampf für Flávio Bolsonaro am 27. September 2026 in Goiânia, Brasilien.
© Marcello Dantas/imago