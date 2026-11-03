Bombendrohung: Küstenwache kontrolliert Kreuzfahrtschiff in Griechenland vor Fahrt nach Israel

Nach einer Bombendrohung gegen ein Kreuzfahrtschiff führt die Küstenwache Kontrollen durch. Das Schiff sollte von Griechenland nach Israel fahren.

Eine Bombendrohung hat am Dienstag einen Sicherheitseinsatz im Hafen der griechischen Insel Syros ausgelöst, wie Reuters berichtet. Eine unbekannte Person hatte nach Angaben der griechischen Behörden behauptet, einen Sprengsatz am Rumpf eines Kreuzfahrtschiffes angebracht zu haben.



Das unter panamaischer Flagge fahrende Schiff „Crown Iris“ war für eine Überfahrt nach Haifa vorgesehen. Betrieben wird das Schiff von der israelischen Reederei Mano Maritime, wie die Times of Israel berichtet. An Bord befinden sich Reuters zufolge 940 Passagiere und 597 Besatzungsmitglieder.

Weitere Untersuchung geplant

Die griechische Küstenwache durchsuchte das Schiff mit Unterstützung eines speziell ausgebildeten Spürhundes und eines privaten Tauchers, wie Euronews berichtet. Auch eine Spezialeinheit der Küstenwache sollte demnach zum Hafen entsandt werden. Das Schiff war laut dem Bericht bereits mehrfach Ziel von Protesten, weil es israelische Passagiere befördert.

Bei den ersten Kontrollen wurde laut Reuters kein Sprengsatz gefunden. Dennoch sollte eine auf Unterwassereinsätze spezialisierte Einheit der Küstenwache eine weitere, umfassendere Untersuchung durchführen. Erst nach Abschluss der Kontrollen sollte das Schiff seine Fahrt fortsetzen können.

Sicherheitsalarm an Europas Flughäfen

Am Dienstag waren zudem mehrere Flüge in Europa von Bombendrohungen betroffen. Zwei Maschinen auf dem Weg nach Warschau, zwei Flüge nach Sofia in Bulgarien, zwei nach Rom und eine Maschine nach Murcia in Spanien erhielten entsprechende Drohungen. Bereits am Montag war ein weiterer Flug nach Sofia betroffen gewesen, wie Reuters berichtet.



Wer für die Vorfälle verantwortlich sein könnte, ist dem Bericht zufolge unklar. In den Berichten über das Kreuzfahrtschiff gab es zunächst keine Hinweise auf einen möglichen Zusammenhang mit den Bombendrohungen gegen die Flugzeuge.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema