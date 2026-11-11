In E-Mails werden Bombenanschläge auf Schulen und das Auto von Regierungschefin Meloni angedroht. Ähnliche Drohungen gab es bereits gegen Redaktionen in Irland und Bulgarien.

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Nach Bombendrohungen per E-Mail sind in Italien am Mittwoch zahlreiche Schulen evakuiert worden. Bildungsminister Giuseppe Valditara bestätigte rund 300 betroffene Schulen gegenüber dem italienischen Fernsehsender La7.



Die nahezu zeitgleich verschickten Nachrichten lösten in zahlreichen Städten Polizeieinsätze aus. Sprengstoffexperten durchsuchten Schulgebäude, während Schüler und Lehrer in Sicherheit gebracht wurden.

Betroffen waren unter anderem Schulen in Rom, Mailand, Neapel, Bologna und mehreren Städten der Toskana. In Seravezza mussten neben Schülern auch Beschäftigte der Stadtverwaltung ihre Gebäude verlassen. An zahlreichen Schulen wurde der Unterricht abgebrochen und die Kinder nach Hause geschickt.

Drohungen gegen Schulen und Meloni

Die gleichlautenden E-Mails waren mit dem Namen „Mikhail Andropov“ unterzeichnet. Der Absender bezeichnete sich als Anführer einer angeblichen Organisation namens „Vilayat of Misoginistan“. Er drohte mit Bombenanschlägen auf Schulen und einem Anschlag auf das Auto von Regierungschefin Giorgia Meloni.

Laut La Repubblica wurden die Nachrichten über eine E-Mail-Adresse verschickt, deren Domain zu einer Universität in Taiwan gehört. Die Polizei prüft auch, ob die Absenderadresse gefälscht wurde.

Unter demselben Namen waren bereits am Freitag Bombendrohungen an Redaktionen in Irland und Bulgarien verschickt worden, berichtete Reuters.

Meloni beruft Krisensitzung ein

Minister Valditara geht davon aus, dass es sich um falschen Alarm handelt. Die große Zahl gleichlautender Nachrichten spreche gegen ihre Glaubwürdigkeit, sagte er. Bislang wurde nach Angaben der Zeitung La Repubblica kein Sprengstoff gefunden.

Meloni berief für Mittwochnachmittag eine Krisensitzung in Rom ein. Teilnehmen sollten unter anderem Minister, Vertreter der Geheimdienste und der nationalen Cybersicherheitsbehörde. Polizei, Sprengstoffexperten und Spezialisten für Internetkriminalität ermitteln.

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