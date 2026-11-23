Borussia Dortmund will Linus Gechter (22) von Hertha BSC verpflichten. Damit stellt sich beim Spitzenreiter der Zweiten Liga eine Frage: Geht der Verteidiger oder bleibt er? Und falls er geht, wann? Nun hat sich Gechter zum ersten Mal selbst zu dem Interesse aus Dortmund geäußert. Seine Worte geben den Hertha-Fans vorerst Hoffnung.

Linus Gechter äußert sich zum Interesse von Dortmund

Nach dem 4:0-Derbysieg bei Energie Cottbus sprach der Abwehrchef und U21-Nationalspieler zunächst über die Lage seines Klubs, der die Tabelle der Zweiten Liga anführt: „Ich bin Berliner Junge an der Tabellenspitze. Der Moment ist da, um es zu genießen.“ Anschließend äußerte er sich auch zum Werben von Borussia Dortmund: „Dazu kann ich nur sagen, es ehrt mich unfassbar, dass so ein großer Verein Interesse hat. Aber ich bin hier, wie ich gerade schon gesagt habe. Ich genieße es als Berliner Tabellenspitze mit 10 Punkten Abstand. Es macht einfach nur Bock auf mehr und ich lebe im Moment.“



Was Gechter mit „Bock auf mehr“ meint, ist der Aufstieg in die Bundesliga, also die Rückkehr in die höchste deutsche Spielklasse. Seine Verbundenheit mit Hertha ist groß, sein blau-weißes Herz schlägt höher. Das ist wenig überraschend, schließlich spielt er bereits seit elf Jahren für den Verein. Trotz dieser Aussage, die Hoffnung macht, bleibt die Situation um Gechter jedoch kompliziert.

Gechters Vertrag bei Hertha BSC läuft 2027 aus

Der Grund liegt im Vertrag. Gechters Kontrakt bei Hertha endet im Sommer 2027. Würde er den Klub bereits im Winter verlassen, bekäme Hertha noch eine Ablöse von rund 4,5 Millionen Euro. Im Sommer wäre das nicht mehr der Fall, dann könnte Gechter ablösefrei wechseln. Damit befindet sich der Verteidiger in einer komfortablen Lage, in einer echten Luxusposition.



Gechter selbst hat kein Interesse daran, schon im Januar zu wechseln. Dafür gibt es drei Gründe. Erstens liebt er seinen Klub. Zweitens will er mit Hertha in die Bundesliga aufsteigen. Drittens würde er bei einem Wechsel im Sommer eine sogenannte Signing Fee erhalten, eine Zahlung, die früher im Fußball als Handgeld bezeichnet wurde.

Hertha-Trainer Stefan Leitl lehnt einen Winterwechsel ab

Eine klare Haltung in dieser Frage hat auch Trainer Stefan Leitl (49). Er legt sein Veto gegen einen Abgang im Winter ein und sagt: „Linus bleibt bis 30. Juni auf jeden Fall mindestens bei Hertha. Warum sollten wir diesen Spieler abgeben? Das ist keine Situation im Winter diesen Spieler abzugeben, weil du daraus keine Win-Win-Situation machst. Deswegen werde ich dafür kämpfen, falls jemand auf die Idee kommen sollte überhaupt in Gespräche zu gehen. Linus muss bleiben.“



Für Leitl ist der Abwehrchef und Vizekapitän auch in der Rückrunde unverzichtbar. Ohne ihn will er den Aufstieg nicht gefährden. Mit dieser Einschätzung liegt der Trainer richtig, die Zahlen belegen es: Mit nur neun Gegentoren stellt Hertha als Spitzenreiter gemeinsam mit dem 1. FC Kaiserslautern die stabilste Verteidigung der gesamten Zweiten Liga.

Verlängert Linus Gechter bei Hertha BSC?

Geht Gechter also? Nein, ein Abschied zeichnet sich derzeit nicht ab. Vieles deutet eher darauf hin, dass Gechter seinen Vertrag bei Hertha im Frühjahr verlängert, sobald der Bundesliga-Aufstieg so gut wie sicher ist. Der Hintergrund: In der Bundesliga kann sich der Klub auch wieder höhere Gehälter leisten. Am Ende liegt die Entscheidung bei Gechter selbst: Herz oder Geld?

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