Bosch zieht die Reißleine: Ist der Konzernumbau der Auftakt zur großen Sanierung?

62.500 Beschäftigte, vier neue GmbHs, ein alarmierender Renditedruck: Bosch baut intern um. Doch das Rating und die Geschäftszahlen zeigen, wie wenig Zeit für Organisationskosmetik bleibt.

Vier neue Gesellschaften, rund 62.500 betroffene Beschäftigte und eine Konzernzentrale, die künftig vor allem steuern statt selbst operativ tätig sein soll: Bosch krempelt seine deutsche Unternehmensstruktur um. Mobility und die Dienste Bosch Digital, Global Business Services und Global Real Estate sollen aus der Robert Bosch GmbH in hundertprozentige Töchter wechseln. Abgeschlossen soll diese Transformation Ende 2027 sein.

Das klingt nach juristischer Neuordnung. Tatsächlich geht es um sehr viel mehr: um die Frage, ob Bosch schnell genug wieder wettbewerbsfähige Renditen erwirtschaftet. Vorstandschef Christian Fischer fordert, Innovationen „noch schneller in den Markt“ zu bringen und Prozesse spürbar zu vereinfachen. Die Robert Bosch GmbH konzentriert sich künftig auf Zentrale und Vorausentwicklung. Auf eine Anfrage dieser Zeitung verwies die Bosch-Pressestelle am Donnerstag auf ihre gerade veröffentlichte Erklärung. Sie erläutert den Plan – noch nicht dessen Bewährungsprobe.

Boschs größte Sparte steht unter massivem Ertragsdruck

Mobility-Chef Markus Heyn spricht von einer „Position der Stärke“. Am Umsatz stimmt das: Mit 55,8 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2025 steht Mobility für rund 60 Prozent des Bosch-Geschäfts. Bei der Ertragskraft sieht es weniger überzeugend aus. Der Bereich erreichte 2025 eine operative EBIT-Rendite von nur 1,8 Prozent. Das entspricht grob einer Milliarde Euro operativem Ergebnis. Doch Software, Elektrifizierung und neue Produkte verschlingen Milliarden. Größe schützt nicht vor Ertragsschwäche.

Die Bosch-Gruppe setzte 2025 insgesamt 91 Milliarden Euro um, verdiente operativ jedoch nur zwei Prozent vom Umsatz; unter dem Strich stand ein Verlust nach Steuern von rund 400 Millionen Euro. 2,7 Milliarden Euro Restrukturierungsaufwand belasteten das Jahr. Die Eigenkapitalquote betrug dennoch 41,6 Prozent. Das klingt stabil, aber das Problem scheint eine geringe Rendite und damit die Finanzierung künftiger, großer Investitionen in Innovationen zu sein.

Der Druck hält 2026 an. Bosch beziffert die jährliche Kostenlücke bei Mobility auf rund 2,5 Milliarden Euro und plant den zusätzlichen Abbau von etwa 13.000 Stellen bis 2030, vor allem in Deutschland. Im ersten Halbjahr 2026 erwirtschaftete Mobility 27,8 Milliarden Euro Umsatz und 4,7 Prozent operative EBIT-Rendite. Im Vorjahreszeitraum waren es 5,8 Prozent. Wertminderungen von 270 Millionen Euro auf Produktionsanlagen verdeutlichen, wie teuer ein verzögerter Hochlauf der Elektromobilität ist.

Auch die Kreditwürdigkeit setzt dem Management einen Maßstab. Standard & Poor’s bewertet Bosch mit A und stabilem Ausblick (20. Februar 2026). Fitch vergibt ebenfalls A, weist in ihrer Bewertung vom 6. Februar dagegen einen negativen Ausblick aus. A ist weiterhin eine gute Bonitätsnote. „Negativ“ bedeutet weder eine bereits erfolgte Herabstufung noch eine akute Finanznot. Es signalisiert aber das Risiko, dass sich die Bewertung verschlechtern könnte, wenn sich die finanzielle Entwicklung nicht stabilisiert.

Das ist für einen Konzern, der neue Technologien über Jahre vorfinanzieren muss, mehr als eine Randnotiz. Bosch erklärt selbst, ein Rating im A-Bereich sei für den Zugang zum Kapitalmarkt wichtig. Je länger Renditen und Kapitalbindung unter Druck bleiben, desto stärker gerät auch die finanzielle Bewegungsfreiheit ins Blickfeld. Die neue Gesellschaftsstruktur muss sich folglich nicht nur an der Geschwindigkeit von Entscheidungen messen lassen, sondern an der Fähigkeit, Ertragskraft zu verbessern und Investitionen aus eigener Stärke zu finanzieren.

Neue GmbHs – und Optionen für den Ernstfall?

Offiziell verfolgt Bosch mit der Neuordnung keine Verkaufsabsichten. Doch wer Geschäftsbereiche gesellschaftsrechtlich verselbstständigt, schafft grundsätzlich auch Voraussetzungen für spätere Beteiligungen, Partnerschaften oder Veräußerungen. Angesichts des wirtschaftlichen Drucks stellt sich die Frage, ob der Konzern damit vorsorglich zusätzliche strategische Optionen schafft.

Andere Geschäftsfelder sind längst als Töchter organisiert. Es beantwortet jedoch nicht, welche Entscheidungen künftig tatsächlich vor Ort fallen und welche weiterhin von der Zentrale auf der Schillerhöhe freigegeben werden müssen. Die neue Rechtsform allein genügt nicht. Wer eine GmbH gründet, hat weder automatisch kürzere Entwicklungszeiten noch niedrigere Herstellkosten.

Im Handelsblatt sprach Christian Fischer Anfang Oktober davon, Bosch brauche ein „verbessertes Betriebssystem“. Die bisherige Betonung von Synergien und Absicherung solle einem stärkeren Unternehmertum weichen. Das trifft den Nerv großer Organisationen: Wenn zu viele Ebenen mitentscheiden, dauert selbst das Richtige zu lange. Innovation scheitert dann an Gremien und Absicherung – nicht nur am Markt.

Entscheidend wird deshalb das mittlere Management. Verstehen die Führungskräfte, dass die neue Struktur nur dann wirkt, wenn Zuständigkeiten tatsächlich verschwinden? Werden Budgets, Freigaben und Verantwortung zusammengeführt oder wandern alte Entscheidungswege lediglich in vier neue GmbHs? Und sind Manager bereit, Prozesse und Hierarchien abzubauen, selbst wenn damit die eigene Position entbehrlich wird? Es ist die Machtfrage jeder ernsthaften Sanierung.

Die Bilanz wird entscheiden, nicht das Organigramm

Auch die drei ausgegliederten Servicebereiche stehen damit auf dem Prüfstand. Bosch Digital, Global Business Services und Global Real Estate sollen die operativen Einheiten unterstützen. Ihre Leistungen müssen günstiger und schneller werden. Neue Firmenschilder ersetzen weder kürzere Freigaben noch niedrigere Kosten. Der Konzern muss nicht nur Aufgaben verteilen, sondern Verzicht organisieren.

Der Umbau ist damit weniger ein Beweis für Stärke als eine Wette auf die Fähigkeit zur Selbstveränderung. Dezentralisierung kann Verantwortung freisetzen. Sie kann aber neue Grenzen ziehen und alte Machtpositionen konservieren. Nicht die Gründung der vier GmbHs ist der Maßstab. Entscheidend ist, ob innovative Produkte schneller zum Kunden kommen, Kosten sinken und die Rendite dauerhaft steigt. Andernfalls war die große Neuordnung nur der teuerste Weg, alles beim Alten zu lassen.

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