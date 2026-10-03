Am Sonntag wählt Bosnien und Herzegowina sein dreiköpfiges Staatspräsidium. Einer der Sitze ist einem kroatischen Mitglied vorbehalten. Wer ihn besetzt, können jedoch die zahlenmäßig stärkeren bosniakischen Wähler entscheiden.
Balkan
Bosnien wählt, und die Kroaten könnten wieder überstimmt werden
Das Amt des Hohen Repräsentanten ist verwaist, die USA ziehen sich zurück. Die Wahl in Bosnien legt einen alten Konstruktionsfehler offen. Eine Analyse.
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Am Sonntag wählt Bosnien sein Staatspräsidium. Über den kroatischen Sitz können erneut bosniakische Wähler entscheiden.
© Samir Jordamovic/imago