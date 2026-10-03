Balkan

Bosnien wählt, und die Kroaten könnten wieder überstimmt werden

Das Amt des Hohen Repräsentanten ist verwaist, die USA ziehen sich zurück. Die Wahl in Bosnien legt einen alten Konstruktionsfehler offen. Eine Analyse.

Foto von Autor/Autorin: Filip Gašpar
Filip Gašpar
11 Min
Am Sonntag wählt Bosnien sein Staatspräsidium. Über den kroatischen Sitz können erneut bosniakische Wähler entscheiden.

Am Sonntag wählt Bosnien sein Staatspräsidium. Über den kroatischen Sitz können erneut bosniakische Wähler entscheiden.

© Samir Jordamovic/imago

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Am Sonntag wählt Bosnien und Herzegowina sein dreiköpfiges Staatspräsidium. Einer der Sitze ist einem kroatischen Mitglied vorbehalten. Wer ihn besetzt, können jedoch die zahlenmäßig stärkeren bosniakischen Wähler entscheiden.

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