Nach seiner Israel-Reise verteidigt der Culture-Club-Sänger sein polarisierendes Lied „We Will Dance Again“. Er betont, er habe nie etwas Negatives über Palästina gesagt.

Boy George 2026 in Frankfurt am Main (Archivbild): Nun äußert er sich im Musikmagazin Rolling Stone zu Israel, Palästina und der Spaltung der Popkulturwelt in dieser Frage.

Nach zwei ausverkauften Konzerten kürzlich im israelischen Tel Aviv hat Culture-Club-Sänger Boy George (65) die Kritik an seinem politisch aufgeladenen Song „We Will Dance Again“ zurückgewiesen. Im Interview mit dem US-Musikmagazin Rolling Stone betont er, dass er nie etwas Negatives über Palästina gesagt habe.



Er wolle, so Boy George, lediglich seine jüdischen Freunde verteidigen, die er für gute Menschen halte, und niemanden angreifen. Das Interview ist auch in Übersetzung auf der deutschen Rolling-Stone-Webseite nachzulesen.

Boy George lehnt im Lied den Begriff Genozid ab

Boy George, Culture-Club-Sänger und queere Popkultur-Ikone, trat am 4. und 7. November in der Menora-Mivtachim-Arena in Tel Aviv auf. Das zweite Konzert widmete er ausdrücklich der Nova-Community, also den Opfern und Überlebenden des Nova-Musikfestivals, das am 7. Oktober 2023 eines der Ziele des großangelegten Hamas-Angriffs auf Israel wurde.



Der Sänger besuchte während seines Israel-Aufenthalts im November die Gedenkstätte in Re'im, traf Angehörige der Terror-Opfer und holte Überlebende auf die Bühne. Beim Angriff auf das Nova-Festival wurden nach Angaben der israelischen Armee 378 Menschen getötet, 44 wurden verschleppt.

Zustimmung wird geprüft...

Boy Georges „We Will Dance Again“-Song, Ende Juli veröffentlicht, löste heftige Reaktionen aus. Er trennte sich nach eigener Darstellung von seinem Label-Manager Tony Pontius, der das Stück nicht herausbringen wollte. Bandcamp entfernte Titel und Profil und verwies auf seine Richtlinie gegen KI-Musik.



Der Sänger räumte den KI-Einsatz ein, wirft der Plattform aber vor, dem Druck von Antisemiten nachgegeben zu haben. Außerdem schied er aus der Londoner Produktion von „Jesus Christ Superstar“ aus. Auch einstige Freunde von Boy George, wie etwa der Musiker Martyn Ware (Human League, Heaven 17), kritisierten den Song als israelische Propaganda.



Der Liedtext wehrt den Genozid-Vorwurf gegen Israel ab – ein Begriff, der international hochumstritten ist: „You say genocide, I say war“ heißt es in dem Boy-George-Song. „When you're attacked, that's what the army's for.“ Sinngemäß: Die israelische Armee komme lediglich ihrer Aufgabe nach – der Selbstverteidigung des Landes. Kritiker hingegen sprechen auch von Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen.

Boy George attestiert eine Umkehrung des Narratives

Im Rolling-Stone-Interview beschreibt Boy George auch die Reaktionen in der Popkultur auf den Krieg in Nahost: Musiker, die er respektiert habe, hätten Palästina-Flaggen auf Bühnen gezeigt und Parolen genutzt, die er so nicht mittragen wolle. Für die jüdische Gemeinschaft in London habe es hingegen kaum eine Stimme gegeben, weshalb er diese Rolle einnehmen wollte.



Denn Leute seien nach Boy Georges Wahrnehmung sehr schnell darin gewesen, den 7. Oktober zu feiern und das Narrativ zu verkehren. Man habe ihn mit Schimpfnamen belegt und als Genozid-Unterstützer verunglimpft. Gleichwohl habe er nicht schweigen können, als er zunehmenden Antisemitismus wahrgenommen habe.

Boy George, Macklemore und Ed Sheeran

Die jüdische Organisation Community Security Trust, die antisemitische Vorfälle in Großbritannien dokumentiert, registrierte im ersten Halbjahr 2026 landesweit 1926 Vorfälle, 21 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der erfassten antisemitischen Übergriffe in Großbritannien stieg demnach von 74 auf 135, ein Plus von 82 Prozent gegenüber 2025.



Bereits im September 2026 geriet Boy George in einen weiteren Streit um den Nahostkonflikt. Der Rapper Macklemore hatte als Support-Act von Ed Sheerans US-Tournee im MetLife Stadium in New Jersey „Free Palestine“ gerufen und seinen Protestsong „Hind’s Hall“ gespielt.



Proteste kamen von proisraelischen Gruppen und Kollegen wie der Sängerin Pink. Boy George seinerseits kritisierte Macklemore auf X und warf Sheeran vor, sich nicht zu distanzieren. Macklemore wurde danach von den restlichen US-Terminen gestrichen.

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