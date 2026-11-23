Kennen Sie Boy Harsher? Nein? Dann sollten Sie das schnell ändern. Das Elektro-Pop-Duo aus Northampton, Massachusetts, ist derzeit wohl so angesagt wie Kraftwerk in ihren frühen Jahren: noch keine Stadien, aber Fans, die weite Wege und hohe Ticketpreise in Kauf nehmen, um die beiden Elektro-Magier einmal live zu erleben. Auf ihrer „Heartbreak Tour“ sind auch in Deutschland mehrere Konzerte ausverkauft.



Das hat Gründe. Die Musik ist tranceartig, wie eine lange Fahrt durch einen Tunnel, ausgestattet mit Stroboskoplicht, mit diesem Neon, das flackert und aufblitzt und auch ein wenig verrückt werden lässt. Manche sagen auch: Ein Konzert von Boy Harsher sei wie eine Reise durch einen Röhrenfernseher der Achtzigerjahre. Ganz trifft es das nicht, denn die Band will immer auch mit einem Bein in der Zukunft stehen.

Eng, laut, ausverkauft in der Columbiahalle

Die Columbiahalle, in die rund 3500 Menschen passen, ist am Sonntagabend restlos ausverkauft, man könnte auch sagen: Es ist ziemlich eng. Vorher haben Curses und Choir Boy den Saal angewärmt. Das Irre an der Elektro-Band Boy Harsher ist nicht nur ihre eingeschworene Fangemeinde. (Man muss sich Berghain-Gänger vorstellen, die nicht bloß nickend auf einem Bierdeckel tanzen wollen, sondern etwas mehr Radius brauchen, um „mal so richtig“ abzugehen, also so zu tanzen wie in einem normalen Club.)

Diese Band hat auch das Talent, den Raum sofort, ab der ersten Sekunde, mit berstender Energie aufzuladen. Gut eine Stunde lang entlädt sich diese Spannung wie an einem Blitzableiter, steigert sich, entlädt sich, steigert sich wieder, bis es eskaliert. Als wäre man doch eher zu Gast in einem Kraftwerk. Ihre Musik schöpft aus dem Reservoir des Elektro-Pop, aber nicht nur. Es ist Musik, die flackert und blitzt und sich dabei bei Darkwave, EBM, Industrial und Post-Punk bedient.

Mit Peitsche und Stoizismus

Zu den beiden Künstlern muss man wissen: Sie beherrschen die Pop-Allüren in geradezu vorbildlicher Weise. Sängerin Jae Matthews ist sexy gekleidet, wirkt unnahbar, ihre Stimme klingt leicht schroff und anpeitschend. Sie gibt die Richtung vor: In den nächsten 60 Minuten wird sich hart bewegt. Augustus Muller ist der Stoiker. Er bleibt im Hintergrund, steht hinter seinen Synthesizern und gibt den Takt vor.

Leichtes Spiel haben die beiden an diesem Abend, weil das Publikum die Songs auswendig kennt. Die Leute gehen ab, als erlebten sie etwas Galaktisches, eine Sonnenfinsternis, die es in dieser Konstellation nur alle 60 Jahre gibt. Im Saal sehr viel Schwarz, dunkle Brillen und Halsbänder, Berghain-Stil und Gothic-Look samt schweren schwarzen Stiefeln. Hier ist Berlin ganz bei sich. Kein Wunder, dass Matthews von der Bühne ruft, sie liebe Berlin wie keine zweite Stadt. Und plötzlich fühlt man sich wie bei einem Underground-Konzert im West-Berlin des Jahres 1988, kurz vor dem Mauerfall.

Von Suicide bis Atlantic: Der Weg von Boy Harsher

Boy Harsher stehen in einer Tradition, die von Suicide über DAF bis zur Minimal-Synth-Szene der Achtziger reicht. Kennengelernt haben sich Matthews und Muller beim Filmstudium in Savannah, Georgia. 2013 starteten sie als Teen Dreamz, ein Jahr später nannten sie sich Boy Harsher. Der Underground-Hit „Pain“ machte sie in der Szene bekannt, 2022 folgten der selbst gedrehte Horror-Kurzfilm „The Runner“ und sein Soundtrack.



Im September erschien „Get Mean“, das erste Studioalbum seit sieben Jahren und ihr Debüt beim Major-Label Atlantic. Die Hallen werden seither größer: Zum Abschluss der US-Tour spielten sie in New York vor ausverkauftem Haus. Derzeit arbeiten sie an ihrem ersten Spielfilm, „The Lonely Woman“, unter anderem mit Chloë Sevigny und FKA twigs.

Von „Ronny“ bis „Modulations“: Die Songs des Abends

15 Songs umfasst das Set. Es beginnt mit dem neuen Stück „Ronny“, gefolgt von „Electric“ und „Fate“. Die neuen Songs, „Jeans“ etwa oder „Break Me“, sind melodischer und zugänglicher als das frühe Material, verlieren aber nichts von ihrer Düsternis. In „Tough Luck (When You Don’t Call)“ schimmert eine Spur New Wave durch. Mit „Tears“, „LA“ und „Modulations“ steuert der Abend auf sein orgiastisches Ende zu.

Die Stimmung ist kurz vorm Explodieren. Die Hemmungen fallen, selbst jene, die vorher nur mitgewippt haben, tanzen nun mit ganzer Kraft. Boy Harsher haben es geschafft, diesen Saal wie einen Hochofen zu erhitzen und das Publikum darin zu einer Masse zu verschmelzen. Man geht im wahrsten Sinne des Wortes elektrisiert nach Hause. Und mit einem Ohrwurm, der nach flackernder Neonlampe klingt.

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