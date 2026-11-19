Monaco Franze hat einiges für seinen Ruf getan. Der Stenz und Titelheld der TV-Serie treibt sich lieber in der Schickeria herum als im Dienst, er verletzt Grenzen, säuft, verschuldet sich, kriegt ohne die Hilfe seiner Frau kaum noch seine außerehelichen Affären sortiert. Irgendwann fliegt er aus der Wohnung. Die Serie wurde Anfang der Achtziger gedreht, mit dem in diesem November vor 100 Jahren geborenen Helmut Fischer in der Titelrolle. Die Zeiten waren andere, in mancher Hinsicht lockerer.
Noch einmal zehn Jahre früher kam Ekel Alfred auf die Welt (gespielt von dem ein Jahr vor Fischer geborenen Heinz Schubert). Er verhält sich, Spießer, der er ist, vergleichsweise angepasst, reißt aber den Rand auf, dass einem die Ohren schlackern. Er pöbelt gegen Araber, Ossis und Juden, gegen den Staat, die Demokratie und die Medien, schneidet sich in der Küche die Fußnägel und kommandiert Frau und Tochter herum, als wäre er ein Nazi-Nachrücker im Wutbürgerstübchen.
Warnung
Mit einer falschen Triggerwarnung bricht der ÖRR Monaco Franze das Genick
Der BR nimmt den Warnhinweis „Problematisches Vorbild“ zurück, zum 100. Geburtstag von Helmut Fischer. Warum diese Panne nie wiedergutzumachen ist. Eine Glosse
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Vorbildwirkung: Monaco Franze, gespielt von Helmut Fischer, der in diesem November 100 Jahre alt geworden wäre.
© BR/epd