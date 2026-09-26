Brad Pitt ist zurück als Cliff Booth – und Netflix schickt die Tarantino-Fortsetzung zuerst ins IMAX-Kino

Hier begann alles: Brad Pitt 2019 in Cannes bei der Premiere von „Once Upon a Time in Hollywood“. Als Cliff Booth kehrt er nun in der Tarantino-Fortsetzung zurück.

Cliff Booth hat einen neuen Job. Der Stuntman, der 1969 in Quentin Tarantinos Hollywood-Märchen mit seiner Pitbull-Hündin die Manson-Family aufmischte, löst jetzt Probleme. Die Probleme anderer Leute, gegen Bezahlung und mit Methoden, die Netflix vornehm „gelegentlich außerhalb des Gesetzes“ nennt.



Der Streamingdienst hat den ersten vollständigen Trailer veröffentlicht. Brad Pitt spielt wieder die Rolle, für die er 2020 seinen ersten Schauspiel-Oscar bekam. Tarantino schrieb das Drehbuch, David Fincher führt Regie.

Kinostart und Netflix-Start: die Termine

In Deutschland läuft der Film ab dem 26. November 2026 in IMAX-Kinos, zwei Wochen lang exklusiv. Ab dem 23. Dezember ist er bei Netflix abrufbar.



Für Netflix ist das ungewöhnlich. Eigene Filme liefen bislang meist nur kurz in wenigen Sälen. Diesmal sind nach Angaben von Moviebreak weltweit rund 350 IMAX-Säle vorgesehen. Nebenbei hält der Kinostart den Film im Oscar-Rennen.

Was wurde aus Rick Dalton?

Leonardo DiCaprio ist nicht dabei. Warum Booth nicht mehr für seinen alten Chef arbeitet, erklärt er im Trailer selbst: Rick Dalton sei zu fett geworden, um ihn noch zu doubeln. Der Satz, den Rolling Stone aus dem Trailer festhielt, ist ein ziemlich gemeiner Abschied für einen Oscar-Preisträger.



Ein alter Bekannter bleibt: Timothy Olyphant spielt erneut den realen Westernstar James Stacy. Neu sind unter anderem Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II und Peter Weller als Cliffs Vater Gus Booth.

Zustimmung wird geprüft...

Cliff Booth 1977: Barkeeper, Filmvorführer, Fixer

Die Handlung spielt acht Jahre nach „Once Upon a Time in Hollywood“. Laut Netflix hält sich Booth als Barkeeper und Filmvorführer über Wasser und erledigt nebenbei diskrete Aufträge. Agentin Karen Crosby (Debicki) vermittelt ihn an TV-Star Charlie Peters (Caan).



Der Trailer zeigt Schlammringen, Autojagden und Taschen voller Geld. Die Handlung verrät er kaum. Fans dürfen trotzdem suchen: Schon im Super-Bowl-Teaser im Februar tauchte Big Kahuna Burger auf, die erfundene Burgerkette aus „Pulp Fiction“.

Warum Tarantino nicht selbst Regie führte

Tarantino liebt das Drehbuch, drehen wollte er es trotzdem nicht. Im Podcast „The Church of Tarantino“ sagte er im August 2025, er bewege sich damit auf Boden, den er schon betreten habe. Für seinen zehnten und angeblich letzten Film brauche er „unbekanntes Terrain“.



Bescheidenheit war dabei nicht im Spiel. Er und Fincher seien die zwei besten Regisseure, sagte Tarantino laut Deadline. Das Budget soll bei rund 200 Millionen Dollar liegen.



Für Pitt und Fincher ist es die vierte gemeinsame Arbeit nach „Sieben“, „Fight Club“ und „Der seltsame Fall des Benjamin Button“. Man sieht es dem Trailer an: viele Nachtszenen, kaum Sonne, typisch Fincher. Pitt grinst darin, als hätte er die Rolle nie abgelegt.

Tarantinos Roman erscheint vor dem Streamingstart

Wer nicht bis Dezember warten will, kann lesen. Tarantino hat die Geschichte auch als Roman geschrieben. „The Adventures of Cliff Booth“ erscheint am 8. Dezember bei HarperCollins, also genau zwischen IMAX-Start und Netflix-Premiere.



Pitt feiert am 18. Dezember seinen 63. Geburtstag. Fünf Tage später landet Cliff Booth in Millionen Wohnzimmern. Hollywood hat für Männer wie ihn eigentlich keine Verwendung mehr, erzählt der Film. Netflix sieht das offensichtlich anders.

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