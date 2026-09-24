Brad Pitt und Ines de Ramon in San Sebastián: „Ich würde nicht mit jemandem wie ihm ausgehen“

Fans stehen Schlange vor dem Presseraum, doch Brad Pitt hat beim Filmfestival in San Sebastián nur Augen für Ines de Ramon. Der gemeinsame Auftritt des Paares sorgt aber auch für Fragen.

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Das könnte so auch in einem Drehbuch stehen: Nachdem Angelina Jolie im vergangenen Jahr der gefeierte Stargast in San Sebastián war, wird in diesem Jahr ihr Ex-Mann Brad Pitt beim 74. Internationalen Filmfestival in dem baskischen Küstenort umjubelt.



Die spanische Tageszeitung El País berichtet von zweistündigen Wartezeiten vor dem Presseraum, wo Brad Pitt, begleitet von Regisseur David Ayer und anderen Teammitgliedern, seinen neuen Survival-Thriller „Heart Of The Beast“ vorstellte.

Demnach sollen auch mehrere Gruppen von Frauen aus San Sebastián versucht haben, sich in den Saal zu schleichen, um an der Veranstaltung teilzunehmen. Vergeblich: „Sie brauchen eine Akkreditierung.“

Verliebt vor den Augen der Weltpresse

Was hätte es auch genützt? Wie sich auf dem roten Teppich des Filmfestivals zeigte, hat Brad Pitt momentan ohnehin nur Augen für seine Freundin Ines de Ramon.

Nachdem das Paar bereits vor einigen Tagen mit seinen Red-Carpet-Looks in Tennessee für Furore sorgte, legten der 62-Jährige und seine 29 Jahre jüngere Freundin diesmal noch eine Schippe drauf. Verliebt posierten der Hollywood-Star und die Schmuckmanagerin vor den Augen der Weltpresse.

Während Pitt einen klassischen schwarzen Anzug mit passender Weste wählte, zeigte sich seine Partnerin im eleganten Kleid mit schmalen Trägern. Ines de Ramons Robe überzeugte mit ihrem definierten Ausschnitt und grüner Spitze über einem cremefarbenen Stoff.

Zustimmung wird geprüft...

Doch im Netz sorgen neben diesem modischen Wow-Effekt auch andere Dinge für Gesprächsstoff. Viele Beobachter feiern das Paar für seinen glamourösen Auftritt, finden die beiden wunderschön zusammen, bejubeln den Look der neuen Frau an Brad Pitts Seite, dem viele nach dem langen Scheidungskrieg mit Angelina Jolie nun sein Glück gönnen.

Etliche User thematisieren dann aber doch den großen Altersunterschied des Paares. Er sähe aus wie ihr Vater, finden die einen, während andere widersprechen: „Brad Pitt altert wie ein guter Wein.“

„Er verdient eine zweite Chance“, schreibt ein User. „Er sieht gesund aus, genau wie damals, als er bei Jennifer war.“ Eine Anspielung auf die Schauspielerin Jennifer Aniston, mit der Pitt vor Angelina Jolie verheiratet war. Für viele Fans gilt die Paarung Pitt-Aniston noch heute als wahr gewordener Hollywood-Traum.

Die Trennung im Jahr 2005 und Pitts anschließende Beziehung mit Angelina Jolie brannten sich tief in die Popkultur ein und spalteten die Fan-Gemeinde jahrelang in „Team Aniston“ und „Team Jolie“.

Nach sieben Jahren Abstinenz wieder ein Glas Wein

Nun aber ist Team „de Ramon“ angesagt. Die Ex-Frau von „Vampire Diaries“-Star Paul Wesley rückte 2022 ins Rampenlicht, als sie erstmals mit Brad Pitt gesichtet wurde. Die erfolgreiche Schmuckmanagerin ist gebürtige Amerikanerin und wuchs in der Schweiz auf. Bis auf wenige öffentliche Termine hält sie sich sonst eher im Hintergrund.

Fans sorgen sich indes noch um eine andere Sache. In einem Social-Media-Kommentar heißt es: „Ich würde nicht mit jemandem ausgehen, der gerade zugegeben hat, dass er seine sieben Jahre lang währende Nüchternheit gebrochen hat und wieder trinkt.“

Eine Anspielung auf ein im August erschienenes Interview im Männermagazin Esquire, in dem Brad Pitt erklärte, dass er in einem gemäßigteren Rahmen wieder Alkohol trinke. Er sei sieben Jahre lang trocken gewesen, so Pitt. „Und dann bin ich wieder rückfällig geworden.“ Schon damals hatte dieses Bekenntnis hohe Wellen geschlagen – und im Netz für intensive Debatten gesorgt, ob das ehrliche Statement so passend war.

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