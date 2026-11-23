Das Feuer brach in einem Patientenzimmer aus. Wegen der starken Rauchausbreitung musste das Gebäude geräumt werden. Insgesamt waren 83 Feuerwehrkräfte im Einsatz.

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Die Feuerwehr brachte das Feuer im Inneren des Krankenhausgebäudes unter Kontrolle.

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Bei einem Brand in einem Krankenhaus in Berlin-Lichtenberg sind am Sonntagabend 15 Menschen verletzt worden. Eine Person erlitt lebensbedrohliche Verletzungen, eine weitere wurde schwer verletzt. 13 Menschen kamen mit leichten Verletzungen davon. Das teilte die Berliner Feuerwehr mit. Über den Vorfall berichtete auch die Nachrichtenagentur dpa.

Das Feuer brach in einem Patientenzimmer im ersten Obergeschoss eines Teilgebäudes des Krankenhauses an der Herzbergstraße. Eine Brandmeldeanlage alarmierte die Feuerwehr. Die zuerst eingetroffenen Einsatzkräfte stellten den Brand fest, forderten Verstärkung an und begannen mit der Brandbekämpfung und der Suche nach Menschen im Gebäude.

Rauch breitet sich im Krankenhaus aus

Die Feuerwehr brachte das Feuer im Gebäude mit einem Löschrohr unter Kontrolle. Der Rauch breitete sich jedoch in weitere Teile des Gebäudes aus. Deshalb musste das Gebäude geräumt werden. Einsatzkräfte brachten mehrere Menschen in Sicherheit und ließen sie vor Ort von Rettungskräften und Notärzten untersuchen und betreuen.

Weil zunächst unklar war, wie viele Menschen betroffen waren, löste die Feuerwehr vorsorglich Alarm für eine größere Zahl Verletzter aus. Die beiden Menschen mit lebensbedrohlichen beziehungsweise schweren Verletzungen wurden unter notärztlicher Begleitung in andere Krankenhäuser gebracht. Die 13 Leichtverletzten konnten am Einsatzort bleiben.

83 Feuerwehrkräfte im Einsatz

Insgesamt waren 83 Feuerwehrkräfte vor Ort. Eingesetzt wurden unter anderem Löschfahrzeuge, Drehleitern, Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug.

Nach den Löscharbeiten kontrollierte die Feuerwehr weitere Gebäudebereiche und entfernte den Rauch mit einem Drucklüfter. Nach Abschluss der Brandbekämpfung und der Kontrollen übergab die Feuerwehr den Einsatzort an die Polizei. Diese ermittelt zur Brandursache.

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